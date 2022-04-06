https://ria.ru/20220406/turpotok-1782175601.html

Тверские власти ожидают рост турпотока в регион

Тверские власти ожидают рост турпотока в регион - РИА Новости, 06.04.2022

Тверские власти ожидают рост турпотока в регион

Власти Тверской области в 2022 году ожидают рост туристического потока до 2,6 миллиона человек, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T19:55

2022-04-06T19:55

2022-04-06T19:55

тверская область

тверская область

игорь руденя

туризм

новости - туризм

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ТВЕРЬ, 6 апр – РИА Новости. Власти Тверской области в 2022 году ожидают рост туристического потока до 2,6 миллиона человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.С 2016 года турпоток в Тверскую область вырос более чем на 80% и в 2021 году достиг 2,27 миллиона человек.Пресс-служба напоминает, что в области действуют федеральные и региональные меры поддержки туриндустрии. Это льготные кредиты на открытие гостиниц, нулевая ставка НДС на пять лет в отношении услуг гостиниц, а также строящейся туристской инфраструктуры, поддержка на обустройство пляжей, зон отдыха, кемпингов и глэмпингов, создание новых туристических маршрутов и объектов турпоказа. Идет разработка новых отраслевых мер, касающихся поддержки отельеров, рестораторов, туроператоров.Глава региона призвал глав муниципалитетов оказывать максимальное содействие субъектам бизнеса, в том числе в развитии туристской инфраструктуры на своих территориях. Он также поручил главам территорий разработать собственные муниципальные программы по туризму, которые будут учитываться при формировании областной отраслевой госпрограммы.

https://ria.ru/20220329/proekty-1780721664.html

тверская область

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Алёна Пава

тверская область, игорь руденя, туризм, новости - туризм