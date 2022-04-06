https://ria.ru/20220406/turtsiya-1782059038.html

В Турции подсчитали, сколько россиян приедет в страну в этом году

В Турции подсчитали, сколько россиян приедет в страну в этом году - РИА Новости, 06.04.2022

В Турции подсчитали, сколько россиян приедет в страну в этом году

Турция примет около трех миллионов российских туристов в текущем году, заявил глава турецко-российского делового совета Иззет Экмекчибаши. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T13:46

2022-04-06T13:46

2022-04-06T13:46

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АНКАРА, 6 апр — РИА Новости. Турция примет около трех миллионов российских туристов в текущем году, заявил глава турецко-российского делового совета Иззет Экмекчибаши.В прошлом году в страну приехали 4,7 миллиона ​​отдыхающих из РФ, в этом их число могло достичь семи миллионов. Однако число туристов из России будет меньше, чем ожидается, приводит слова Экмекчибаши газета Dunya."В складывающихся условиях приедут те, у кого лучше экономическое положение", - сказал он.Экмекчибаши отметил, что сейчас существенно выросли цены на авиабилеты: стоившие 400-500 долларов теперь предлагают за тысячу. Есть и проблема страхования воздушного и морского сообщения. "Некоторые авиакомпании, имеющие долги и соответствующие обязательства, не хотят совершать полеты без страховки", — говорит он.По словам главы совета, российская сторона решает проблему использованием самолетов отечественного производства. "Самолеты SSJ 100 (Сухой Суперджет 100) являются российскими. Авиакомпания "Азимут", которая приобрела такие лайнеры, приступила к полетам в Стамбул и Анталью, выполняет в неделю 21 рейс", — рассказал он. "Аэрофлот" также на отечественных самолетах будет совершать полеты в Стамбул и Анталью из Сочи и Москвы. "Это новое обстоятельство важно для Турции. Благодаря этому произойдет оживление в туризме", — добавил Экмекчибаши.

https://ria.ru/20220405/turtsiya-1781821864.html

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Мария Селиванова

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