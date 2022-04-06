https://ria.ru/20220406/voennoplennye-1782151477.html

МИД обвинил Украину в срыве обмена военнопленными

МИД обвинил Украину в срыве обмена военнопленными - РИА Новости, 06.04.2022

МИД обвинил Украину в срыве обмена военнопленными

Обмен военнопленными между Россией и Украиной был сорван по вине Киева, который не желает этим заниматься, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T17:47

2022-04-06T17:47

2022-04-06T17:58

обострение ситуации в днр и лнр

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

киев

мария захарова

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Обмен военнопленными между Россией и Украиной был сорван по вине Киева, который не желает этим заниматься, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Обмен должен был состояться сегодня. И он был сорван украинской стороной. Это не первый срыв, и каждый раз срыв происходит по украинской стороне, не просто по вине, а по нежеланию киевского режима заниматься обменом военнопленными", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что несмотря на то, что изначально было обговорено количество пленных, по вине Киева оно сократилось до 38 военнослужащих."Сегодня с утра без объяснения причин украинской стороной все предложения и все согласованные позиции были отвергнуты... С российской стороны подготовка украинских военнопленных была проведена в полном, объеме включая их доставку в исходный район для обмена. У российской стороны есть все основания полагать, что с российскими военнослужащими, которые находятся в плену, не все в порядке", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20220406/plennye-1782134197.html

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Минобороны: "Запланированный обмен пленными был сорван украинской стороной" Минобороны: запланированный обмен пленными был сорван украинской стороной 2022-04-06T17:47 true PT1M13S

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Наталья Макарова

в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), киев, мария захарова