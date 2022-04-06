06:54 06.04.2022 (обновлено: 06:56 06.04.2022)
В Венесуэле заявили, что антироссийские санкции бьют по поставкам удобрений
Депутат парламента Венесуэлы Чавес: антироссийские санкции бьют по поставкам удобрений
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko JrПроизводство удобрений
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko Jr
Производство удобрений
КАРАКАС, 6 апр - РИА Новости. Санкции против России из-за операции на Украине сказываются на поставках удобрений и продуктов питания в Латинскую Америку, заявил РИА Новости депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Чавес.
"Все человечество уже ощущает последствия. Негативные последствия этой агрессии НАТО против России с использованием украинской территории выливаются в сложности с производством и поставками удобрений и некоторых продуктов питания, которые Россия поставляет на латиноамериканский рынок", — сказал парламентарий от правящей Объединенной социалистической партии Венесуэлы .
"Уже предприняты некоторые меры, введены в действие какие-то альтернативные механизмы, которые позволили нам сохранить товарооборот, несмотря на агрессию и враждебность США и Евросоюза", — отметил депутат.
По мнению Чавеса, отношения между Россией и Венесуэлой будут в текущей ситуации только укрепляться.
"Мы уверены, что эти отношения, этот стратегический союз с великой Русской Родиной в разгар этого конфликта не прекратятся, не пострадают, я верю, что наоборот они будут углубляться, совершенствоваться и находить альтернативные механизмы в условиях преступной блокады", — сказал парламентарий.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но РФ решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин отмечал также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.