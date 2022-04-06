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Под Харьковом уничтожена военная техника и оружие зарубежного производства - РИА Новости, 06.04.2022
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Под Харьковом уничтожена военная техника и оружие зарубежного производства
Под Харьковом уничтожена военная техника и оружие зарубежного производства - РИА Новости, 06.04.2022
Под Харьковом уничтожена военная техника и оружие зарубежного производства
ВКС уничтожили топливную базу и скопление военной техники под Харьковом, заявил представитель Минобороны генерал-майор Игороь Конашенков. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T20:41
2022-04-06T22:03
харьковская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
украина
в мире
игорь конашенков
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. ВКС уничтожили топливную базу и скопление военной техники под Харьковом, заявил представитель Минобороны генерал-майор Игороь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования в Харьковской области уничтожена топливная база в районе населенного пункта Чугуев, с которой осуществлялись поставки горючего для техники украинских войск", — сказал он.Как добавил Конашенков, на станции Лозовая уничтожено скопление военной техники, поставленного для нужд ВСУ.
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харьковская область
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харьковская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, в мире, игорь конашенков
20:41 06.04.2022 (обновлено: 22:03 06.04.2022)
 
Под Харьковом уничтожена военная техника и оружие зарубежного производства

Минобороны: под Харьковом уничтожена военная техника и оружие зарубежного производства

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУничтоженная военная техника ВСУ в Харьковской области. Кадр видео
Уничтоженная военная техника ВСУ в Харьковской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Уничтоженная военная техника ВСУ в Харьковской области. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. ВКС уничтожили топливную базу и скопление военной техники под Харьковом, заявил представитель Минобороны генерал-майор Игороь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования в Харьковской области уничтожена топливная база в районе населенного пункта Чугуев, с которой осуществлялись поставки горючего для техники украинских войск", — сказал он.
Как добавил Конашенков, на станции Лозовая уничтожено скопление военной техники, поставленного для нужд ВСУ.
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Харьковская областьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныУкраинаВ миреИгорь Конашенков
 
 
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