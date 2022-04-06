https://ria.ru/20220406/turpotok-1782175601.html
Тверские власти ожидают рост турпотока в регион
Тверские власти ожидают рост турпотока в регион - РИА Новости, 06.04.2022
Тверские власти ожидают рост турпотока в регион
Власти Тверской области в 2022 году ожидают рост туристического потока до 2,6 миллиона человек, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T19:55
2022-04-06T19:55
2022-04-06T19:55
тверская область
тверская область
игорь руденя
туризм
новости - туризм
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ТВЕРЬ, 6 апр – РИА Новости. Власти Тверской области в 2022 году ожидают рост туристического потока до 2,6 миллиона человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.С 2016 года турпоток в Тверскую область вырос более чем на 80% и в 2021 году достиг 2,27 миллиона человек.Пресс-служба напоминает, что в области действуют федеральные и региональные меры поддержки туриндустрии. Это льготные кредиты на открытие гостиниц, нулевая ставка НДС на пять лет в отношении услуг гостиниц, а также строящейся туристской инфраструктуры, поддержка на обустройство пляжей, зон отдыха, кемпингов и глэмпингов, создание новых туристических маршрутов и объектов турпоказа. Идет разработка новых отраслевых мер, касающихся поддержки отельеров, рестораторов, туроператоров.Глава региона призвал глав муниципалитетов оказывать максимальное содействие субъектам бизнеса, в том числе в развитии туристской инфраструктуры на своих территориях. Он также поручил главам территорий разработать собственные муниципальные программы по туризму, которые будут учитываться при формировании областной отраслевой госпрограммы.
https://ria.ru/20220329/proekty-1780721664.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверская область, игорь руденя, туризм, новости - туризм
ТВЕРЬ, 6 апр – РИА Новости. Власти Тверской области в 2022 году ожидают рост туристического потока до 2,6 миллиона человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Сейчас для нас открываются огромные возможности по привлечению туристического потока на территорию Тверской области
. Это, в первую очередь, позитивно скажется на развитии инфраструктуры, малого и среднего бизнеса. В текущих условиях это может дать региону хороший толчок в развитии индустрии гостеприимства, потому что наш потенциал колоссален", – сказал губернатор региона Игорь Руденя
в среду на совещании по организации летней туристической кампании на территории Тверской области.
С 2016 года турпоток в Тверскую область вырос более чем на 80% и в 2021 году достиг 2,27 миллиона человек.
Пресс-служба напоминает, что в области действуют федеральные и региональные меры поддержки туриндустрии. Это льготные кредиты на открытие гостиниц, нулевая ставка НДС на пять лет в отношении услуг гостиниц, а также строящейся туристской инфраструктуры, поддержка на обустройство пляжей, зон отдыха, кемпингов и глэмпингов, создание новых туристических маршрутов и объектов турпоказа. Идет разработка новых отраслевых мер, касающихся поддержки отельеров, рестораторов, туроператоров.
Глава региона призвал глав муниципалитетов оказывать максимальное содействие субъектам бизнеса, в том числе в развитии туристской инфраструктуры на своих территориях. Он также поручил главам территорий разработать собственные муниципальные программы по туризму, которые будут учитываться при формировании областной отраслевой госпрограммы.