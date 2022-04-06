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Посольство в Афинах выразило протест из-за решения выслать дипломатов - РИА Новости, 06.04.2022
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Посольство в Афинах выразило протест из-за решения выслать дипломатов
Посольство в Афинах выразило протест из-за решения выслать дипломатов - РИА Новости, 06.04.2022
Посольство в Афинах выразило протест из-за решения выслать дипломатов
Посольство России в Афинах выразило решительный протест против решения властей Греции объявить 12 российских дипломатов персона нон грата и охарактеризовало его РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T13:10
2022-04-06T13:13
в мире
россия
греция
санкции в отношении россии
андрей маслов
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АФИНЫ, 6 апр – РИА Новости. Посольство России в Афинах выразило решительный протест против решения властей Греции объявить 12 российских дипломатов персона нон грата и охарактеризовало его как безосновательный конфронтационный шаг."Шестого апреля 2022 года посол России в Греции Андрей Маслов был приглашен в МИД Греции, где был проинформирован о решении Афин объявить персона нон грата 12 сотрудников посольства и генерального консульства в Салониках. Со своей стороны выразили решительный протест против такого безосновательного конфронтационного шага, направленного на дальнейшее разрушение всего комплекса наших двусторонних отношений", - говорится в комментарии посольства РФ, поступившем в РИА Новости."Сказали, что эти действия не останутся без последствий", - подчеркнули в диппредставительстве.
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в мире, россия, греция, санкции в отношении россии, андрей маслов
13:10 06.04.2022 (обновлено: 13:13 06.04.2022)
 
Посольство в Афинах выразило протест из-за решения выслать дипломатов

Посольство в Афинах назвало решение выслать дипломатов безосновательным и конфронтационным

© AP Photo / Dimitri MessinisСотрудники полиции у здания посольства России в Афинах, Греция
Сотрудники полиции у здания посольства России в Афинах, Греция - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© AP Photo / Dimitri Messinis
Сотрудники полиции у здания посольства России в Афинах, Греция
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 6 апр – РИА Новости. Посольство России в Афинах выразило решительный протест против решения властей Греции объявить 12 российских дипломатов персона нон грата и охарактеризовало его как безосновательный конфронтационный шаг.
"Шестого апреля 2022 года посол России в Греции Андрей Маслов был приглашен в МИД Греции, где был проинформирован о решении Афин объявить персона нон грата 12 сотрудников посольства и генерального консульства в Салониках. Со своей стороны выразили решительный протест против такого безосновательного конфронтационного шага, направленного на дальнейшее разрушение всего комплекса наших двусторонних отношений", - говорится в комментарии посольства РФ, поступившем в РИА Новости.
"Сказали, что эти действия не останутся без последствий", - подчеркнули в диппредставительстве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 19:33
МИД пообещал ощутимую реакцию на высылку российских дипломатов из Германии
 
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