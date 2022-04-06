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Блинкен раскрыл детали дополнительной американской военной "помощи" Украине
Блинкен раскрыл детали дополнительной американской военной "помощи" Украине - РИА Новости, 06.04.2022
Блинкен раскрыл детали дополнительной американской военной "помощи" Украине
Дополнительная военная "помощь" США Украине на 100 миллионов долларов включает противотанковые системы, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T04:24
2022-04-06T04:24
2022-04-06T04:33
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Дополнительная военная "помощь" США Украине на 100 миллионов долларов включает противотанковые системы, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.В его заявлении говорится, что во исполнение возложенных президентом США Джо Байденом полномочий, который распорядился выделить Украине военную "помощь" на 100 миллионов долларов, средства будут направят немедленно "для восполнения нужды Украины в дополнительных бронебойных системах".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина
04:24 06.04.2022 (обновлено: 04:33 06.04.2022)
Блинкен раскрыл детали дополнительной американской военной "помощи" Украине
Госсекретарь Блинкен: новый пакет "помощи" США Украине включает противотанковые системы