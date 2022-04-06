https://ria.ru/20220406/voennoplennye-1782151477.html
МИД обвинил Украину в срыве обмена военнопленными
МИД обвинил Украину в срыве обмена военнопленными - РИА Новости, 06.04.2022
МИД обвинил Украину в срыве обмена военнопленными
Обмен военнопленными между Россией и Украиной был сорван по вине Киева, который не желает этим заниматься, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T17:47
2022-04-06T17:47
2022-04-06T17:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
киев
мария захарова
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Обмен военнопленными между Россией и Украиной был сорван по вине Киева, который не желает этим заниматься, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Обмен должен был состояться сегодня. И он был сорван украинской стороной. Это не первый срыв, и каждый раз срыв происходит по украинской стороне, не просто по вине, а по нежеланию киевского режима заниматься обменом военнопленными", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что несмотря на то, что изначально было обговорено количество пленных, по вине Киева оно сократилось до 38 военнослужащих."Сегодня с утра без объяснения причин украинской стороной все предложения и все согласованные позиции были отвергнуты... С российской стороны подготовка украинских военнопленных была проведена в полном, объеме включая их доставку в исходный район для обмена. У российской стороны есть все основания полагать, что с российскими военнослужащими, которые находятся в плену, не все в порядке", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20220406/plennye-1782134197.html
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Минобороны: "Запланированный обмен пленными был сорван украинской стороной"
Минобороны: запланированный обмен пленными был сорван украинской стороной
2022-04-06T17:47
true
PT1M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), киев, мария захарова
17:47 06.04.2022 (обновлено: 17:58 06.04.2022)
МИД обвинил Украину в срыве обмена военнопленными
Захарова: обмен военнопленными между Россией и Украиной был сорван по вине Киева