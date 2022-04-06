https://ria.ru/20220406/vysylka-1782060808.html
Посольство в Афинах выразило протест из-за решения выслать дипломатов
Посольство в Афинах выразило протест из-за решения выслать дипломатов - РИА Новости, 06.04.2022
Посольство в Афинах выразило протест из-за решения выслать дипломатов
Посольство России в Афинах выразило решительный протест против решения властей Греции объявить 12 российских дипломатов персона нон грата и охарактеризовало его РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T13:10
2022-04-06T13:10
2022-04-06T13:13
в мире
россия
греция
санкции в отношении россии
андрей маслов
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АФИНЫ, 6 апр – РИА Новости. Посольство России в Афинах выразило решительный протест против решения властей Греции объявить 12 российских дипломатов персона нон грата и охарактеризовало его как безосновательный конфронтационный шаг."Шестого апреля 2022 года посол России в Греции Андрей Маслов был приглашен в МИД Греции, где был проинформирован о решении Афин объявить персона нон грата 12 сотрудников посольства и генерального консульства в Салониках. Со своей стороны выразили решительный протест против такого безосновательного конфронтационного шага, направленного на дальнейшее разрушение всего комплекса наших двусторонних отношений", - говорится в комментарии посольства РФ, поступившем в РИА Новости."Сказали, что эти действия не останутся без последствий", - подчеркнули в диппредставительстве.
https://ria.ru/20220405/vysylka-1781968026.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, греция, санкции в отношении россии, андрей маслов
13:10 06.04.2022 (обновлено: 13:13 06.04.2022)
Посольство в Афинах выразило протест из-за решения выслать дипломатов
Посольство в Афинах назвало решение выслать дипломатов безосновательным и конфронтационным