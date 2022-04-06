https://ria.ru/20220406/vysylka-1782060808.html

Посольство в Афинах выразило протест из-за решения выслать дипломатов

Посольство в Афинах выразило протест из-за решения выслать дипломатов - РИА Новости, 06.04.2022

Посольство в Афинах выразило протест из-за решения выслать дипломатов

Посольство России в Афинах выразило решительный протест против решения властей Греции объявить 12 российских дипломатов персона нон грата и охарактеризовало его РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T13:10

2022-04-06T13:10

2022-04-06T13:13

в мире

россия

греция

санкции в отношении россии

андрей маслов

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АФИНЫ, 6 апр – РИА Новости. Посольство России в Афинах выразило решительный протест против решения властей Греции объявить 12 российских дипломатов персона нон грата и охарактеризовало его как безосновательный конфронтационный шаг."Шестого апреля 2022 года посол России в Греции Андрей Маслов был приглашен в МИД Греции, где был проинформирован о решении Афин объявить персона нон грата 12 сотрудников посольства и генерального консульства в Салониках. Со своей стороны выразили решительный протест против такого безосновательного конфронтационного шага, направленного на дальнейшее разрушение всего комплекса наших двусторонних отношений", - говорится в комментарии посольства РФ, поступившем в РИА Новости."Сказали, что эти действия не останутся без последствий", - подчеркнули в диппредставительстве.

https://ria.ru/20220405/vysylka-1781968026.html

россия

греция

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Кирилл Волков

в мире, россия, греция, санкции в отношении россии, андрей маслов