https://ria.ru/20220406/ukraina-1782028220.html
ЕС продолжит вооружать Украину, чтобы та не проиграла, заявил Боррель
ЕС продолжит вооружать Украину, чтобы та не проиграла, заявил Боррель - РИА Новости, 06.04.2022
ЕС продолжит вооружать Украину, чтобы та не проиграла, заявил Боррель
ЕС не хочет, чтобы Украина проиграла в конфликте с Россией, поэтому продолжит ее вооружать, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, выступая перед... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T10:51
2022-04-06T10:51
2022-04-06T10:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
признание днр и лнр в россии
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БРЮССЕЛЬ, 6 апр – РИА Новости. ЕС не хочет, чтобы Украина проиграла в конфликте с Россией, поэтому продолжит ее вооружать, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, выступая перед депутатами на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге."В этом парламенте мне говорили, что нужно как можно быстрее положить конец конфликту, для чего нужно прекратить вооружать Украину. Но если все закончится разрушенной и побежденной страной с миллионами беженцев и тысячами погибших, то этого мы не хотим. Поэтому мы должны продолжить вооружать Украину", - сказал он.Глава евродипломатии также сообщил, что один миллиард евро, который ЕС выделил для финансирования военной помощи украинской армии, "не является такой уж значительной суммой с учетом того, сколько ЕС тратит ежедневно на закупку топлива в РФ".
https://ria.ru/20220406/spetsoperatsiya-1782021553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, признание днр и лнр в россии
ЕС продолжит вооружать Украину, чтобы та не проиграла, заявил Боррель
Боррель: ЕС не хочет, чтобы Украина проиграла, поэтому продолжит ее вооружать