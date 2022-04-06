https://ria.ru/20220406/vooruzhenie-1782180729.html

Под Харьковом уничтожена военная техника и оружие зарубежного производства

Под Харьковом уничтожена военная техника и оружие зарубежного производства - РИА Новости, 06.04.2022

Под Харьковом уничтожена военная техника и оружие зарубежного производства

ВКС уничтожили топливную базу и скопление военной техники под Харьковом, заявил представитель Минобороны генерал-майор Игороь Конашенков. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T20:41

2022-04-06T20:41

2022-04-06T22:03

харьковская область

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

украина

в мире

игорь конашенков

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. ВКС уничтожили топливную базу и скопление военной техники под Харьковом, заявил представитель Минобороны генерал-майор Игороь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования в Харьковской области уничтожена топливная база в районе населенного пункта Чугуев, с которой осуществлялись поставки горючего для техники украинских войск", — сказал он.Как добавил Конашенков, на станции Лозовая уничтожено скопление военной техники, поставленного для нужд ВСУ.

https://ria.ru/20220406/svichbleyd-1781910751.html

харьковская область

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Наталья Макарова

харьковская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, в мире, игорь конашенков