https://ria.ru/20220406/vyplata-1782144300.html

Около 9500 кочевников на Ямале получат единовременную выплату

Около 9500 кочевников на Ямале получат единовременную выплату - РИА Новости, 06.04.2022

Около 9500 кочевников на Ямале получат единовременную выплату

Около 9500 кочевников в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) получат единовременную выплату, сообщила пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T17:27

2022-04-06T17:27

2022-04-06T17:27

ямало-ненецкий автономный округ

общество

дмитрий артюхов

ямал

почта россии

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Около 9500 кочевников в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) получат единовременную выплату, сообщила пресс-служба губернатора региона."Ямальцам, ведущим традиционный образ жизни, в этом месяце произведена дополнительная выплата в размере 5 тысяч рублей. Такое решение принял глава региона Дмитрий Артюхов. Это позволит поддержать людей в сложившейся экономической ситуации. Единовременную выплату получат 9418 тундровиков. Среди них – 7569 детей в возрасте до 18 лет и 1849 пожилых – женщин в возрасте 55 лет и старше, мужчин – 60 лет и старше", - говорится в сообщении.Выплаты уже зачислены тем, кто получает их на карту. Остальные получат в отделениях "Почты России" по факту обращения."Выплата тундровикам была назначена и произведена автоматически. Гражданам не требовалось подавать заявление и какие-либо справки. Оператором стал окружной департамент соцзащиты", – приводятся в сообщении слова директора ведомства Елены Карповой.Кроме того, ежемесячно через органы соцзащиты лицам, ведущим традиционный образ жизни из числа коренных малочисленных народов Севера, перечисляется по 5 тысяч рублей, не ведущим традиционный образ жизни – по 600 рублей.Власти уточняют, что единовременные выплаты кочевникам назначают не впервые. В мае 2020 года аналогичные выплаты перечисляли кочевникам в связи с пандемией. Тогда деньги получили 1609 северян почтенного возраста и 7800 детей.На Ямале предусмотрен комплекс мер поддержки коренных северян. С 2017 года реализуется стандарт минимальной материальной обеспеченности лиц, ведущих традиционный образ жизни, который включает в себя предметы первой необходимости для тундровиков – чум и комплектующие к нему, печи, брезент, сукно, медицинские аптечки и многое другое. Семьи кочевников также обеспечиваются средствами спутниковой связи.С 1 января 2021 года по инициативе главы региона многодетные молодые семьи, у которых родился третий ребенок или последующие дети, получают "чумовой капитал". Это набор необходимого для установки чума. Его стоимость – порядка полумиллиона рублей. Мера поддержки дополняет самый большой в стране материнский капитал в размере 500 тысяч рублей. Он полагается также при рождении третьего и последующих детей, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20220406/zhile-1782139331.html

https://ria.ru/20220406/yamal-1782126577.html

ямал

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, дмитрий артюхов, ямал, почта россии, ямало-ненецкий автономный округ (янао)