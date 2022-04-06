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Москва собирает данные о преступлениях Киева против российских военных - РИА Новости, 06.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Москва собирает данные о преступлениях Киева против российских военных
Москва собирает данные о преступлениях Киева против российских военных - РИА Новости, 06.04.2022
Москва собирает данные о преступлениях Киева против российских военных
Россия собирает информацию о преступлениях Украины в отношении российских военнослужащих, чтобы направить ее в международные организации, заявила официальный... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T17:35
2022-04-06T17:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир мединский
владимир путин
харьковская область
следственный комитет россии (ск рф)
киев
россия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия собирает информацию о преступлениях Украины в отношении российских военнослужащих, чтобы направить ее в международные организации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Вся работа по представленной информации ведется МИД, нашими точками, мы собираем эту информацию, конечно, действуем в четкой координации с нашими коллегами из министерства обороны, Следственного комитета, прокуратуры для того, чтобы направлять это все в международные организации", - сказала она в ходе брифинга, комментируя о преступления Украины в отношении российских военнослужащих.При этом, по словам Захаровой, на международные организации "надежды, конечно, нет".Ранее в интернете появились кадры, на которых российским военнопленным прострелили ноги. Уточнялось, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими РФ. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Россия заявила протест в ходе переговоров с Украиной в отношении появившихся видео с издевательствами над пленными военными. Украинцы, по его словам, обещали принять самые жесткие меры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ДНР украинские войска выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка; идут бои за Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html
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в мире, владимир мединский, владимир путин, харьковская область, следственный комитет россии (ск рф), киев, россия, александр бастрыкин
17:35 06.04.2022 (обновлено: 17:46 06.04.2022)
 
Москва собирает данные о преступлениях Киева против российских военных

МИД собирает информацию о преступлениях Украины против российских военнослужащих

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКолонна российской военной техники
Колонна российской военной техники - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Колонна российской военной техники
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия собирает информацию о преступлениях Украины в отношении российских военнослужащих, чтобы направить ее в международные организации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вся работа по представленной информации ведется МИД, нашими точками, мы собираем эту информацию, конечно, действуем в четкой координации с нашими коллегами из министерства обороны, Следственного комитета, прокуратуры для того, чтобы направлять это все в международные организации", - сказала она в ходе брифинга, комментируя о преступления Украины в отношении российских военнослужащих.
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Карта и первые итоги специальной операции России на Украине
При этом, по словам Захаровой, на международные организации "надежды, конечно, нет".
Ранее в интернете появились кадры, на которых российским военнопленным прострелили ноги. Уточнялось, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими РФ. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Россия заявила протест в ходе переговоров с Украиной в отношении появившихся видео с издевательствами над пленными военными. Украинцы, по его словам, обещали принять самые жесткие меры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ДНР украинские войска выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка; идут бои за Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 15:44Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Москалькова назвала пытки российских военных нарушением норм морали
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир МединскийВладимир ПутинХарьковская областьСледственный комитет России (СК РФ)КиевРоссияАлександр Бастрыкин
 
 
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