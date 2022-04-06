Рейтинг@Mail.ru
"Петр I и его эпоха": историко-документальная выставка откроется в Москве - РИА Новости, 06.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка проекта Морская держава - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
Морская держава
https://ria.ru/20220406/vystavka-1782178736.html
"Петр I и его эпоха": историко-документальная выставка откроется в Москве
"Петр I и его эпоха": историко-документальная выставка откроется в Москве - РИА Новости, 06.04.2022
"Петр I и его эпоха": историко-документальная выставка откроется в Москве
Более 250 экспонатов – подлинные архивные документы петровской эпохи, анимированный мультимедийный контент, а также оригинальные рукописи Петра I,... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T20:28
2022-04-06T20:28
морская держава
морская держава
петр i
российское историческое общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782155231_0:165:2000:1290_1920x0_80_0_0_a470c63d6477fd1b5a15a61f35caf130.jpg
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Более 250 экспонатов – подлинные архивные документы петровской эпохи, анимированный мультимедийный контент, а также оригинальные рукописи Петра I, расшифрованные с помощью искусственного интеллекта в рамках проекта "Digital Петр", – все это увидят посетители историко-документальной выставки "Петр I и его эпоха". Экспозиция, посвященная 350-летию со дня рождения императора, откроется 13 апреля в московском Выставочном зале федеральных архивов.Директор Российского государственного архива древних актов Владимир Аракчеев, выступая на пресс-показе выставки, отметил, что главной ее целью является популяризация знаний об эпохе Петра, о личности выдающегося государственного деятеля, с именем которого связаны эпохальные преобразования."Мы пытаемся донести до зрителя несколько очень важных идей, одной из которых является то, что Петр Великий получил известность, признание и место в истории в результате того, что, получив в свои руки в качестве наследства страну с неисчерпаемыми людскими и материальными ресурсами, смог наилучшим образом распорядиться ими. Потому что его преобразования были нацелены не на реформы сами по себе, а на то, чтобы государство и общество были процветающими и динамично развивающимися", – отметил Аракчеев.По словам куратора экспозиции, историка Натальи Болотиной, представленные на выставке автографы императора демонстрируют его бурный темперамент, страстную любовь к своим любимым детищам – Санкт-Петербургу и флоту.Первый раздел выставки посвящен личности Петра I, важнейшим событиям его биографии и семейной жизни, которые повлияли на формирование мировоззрения царя-реформатора и отразились на истории России.Центральное место на выставке отведено событиям Северной войны, которые во многом определяли направления реформаторской деятельности Петра I, и развитию внешнеполитических связей России.Дипломатия петровской эпохи представлена в экспозиции грамотами монархов Священной Римской империи, Великобритании, Франции, Дании, Голландии, Турции, которые свидетельствуют о возрастающей роли России на мировой арене.Реформы Петра Великого затронули все сферы жизни общества, а многие его свершения стали символами эпохи. Им посвящен третий раздел выставки. Самым узнаваемым и главным символом петровской эпохи стало строительство Санкт-Петербурга. Архивные документы расскажут посетителям выставки о возведении каменных укреплений Петропавловской крепости и Петропавловского собора, дворцов Петра I и его сподвижников, о первых жителях города.На выставке также представлены документы из кабинета Петра I: указы о создании губерний, Сената, коллегий, прокуратуры, борьбе со взяточничеством, Генеральный и Духовный регламенты, Табель о рангах, Устав о праве наследования престола.Выставка продлится до 19 июня 2022 года. Вход свободный при предъявлении документа, удостоверяющего личность.В подготовке экспозиции приняли участие Российское историческое общество, Музеи Московского Кремля, Государственный исторический музей, Институт Петра Великого и федеральные архивы.
https://ria.ru/20220319/petr-1775750591.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782155231_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_90b96524c2d6d581d981bbd2e5b33247.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
морская держава, петр i, российское историческое общество
20:28 06.04.2022
 

"Петр I и его эпоха": историко-документальная выставка откроется в Москве

© Манижа ДушанбееваПосетитель на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
Посетитель на выставке Петр I и его эпоха в выставочном зале федеральных архивов в Москве
© Манижа Душанбеева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Более 250 экспонатов – подлинные архивные документы петровской эпохи, анимированный мультимедийный контент, а также оригинальные рукописи Петра I, расшифрованные с помощью искусственного интеллекта в рамках проекта "Digital Петр", – все это увидят посетители историко-документальной выставки "Петр I и его эпоха". Экспозиция, посвященная 350-летию со дня рождения императора, откроется 13 апреля в московском Выставочном зале федеральных архивов.
Директор Российского государственного архива древних актов Владимир Аракчеев, выступая на пресс-показе выставки, отметил, что главной ее целью является популяризация знаний об эпохе Петра, о личности выдающегося государственного деятеля, с именем которого связаны эпохальные преобразования.
© Манижа ДушанбееваПосетительница на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
Посетительница на выставке Петр I и его эпоха в выставочном зале федеральных архивов в Москве
1 из 3
Посетительница на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
© Манижа Душанбеева
© Манижа ДушанбееваЭкспонаты на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
Экспонаты на выставке Петр I и его эпоха в выставочном зале федеральных архивов в Москве
2 из 3
Экспонаты на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
© Манижа Душанбеева
© Манижа ДушанбееваЭкспонаты на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
Экспонаты на выставке Петр I и его эпоха в выставочном зале федеральных архивов в Москве
3 из 3
Экспонаты на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
© Манижа Душанбеева
1 из 3
Посетительница на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
© Манижа Душанбеева
2 из 3
Экспонаты на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
© Манижа Душанбеева
3 из 3
Экспонаты на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
© Манижа Душанбеева
"Мы пытаемся донести до зрителя несколько очень важных идей, одной из которых является то, что Петр Великий получил известность, признание и место в истории в результате того, что, получив в свои руки в качестве наследства страну с неисчерпаемыми людскими и материальными ресурсами, смог наилучшим образом распорядиться ими. Потому что его преобразования были нацелены не на реформы сами по себе, а на то, чтобы государство и общество были процветающими и динамично развивающимися", – отметил Аракчеев.
По словам куратора экспозиции, историка Натальи Болотиной, представленные на выставке автографы императора демонстрируют его бурный темперамент, страстную любовь к своим любимым детищам – Санкт-Петербургу и флоту.

"Основной посыл выставки – чтобы посетители сами подумали над тем, кем был Петр, что происходило в его эпоху, что он лично сделал. Чтобы они освободились от стереотипов, от залакированной монументальности этого человека, поняли, что это человек со страстями, с желаниями, с интересами и с любовью. Чтобы школьники и студенты, посетив выставку, понимали, что написанное в учебниках взято из этих документов", – поделилась Болотина в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Первый раздел выставки посвящен личности Петра I, важнейшим событиям его биографии и семейной жизни, которые повлияли на формирование мировоззрения царя-реформатора и отразились на истории России.
© Манижа ДушанбееваПосетительница на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
Посетительница на выставке Петр I и его эпоха в выставочном зале федеральных архивов в Москве
1 из 5
Посетительница на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
© Манижа Душанбеева
© Манижа ДушанбееваПосетительница на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
Посетительница на выставке Петр I и его эпоха в выставочном зале федеральных архивов в Москве
2 из 5
Посетительница на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
© Манижа Душанбеева
© Манижа ДушанбееваПосетитель на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
Посетитель на выставке Петр I и его эпоха в выставочном зале федеральных архивов в Москве
3 из 5
Посетитель на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
© Манижа Душанбеева
© Манижа ДушанбееваЭкспонаты на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
Экспонаты на выставке Петр I и его эпоха в выставочном зале федеральных архивов в Москве
4 из 5
Экспонаты на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
© Манижа Душанбеева
© Манижа ДушанбееваЭкспонаты на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
Экспонаты на выставке Петр I и его эпоха в выставочном зале федеральных архивов в Москве
5 из 5
Экспонаты на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
© Манижа Душанбеева
1 из 5
Посетительница на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
© Манижа Душанбеева
2 из 5
Посетительница на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
© Манижа Душанбеева
3 из 5
Посетитель на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
© Манижа Душанбеева
4 из 5
Экспонаты на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
© Манижа Душанбеева
5 из 5
Экспонаты на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
© Манижа Душанбеева
Центральное место на выставке отведено событиям Северной войны, которые во многом определяли направления реформаторской деятельности Петра I, и развитию внешнеполитических связей России.
Дипломатия петровской эпохи представлена в экспозиции грамотами монархов Священной Римской империи, Великобритании, Франции, Дании, Голландии, Турции, которые свидетельствуют о возрастающей роли России на мировой арене.
Реформы Петра Великого затронули все сферы жизни общества, а многие его свершения стали символами эпохи. Им посвящен третий раздел выставки. Самым узнаваемым и главным символом петровской эпохи стало строительство Санкт-Петербурга. Архивные документы расскажут посетителям выставки о возведении каменных укреплений Петропавловской крепости и Петропавловского собора, дворцов Петра I и его сподвижников, о первых жителях города.
Пётр I в Дептфорде в 1698 г. - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 10:00Морская держава
Как путешествие Петра I за границу изменило судьбу Петербурга и России
На выставке также представлены документы из кабинета Петра I: указы о создании губерний, Сената, коллегий, прокуратуры, борьбе со взяточничеством, Генеральный и Духовный регламенты, Табель о рангах, Устав о праве наследования престола.
Выставка продлится до 19 июня 2022 года. Вход свободный при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
В подготовке экспозиции приняли участие Российское историческое общество, Музеи Московского Кремля, Государственный исторический музей, Институт Петра Великого и федеральные архивы.
 
Морская державаМорская державаПетр IРоссийское историческое общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала