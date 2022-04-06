Рейтинг@Mail.ru
В Кремле объяснили сокращение военной активности под Киевом и Черниговом - РИА Новости, 06.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220406/voyska-1782064314.html
В Кремле объяснили сокращение военной активности под Киевом и Черниговом
В Кремле объяснили сокращение военной активности под Киевом и Черниговом - РИА Новости, 06.04.2022
В Кремле объяснили сокращение военной активности под Киевом и Черниговом
Решения о сокращении военной активности РФ вокруг Киева и Чернигова было озвучено еще в Стамбуле, оно было принято, чтобы создать соответствующие условия для... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T13:18
2022-04-06T13:59
обострение ситуации в днр и лнр
стамбул
киевская область
черниговская область
украина
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780943841_0:0:2290:1288_1920x0_80_0_0_3d1b4c6d1b5f1a174ae389931ffb5df4.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Решения о сокращении военной активности РФ вокруг Киева и Чернигова было озвучено еще в Стамбуле, оно было принято, чтобы создать соответствующие условия для переговорного процесса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В среду Песков сообщил, что президент России Владимир Путин лично дал приказ об отводе войск из Киевской области, отметив, что это жест доброй воли для создания благоприятных условий для переговоров, в ходе которых возможны серьезные решения."Если вы внимательно следили за заявлением представителя Минобороны Фомина после переговоров в Стамбуле, собственно тогда и говорилось о том, что был приказ пойти на существенное сокращение военной активности вокруг Киева и Чернигова с тем, чтобы создать соответствующие условия для тех. кто принимает важные решения, столь необходимые, чтобы эти переговоры продвигались. Здесь все известно уже давно", - сказал Песков журналистам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220405/peregovory-1781980619.html
стамбул
киевская область
черниговская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780943841_214:0:2250:1526_1920x0_80_0_0_852e577f0211273cb549885d0fd154b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
стамбул, киевская область, черниговская область, украина, вооруженные силы рф
13:18 06.04.2022 (обновлено: 13:59 06.04.2022)
 
В Кремле объяснили сокращение военной активности под Киевом и Черниговом

Песков: сокращение войск под Киевом и Черниговом было нужно для переговорного процесса

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКолонна военной техники РФ на шоссе
Колонна военной техники РФ на шоссе - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Колонна военной техники РФ на шоссе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Решения о сокращении военной активности РФ вокруг Киева и Чернигова было озвучено еще в Стамбуле, оно было принято, чтобы создать соответствующие условия для переговорного процесса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду Песков сообщил, что президент России Владимир Путин лично дал приказ об отводе войск из Киевской области, отметив, что это жест доброй воли для создания благоприятных условий для переговоров, в ходе которых возможны серьезные решения.
"Если вы внимательно следили за заявлением представителя Минобороны Фомина после переговоров в Стамбуле, собственно тогда и говорилось о том, что был приказ пойти на существенное сокращение военной активности вокруг Киева и Чернигова с тем, чтобы создать соответствующие условия для тех. кто принимает важные решения, столь необходимые, чтобы эти переговоры продвигались. Здесь все известно уже давно", - сказал Песков журналистам.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Российско-украинские переговоры в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 21:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Переговоры с Киевом не должны повторить судьбу "Минска-2", заявил Лавров
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСтамбулКиевская областьЧерниговская областьУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала