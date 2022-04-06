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США не планируют отправлять войска на Украину - РИА Новости, 06.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220406/voyska-1782194784.html
США не планируют отправлять войска на Украину
США не планируют отправлять войска на Украину - РИА Новости, 06.04.2022
США не планируют отправлять войска на Украину
Администрация США по-прежнему не имеет никаких намерений отправлять войска на Украину, чтобы сражаться с Россией, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T23:03
2022-04-06T23:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
джо байден
украина
донбасс
сша
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Администрация США по-прежнему не имеет никаких намерений отправлять войска на Украину, чтобы сражаться с Россией, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Нет никакого намерения посылать войска на Украину и начинать войну с Россией", - сказала Псаки в ходе брифинга на площадке Белого дома. Она подтвердила, что позиция американского руководства по данному вопросу не изменилась.Таким образом представитель Белого дома прояснила новые высказывания американского лидера. По итогам встречи с представителями национальных профсоюзов, которая прошла ранее в среду, Джо Байден обратился к участникам, сказав, что, "если ему предстоит отправиться на войну, то он отправится на нее вместе с ними".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220406/drony-kamikadze-1782189229.html
https://ria.ru/20220406/ukraina-1782177452.html
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60
в мире, джо байден, украина, донбасс, сша
23:03 06.04.2022
 
США не планируют отправлять войска на Украину

Белый дом: США не направят войска на Украину воевать с Россией, эта позиция не изменилась

© Фото : Staff Sgt. Eunique StevensАмериканские военные во время посадки в самолет
Американские военные во время посадки в самолет - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© Фото : Staff Sgt. Eunique Stevens
Американские военные во время посадки в самолет. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Администрация США по-прежнему не имеет никаких намерений отправлять войска на Украину, чтобы сражаться с Россией, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Нет никакого намерения посылать войска на Украину и начинать войну с Россией", - сказала Псаки в ходе брифинга на площадке Белого дома. Она подтвердила, что позиция американского руководства по данному вопросу не изменилась.
Таким образом представитель Белого дома прояснила новые высказывания американского лидера. По итогам встречи с представителями национальных профсоюзов, которая прошла ранее в среду, Джо Байден обратился к участникам, сказав, что, "если ему предстоит отправиться на войну, то он отправится на нее вместе с ними".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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