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Многие страны заинтересованы в российском опыте, заявила Памфилова - РИА Новости, 06.04.2022
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Многие страны заинтересованы в российском опыте, заявила Памфилова
Многие страны заинтересованы в российском опыте, заявила Памфилова - РИА Новости, 06.04.2022
Многие страны заинтересованы в российском опыте, заявила Памфилова
Многие страны заинтересованы в опыте России в проведении выборов, взаимном сотрудничестве, а также в дружественных отношениях, мы это будем развивать, сказала... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T12:22
2022-04-06T12:22
в мире
венгрия
россия
элла памфилова
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Многие страны заинтересованы в опыте России в проведении выборов, взаимном сотрудничестве, а также в дружественных отношениях, мы это будем развивать, сказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова."У нас было приглашение, и очень хотели нас видеть коллеги в Венгрии, но мы не смогли, к сожалению, из-за той логистики, которая выстроилась, не успели. Мы продолжаем взаимодействовать со многими нашими коллегами за рубежом. Мир большой, стран много. Заинтересованность в сотрудничестве с нами и заинтересованность в нашем уникальном опыте невероятная даже в тех странах, руководители которых привели их к такому печальному образу, факту, как недружественные", - сказала Памфилова в ходе заседания в ЦИК."Но там есть много людей, и в том числе по нашей линии, которые очень дружественно к нам относятся и желают поддерживать с нами неформальную связь. И мы это будем развивать", - заключила она.
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в мире, венгрия, россия, элла памфилова
12:22 06.04.2022
 
Многие страны заинтересованы в российском опыте, заявила Памфилова

Глава ЦИК Памфилова: многие страны заинтересованы в российском опыте проведения выборов

© Фото : пресс-служба Центральной Избирательной Комиссии РоссииГлава Центризбиркома России Элла Памфилова
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© Фото : пресс-служба Центральной Избирательной Комиссии России
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова . Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Многие страны заинтересованы в опыте России в проведении выборов, взаимном сотрудничестве, а также в дружественных отношениях, мы это будем развивать, сказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"У нас было приглашение, и очень хотели нас видеть коллеги в Венгрии, но мы не смогли, к сожалению, из-за той логистики, которая выстроилась, не успели. Мы продолжаем взаимодействовать со многими нашими коллегами за рубежом. Мир большой, стран много. Заинтересованность в сотрудничестве с нами и заинтересованность в нашем уникальном опыте невероятная даже в тех странах, руководители которых привели их к такому печальному образу, факту, как недружественные", - сказала Памфилова в ходе заседания в ЦИК.
"Но там есть много людей, и в том числе по нашей линии, которые очень дружественно к нам относятся и желают поддерживать с нами неформальную связь. И мы это будем развивать", - заключила она.
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