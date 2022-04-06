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В Венесуэле заявили, что антироссийские санкции бьют по поставкам удобрений - РИА Новости, 06.04.2022
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В Венесуэле заявили, что антироссийские санкции бьют по поставкам удобрений
В Венесуэле заявили, что антироссийские санкции бьют по поставкам удобрений - РИА Новости, 06.04.2022
В Венесуэле заявили, что антироссийские санкции бьют по поставкам удобрений
Санкции против России из-за операции на Украине сказываются на поставках удобрений и продуктов питания в Латинскую Америку, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T06:54
2022-04-06T06:56
сша
россия
венесуэла
в мире
евросоюз
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КАРАКАС, 6 апр - РИА Новости. Санкции против России из-за операции на Украине сказываются на поставках удобрений и продуктов питания в Латинскую Америку, заявил РИА Новости депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Чавес.В настоящее время Россия занимает третье место в мире по производству азотных удобрений, на ее долю приходится около 15% мировой торговли азотными и 17% - калийными удобрениями. Венесуэла в свою очередь импортирует свыше 100 тысяч тонн удобрений, преимущественно (70-80%) из России."Уже предприняты некоторые меры, введены в действие какие-то альтернативные механизмы, которые позволили нам сохранить товарооборот, несмотря на агрессию и враждебность США и Евросоюза", — отметил депутат.По мнению Чавеса, отношения между Россией и Венесуэлой будут в текущей ситуации только укрепляться."Мы уверены, что эти отношения, этот стратегический союз с великой Русской Родиной в разгар этого конфликта не прекратятся, не пострадают, я верю, что наоборот они будут углубляться, совершенствоваться и находить альтернативные механизмы в условиях преступной блокады", — сказал парламентарий.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но РФ решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин отмечал также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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сша, россия, венесуэла, в мире, евросоюз
06:54 06.04.2022 (обновлено: 06:56 06.04.2022)
 
В Венесуэле заявили, что антироссийские санкции бьют по поставкам удобрений

Депутат парламента Венесуэлы Чавес: антироссийские санкции бьют по поставкам удобрений

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko JrПроизводство удобрений
Производство удобрений - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko Jr
Производство удобрений
Читать ria.ru в
КАРАКАС, 6 апр - РИА Новости. Санкции против России из-за операции на Украине сказываются на поставках удобрений и продуктов питания в Латинскую Америку, заявил РИА Новости депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Чавес.
"Все человечество уже ощущает последствия. Негативные последствия этой агрессии НАТО против России с использованием украинской территории выливаются в сложности с производством и поставками удобрений и некоторых продуктов питания, которые Россия поставляет на латиноамериканский рынок", — сказал парламентарий от правящей Объединенной социалистической партии Венесуэлы .
В настоящее время Россия занимает третье место в мире по производству азотных удобрений, на ее долю приходится около 15% мировой торговли азотными и 17% - калийными удобрениями. Венесуэла в свою очередь импортирует свыше 100 тысяч тонн удобрений, преимущественно (70-80%) из России.
"Уже предприняты некоторые меры, введены в действие какие-то альтернативные механизмы, которые позволили нам сохранить товарооборот, несмотря на агрессию и враждебность США и Евросоюза", — отметил депутат.
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По мнению Чавеса, отношения между Россией и Венесуэлой будут в текущей ситуации только укрепляться.
"Мы уверены, что эти отношения, этот стратегический союз с великой Русской Родиной в разгар этого конфликта не прекратятся, не пострадают, я верю, что наоборот они будут углубляться, совершенствоваться и находить альтернативные механизмы в условиях преступной блокады", — сказал парламентарий.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но РФ решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин отмечал также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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