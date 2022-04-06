https://ria.ru/20220406/vystavka-1782178736.html

"Петр I и его эпоха": историко-документальная выставка откроется в Москве

"Петр I и его эпоха": историко-документальная выставка откроется в Москве - РИА Новости, 06.04.2022

"Петр I и его эпоха": историко-документальная выставка откроется в Москве

Более 250 экспонатов – подлинные архивные документы петровской эпохи, анимированный мультимедийный контент, а также оригинальные рукописи Петра I,... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T20:28

2022-04-06T20:28

2022-04-06T20:28

морская держава

морская держава

петр i

российское историческое общество

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Более 250 экспонатов – подлинные архивные документы петровской эпохи, анимированный мультимедийный контент, а также оригинальные рукописи Петра I, расшифрованные с помощью искусственного интеллекта в рамках проекта "Digital Петр", – все это увидят посетители историко-документальной выставки "Петр I и его эпоха". Экспозиция, посвященная 350-летию со дня рождения императора, откроется 13 апреля в московском Выставочном зале федеральных архивов.Директор Российского государственного архива древних актов Владимир Аракчеев, выступая на пресс-показе выставки, отметил, что главной ее целью является популяризация знаний об эпохе Петра, о личности выдающегося государственного деятеля, с именем которого связаны эпохальные преобразования."Мы пытаемся донести до зрителя несколько очень важных идей, одной из которых является то, что Петр Великий получил известность, признание и место в истории в результате того, что, получив в свои руки в качестве наследства страну с неисчерпаемыми людскими и материальными ресурсами, смог наилучшим образом распорядиться ими. Потому что его преобразования были нацелены не на реформы сами по себе, а на то, чтобы государство и общество были процветающими и динамично развивающимися", – отметил Аракчеев.По словам куратора экспозиции, историка Натальи Болотиной, представленные на выставке автографы императора демонстрируют его бурный темперамент, страстную любовь к своим любимым детищам – Санкт-Петербургу и флоту.Первый раздел выставки посвящен личности Петра I, важнейшим событиям его биографии и семейной жизни, которые повлияли на формирование мировоззрения царя-реформатора и отразились на истории России.Центральное место на выставке отведено событиям Северной войны, которые во многом определяли направления реформаторской деятельности Петра I, и развитию внешнеполитических связей России.Дипломатия петровской эпохи представлена в экспозиции грамотами монархов Священной Римской империи, Великобритании, Франции, Дании, Голландии, Турции, которые свидетельствуют о возрастающей роли России на мировой арене.Реформы Петра Великого затронули все сферы жизни общества, а многие его свершения стали символами эпохи. Им посвящен третий раздел выставки. Самым узнаваемым и главным символом петровской эпохи стало строительство Санкт-Петербурга. Архивные документы расскажут посетителям выставки о возведении каменных укреплений Петропавловской крепости и Петропавловского собора, дворцов Петра I и его сподвижников, о первых жителях города.На выставке также представлены документы из кабинета Петра I: указы о создании губерний, Сената, коллегий, прокуратуры, борьбе со взяточничеством, Генеральный и Духовный регламенты, Табель о рангах, Устав о праве наследования престола.Выставка продлится до 19 июня 2022 года. Вход свободный при предъявлении документа, удостоверяющего личность.В подготовке экспозиции приняли участие Российское историческое общество, Музеи Московского Кремля, Государственный исторический музей, Институт Петра Великого и федеральные архивы.

https://ria.ru/20220319/petr-1775750591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

морская держава, петр i, российское историческое общество