https://ria.ru/20220406/vooruzhenie-1782180729.html
Под Харьковом уничтожена военная техника и оружие зарубежного производства
Под Харьковом уничтожена военная техника и оружие зарубежного производства - РИА Новости, 06.04.2022
Под Харьковом уничтожена военная техника и оружие зарубежного производства
ВКС уничтожили топливную базу и скопление военной техники под Харьковом, заявил представитель Минобороны генерал-майор Игороь Конашенков. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T20:41
2022-04-06T20:41
2022-04-06T22:03
харьковская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
украина
в мире
игорь конашенков
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. ВКС уничтожили топливную базу и скопление военной техники под Харьковом, заявил представитель Минобороны генерал-майор Игороь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования в Харьковской области уничтожена топливная база в районе населенного пункта Чугуев, с которой осуществлялись поставки горючего для техники украинских войск", — сказал он.Как добавил Конашенков, на станции Лозовая уничтожено скопление военной техники, поставленного для нужд ВСУ.
https://ria.ru/20220406/svichbleyd-1781910751.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, в мире, игорь конашенков
20:41 06.04.2022 (обновлено: 22:03 06.04.2022)
Под Харьковом уничтожена военная техника и оружие зарубежного производства
Минобороны: под Харьковом уничтожена военная техника и оружие зарубежного производства