17:35 06.04.2022 (обновлено: 17:46 06.04.2022)
Москва собирает данные о преступлениях Киева против российских военных
МИД собирает информацию о преступлениях Украины против российских военнослужащих
Колонна российской военной техники
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия собирает информацию о преступлениях Украины в отношении российских военнослужащих, чтобы направить ее в международные организации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вся работа по представленной информации ведется МИД, нашими точками, мы собираем эту информацию, конечно, действуем в четкой координации с нашими коллегами из министерства обороны, Следственного комитета, прокуратуры для того, чтобы направлять это все в международные организации", - сказала она в ходе брифинга, комментируя о преступления Украины в отношении российских военнослужащих.
При этом, по словам Захаровой, на международные организации "надежды, конечно, нет".
Ранее в интернете появились кадры, на которых российским военнопленным прострелили ноги. Уточнялось, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими РФ. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Россия заявила протест в ходе переговоров с Украиной в отношении появившихся видео с издевательствами над пленными военными. Украинцы, по его словам, обещали принять самые жесткие меры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ДНР украинские войска выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка; идут бои за Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.