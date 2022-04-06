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ЕС продолжит вооружать Украину, чтобы та не проиграла, заявил Боррель - РИА Новости, 06.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220406/ukraina-1782028220.html
ЕС продолжит вооружать Украину, чтобы та не проиграла, заявил Боррель
ЕС продолжит вооружать Украину, чтобы та не проиграла, заявил Боррель - РИА Новости, 06.04.2022
ЕС продолжит вооружать Украину, чтобы та не проиграла, заявил Боррель
ЕС не хочет, чтобы Украина проиграла в конфликте с Россией, поэтому продолжит ее вооружать, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, выступая перед... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T10:51
2022-04-06T10:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
признание днр и лнр в россии
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БРЮССЕЛЬ, 6 апр – РИА Новости. ЕС не хочет, чтобы Украина проиграла в конфликте с Россией, поэтому продолжит ее вооружать, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, выступая перед депутатами на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге."В этом парламенте мне говорили, что нужно как можно быстрее положить конец конфликту, для чего нужно прекратить вооружать Украину. Но если все закончится разрушенной и побежденной страной с миллионами беженцев и тысячами погибших, то этого мы не хотим. Поэтому мы должны продолжить вооружать Украину", - сказал он.Глава евродипломатии также сообщил, что один миллиард евро, который ЕС выделил для финансирования военной помощи украинской армии, "не является такой уж значительной суммой с учетом того, сколько ЕС тратит ежедневно на закупку топлива в РФ".
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в мире, украина, признание днр и лнр в россии
10:51 06.04.2022
 
ЕС продолжит вооружать Украину, чтобы та не проиграла, заявил Боррель

Боррель: ЕС не хочет, чтобы Украина проиграла, поэтому продолжит ее вооружать

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 апр – РИА Новости. ЕС не хочет, чтобы Украина проиграла в конфликте с Россией, поэтому продолжит ее вооружать, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, выступая перед депутатами на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.
"В этом парламенте мне говорили, что нужно как можно быстрее положить конец конфликту, для чего нужно прекратить вооружать Украину. Но если все закончится разрушенной и побежденной страной с миллионами беженцев и тысячами погибших, то этого мы не хотим. Поэтому мы должны продолжить вооружать Украину", - сказал он.
Утренний брифинг Игоря Конашенкова - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
10:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВС России уничтожили 125 самолетов за время спецоперации на Украине
Глава евродипломатии также сообщил, что один миллиард евро, который ЕС выделил для финансирования военной помощи украинской армии, "не является такой уж значительной суммой с учетом того, сколько ЕС тратит ежедневно на закупку топлива в РФ".
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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