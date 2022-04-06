"Петр I и его эпоха": историко-документальная выставка откроется в Москве
© Манижа ДушанбееваПосетитель на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
© Манижа Душанбеева
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Более 250 экспонатов – подлинные архивные документы петровской эпохи, анимированный мультимедийный контент, а также оригинальные рукописи Петра I, расшифрованные с помощью искусственного интеллекта в рамках проекта "Digital Петр", – все это увидят посетители историко-документальной выставки "Петр I и его эпоха". Экспозиция, посвященная 350-летию со дня рождения императора, откроется 13 апреля в московском Выставочном зале федеральных архивов.
Директор Российского государственного архива древних актов Владимир Аракчеев, выступая на пресс-показе выставки, отметил, что главной ее целью является популяризация знаний об эпохе Петра, о личности выдающегося государственного деятеля, с именем которого связаны эпохальные преобразования.
© Манижа ДушанбееваПосетительница на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
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Посетительница на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
© Манижа Душанбеева
© Манижа ДушанбееваЭкспонаты на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
2 из 3
Экспонаты на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
© Манижа Душанбеева
© Манижа ДушанбееваЭкспонаты на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
3 из 3
Экспонаты на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
© Манижа Душанбеева
1 из 3
Посетительница на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
© Манижа Душанбеева
2 из 3
Экспонаты на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
© Манижа Душанбеева
3 из 3
Экспонаты на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
© Манижа Душанбеева
"Мы пытаемся донести до зрителя несколько очень важных идей, одной из которых является то, что Петр Великий получил известность, признание и место в истории в результате того, что, получив в свои руки в качестве наследства страну с неисчерпаемыми людскими и материальными ресурсами, смог наилучшим образом распорядиться ими. Потому что его преобразования были нацелены не на реформы сами по себе, а на то, чтобы государство и общество были процветающими и динамично развивающимися", – отметил Аракчеев.
По словам куратора экспозиции, историка Натальи Болотиной, представленные на выставке автографы императора демонстрируют его бурный темперамент, страстную любовь к своим любимым детищам – Санкт-Петербургу и флоту.
"Основной посыл выставки – чтобы посетители сами подумали над тем, кем был Петр, что происходило в его эпоху, что он лично сделал. Чтобы они освободились от стереотипов, от залакированной монументальности этого человека, поняли, что это человек со страстями, с желаниями, с интересами и с любовью. Чтобы школьники и студенты, посетив выставку, понимали, что написанное в учебниках взято из этих документов", – поделилась Болотина в беседе с корреспондентом РИА Новости.
Первый раздел выставки посвящен личности Петра I, важнейшим событиям его биографии и семейной жизни, которые повлияли на формирование мировоззрения царя-реформатора и отразились на истории России.
© Манижа ДушанбееваПосетительница на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
1 из 5
Посетительница на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
© Манижа Душанбеева
© Манижа ДушанбееваПосетительница на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
2 из 5
Посетительница на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
© Манижа Душанбеева
© Манижа ДушанбееваПосетитель на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
3 из 5
Посетитель на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
© Манижа Душанбеева
© Манижа ДушанбееваЭкспонаты на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
4 из 5
Экспонаты на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
© Манижа Душанбеева
© Манижа ДушанбееваЭкспонаты на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
5 из 5
Экспонаты на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
© Манижа Душанбеева
1 из 5
Посетительница на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
© Манижа Душанбеева
2 из 5
Посетительница на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
© Манижа Душанбеева
3 из 5
Посетитель на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
© Манижа Душанбеева
4 из 5
Экспонаты на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
© Манижа Душанбеева
5 из 5
Экспонаты на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
© Манижа Душанбеева
Центральное место на выставке отведено событиям Северной войны, которые во многом определяли направления реформаторской деятельности Петра I, и развитию внешнеполитических связей России.
Дипломатия петровской эпохи представлена в экспозиции грамотами монархов Священной Римской империи, Великобритании, Франции, Дании, Голландии, Турции, которые свидетельствуют о возрастающей роли России на мировой арене.
Реформы Петра Великого затронули все сферы жизни общества, а многие его свершения стали символами эпохи. Им посвящен третий раздел выставки. Самым узнаваемым и главным символом петровской эпохи стало строительство Санкт-Петербурга. Архивные документы расскажут посетителям выставки о возведении каменных укреплений Петропавловской крепости и Петропавловского собора, дворцов Петра I и его сподвижников, о первых жителях города.
На выставке также представлены документы из кабинета Петра I: указы о создании губерний, Сената, коллегий, прокуратуры, борьбе со взяточничеством, Генеральный и Духовный регламенты, Табель о рангах, Устав о праве наследования престола.
Выставка продлится до 19 июня 2022 года. Вход свободный при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
В подготовке экспозиции приняли участие Российское историческое общество, Музеи Московского Кремля, Государственный исторический музей, Институт Петра Великого и федеральные архивы.