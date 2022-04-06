https://ria.ru/20220406/ukraina-1782028220.html

ЕС продолжит вооружать Украину, чтобы та не проиграла, заявил Боррель

ЕС продолжит вооружать Украину, чтобы та не проиграла, заявил Боррель - РИА Новости, 06.04.2022

ЕС продолжит вооружать Украину, чтобы та не проиграла, заявил Боррель

ЕС не хочет, чтобы Украина проиграла в конфликте с Россией, поэтому продолжит ее вооружать, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, выступая перед... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T10:51

2022-04-06T10:51

2022-04-06T10:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

признание днр и лнр в россии

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БРЮССЕЛЬ, 6 апр – РИА Новости. ЕС не хочет, чтобы Украина проиграла в конфликте с Россией, поэтому продолжит ее вооружать, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, выступая перед депутатами на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге."В этом парламенте мне говорили, что нужно как можно быстрее положить конец конфликту, для чего нужно прекратить вооружать Украину. Но если все закончится разрушенной и побежденной страной с миллионами беженцев и тысячами погибших, то этого мы не хотим. Поэтому мы должны продолжить вооружать Украину", - сказал он.Глава евродипломатии также сообщил, что один миллиард евро, который ЕС выделил для финансирования военной помощи украинской армии, "не является такой уж значительной суммой с учетом того, сколько ЕС тратит ежедневно на закупку топлива в РФ".

https://ria.ru/20220406/spetsoperatsiya-1782021553.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, признание днр и лнр в россии