https://ria.ru/20220406/voyska-1782064314.html

В Кремле объяснили сокращение военной активности под Киевом и Черниговом

В Кремле объяснили сокращение военной активности под Киевом и Черниговом - РИА Новости, 06.04.2022

В Кремле объяснили сокращение военной активности под Киевом и Черниговом

Решения о сокращении военной активности РФ вокруг Киева и Чернигова было озвучено еще в Стамбуле, оно было принято, чтобы создать соответствующие условия для... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T13:18

2022-04-06T13:18

2022-04-06T13:59

обострение ситуации в днр и лнр

стамбул

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черниговская область

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Решения о сокращении военной активности РФ вокруг Киева и Чернигова было озвучено еще в Стамбуле, оно было принято, чтобы создать соответствующие условия для переговорного процесса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В среду Песков сообщил, что президент России Владимир Путин лично дал приказ об отводе войск из Киевской области, отметив, что это жест доброй воли для создания благоприятных условий для переговоров, в ходе которых возможны серьезные решения."Если вы внимательно следили за заявлением представителя Минобороны Фомина после переговоров в Стамбуле, собственно тогда и говорилось о том, что был приказ пойти на существенное сокращение военной активности вокруг Киева и Чернигова с тем, чтобы создать соответствующие условия для тех. кто принимает важные решения, столь необходимые, чтобы эти переговоры продвигались. Здесь все известно уже давно", - сказал Песков журналистам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220405/peregovory-1781980619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

стамбул, киевская область, черниговская область, украина, вооруженные силы рф