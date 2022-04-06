https://ria.ru/20220406/voyska-1782194784.html

США не планируют отправлять войска на Украину

США не планируют отправлять войска на Украину - РИА Новости, 06.04.2022

США не планируют отправлять войска на Украину

Администрация США по-прежнему не имеет никаких намерений отправлять войска на Украину, чтобы сражаться с Россией, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T23:03

2022-04-06T23:03

2022-04-06T23:03

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

джо байден

украина

донбасс

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564721410_0:160:2100:1341_1920x0_80_0_0_7bea4392aaf670d41c8604f6587c3861.jpg

ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Администрация США по-прежнему не имеет никаких намерений отправлять войска на Украину, чтобы сражаться с Россией, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Нет никакого намерения посылать войска на Украину и начинать войну с Россией", - сказала Псаки в ходе брифинга на площадке Белого дома. Она подтвердила, что позиция американского руководства по данному вопросу не изменилась.Таким образом представитель Белого дома прояснила новые высказывания американского лидера. По итогам встречи с представителями национальных профсоюзов, которая прошла ранее в среду, Джо Байден обратился к участникам, сказав, что, "если ему предстоит отправиться на войну, то он отправится на нее вместе с ними".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220406/drony-kamikadze-1782189229.html

https://ria.ru/20220406/ukraina-1782177452.html

украина

донбасс

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джо байден, украина, донбасс, сша