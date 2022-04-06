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"Правда тела". Как повлиять на родных, не желающих менять пищевые привычки - РИА Новости, 06.04.2022
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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20220406/vliyat-1781948157.html
"Правда тела". Как повлиять на родных, не желающих менять пищевые привычки
"Правда тела". Как повлиять на родных, не желающих менять пищевые привычки - РИА Новости, 06.04.2022
"Правда тела". Как повлиять на родных, не желающих менять пищевые привычки
“Переживаю, что жена располнела”. “У мужа сильное ожирение. Не могу смотреть, как мой любимый человек убивает себя”. Как мотивировать супруга, ребенка или родителя заняться своим здоровьем? Что отвечать, если вас критикует муж или жена за вашу физическую форму? И как быть, если вы пошли в зал и пытаетесь похудеть, но не находите поддержки в семье?
2022-04-06T12:00
2022-04-06T12:00
правда тела
подкаст
общество
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"Правда тела". Как повлиять на родных, не желающих менять пищевые привычки
"Переживаю, что жена располнела". "У мужа сильное ожирение. Не могу смотреть, как мой любимый человек убивает себя". Как мотивировать супруга, ребенка или родителя заняться своим здоровьем? Что отвечать, если вас критикует муж или жена за вашу физическую форму? И как быть, если вы пошли в зал и пытаетесь похудеть, но не находите поддержки в семье?
audio/mpeg
"Правда тела". Как повлиять на родных, не желающих менять пищевые привычки
"Переживаю, что жена располнела". "У мужа сильное ожирение. Не могу смотреть, как мой любимый человек убивает себя". Как мотивировать супруга, ребенка или родителя заняться своим здоровьем? Что отвечать, если вас критикует муж или жена за вашу физическую форму? И как быть, если вы пошли в зал и пытаетесь похудеть, но не находите поддержки в семье?
audio/mpeg
С самого начала мы стараемся делать подкасты интересными и максимально познавательными, постоянно ищем новых героев и придумываем десятки необычных тем. Но нам хочется больше узнать о вас, наших слушателях. Что вам нравится, что бы хотелось изменить, кто из ведущих вас бесит, какого гостя больше не звать никогда и все в таком роде. Давайте поговорим? Для этого мы сделали небольшой опрос. Он не займет много времени, но позволит узнать ваше мнение (и быть услышанными), а значит поможет нам делать подкасты еще лучше.Купить одежду на размер меньше, абонемент в фитнес-клуб или сходить вместе к психологу? Какая мотивация работает лучше всего, и действенны ли ультиматумы? Как поговорить с вашим любимым человеком на тему лишнего веса - обсуждаем с автором книг по психологии питания, психологом, магистром Манчестерского университета Евгенией Меглинской.02:33 “Является ли это поводом для развода?”. Что делать, если у мужа сильное ожирение04:32 Почему важно понять, является ли внешность ценностью в ваших отношениях09:24 “Такие вещи не решаются силой воли, это заболевание”10:50 “Это как сказать астматику: хватит уже, столько воздуха вокруг”13:40 Работают ли ультиматумы?15:43 “Я не хочу тебя потерять”: какой должен быть основной месседж в разговоре о проблеме16:36 Мотивация, которая работает лучше всего26:51 Когда домочадцы пытаются тормозить ваш процесс похуденияСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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подкаст, общество, аудио
12:00 06.04.2022
 

"Правда тела". Как повлиять на родных, не желающих менять пищевые привычки

Правда тела
"Правда тела". Как повлиять на родных, не желающих менять пищевые привычки
12:00
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“Переживаю, что жена располнела”. “У мужа сильное ожирение. Не могу смотреть, как мой любимый человек убивает себя”. Как мотивировать супруга, ребенка или родителя заняться своим здоровьем? Что отвечать, если вас критикует муж или жена за вашу физическую форму? И как быть, если вы пошли в зал и пытаетесь похудеть, но не находите поддержки в семье?
С самого начала мы стараемся делать подкасты интересными и максимально познавательными, постоянно ищем новых героев и придумываем десятки необычных тем. Но нам хочется больше узнать о вас, наших слушателях. Что вам нравится, что бы хотелось изменить, кто из ведущих вас бесит, какого гостя больше не звать никогда и все в таком роде. Давайте поговорим? Для этого мы сделали небольшой опрос. Он не займет много времени, но позволит узнать ваше мнение (и быть услышанными), а значит поможет нам делать подкасты еще лучше.
Купить одежду на размер меньше, абонемент в фитнес-клуб или сходить вместе к психологу? Какая мотивация работает лучше всего, и действенны ли ультиматумы? Как поговорить с вашим любимым человеком на тему лишнего веса - обсуждаем с автором книг по психологии питания, психологом, магистром Манчестерского университета Евгенией Меглинской.
02:33 “Является ли это поводом для развода?”. Что делать, если у мужа сильное ожирение
04:32 Почему важно понять, является ли внешность ценностью в ваших отношениях
09:24 “Такие вещи не решаются силой воли, это заболевание”
10:50 “Это как сказать астматику: хватит уже, столько воздуха вокруг”
13:40 Работают ли ультиматумы?
15:43 “Я не хочу тебя потерять”: какой должен быть основной месседж в разговоре о проблеме
16:36 Мотивация, которая работает лучше всего
26:51 Когда домочадцы пытаются тормозить ваш процесс похудения
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Наталия Шашина
Монтаж Анастасии Паниоти
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене
 
Правда телаПодкастОбщество
 
 
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