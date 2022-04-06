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Блинкен раскрыл детали дополнительной американской военной "помощи" Украине

Блинкен раскрыл детали дополнительной американской военной "помощи" Украине - РИА Новости, 06.04.2022

Блинкен раскрыл детали дополнительной американской военной "помощи" Украине

Дополнительная военная "помощь" США Украине на 100 миллионов долларов включает противотанковые системы, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T04:24

2022-04-06T04:24

2022-04-06T04:33

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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Дополнительная военная "помощь" США Украине на 100 миллионов долларов включает противотанковые системы, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.В его заявлении говорится, что во исполнение возложенных президентом США Джо Байденом полномочий, который распорядился выделить Украине военную "помощь" на 100 миллионов долларов, средства будут направят немедленно "для восполнения нужды Украины в дополнительных бронебойных системах".

https://ria.ru/20220405/oruzhie-1781809229.html

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в мире, сша, украина