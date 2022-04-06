https://ria.ru/20220406/tsentrizbirkom-1782048174.html

Многие страны заинтересованы в российском опыте, заявила Памфилова

Многие страны заинтересованы в российском опыте, заявила Памфилова - РИА Новости, 06.04.2022

Многие страны заинтересованы в российском опыте, заявила Памфилова

Многие страны заинтересованы в опыте России в проведении выборов, взаимном сотрудничестве, а также в дружественных отношениях, мы это будем развивать, сказала... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T12:22

2022-04-06T12:22

2022-04-06T12:22

в мире

венгрия

россия

элла памфилова

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Многие страны заинтересованы в опыте России в проведении выборов, взаимном сотрудничестве, а также в дружественных отношениях, мы это будем развивать, сказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова."У нас было приглашение, и очень хотели нас видеть коллеги в Венгрии, но мы не смогли, к сожалению, из-за той логистики, которая выстроилась, не успели. Мы продолжаем взаимодействовать со многими нашими коллегами за рубежом. Мир большой, стран много. Заинтересованность в сотрудничестве с нами и заинтересованность в нашем уникальном опыте невероятная даже в тех странах, руководители которых привели их к такому печальному образу, факту, как недружественные", - сказала Памфилова в ходе заседания в ЦИК."Но там есть много людей, и в том числе по нашей линии, которые очень дружественно к нам относятся и желают поддерживать с нами неформальную связь. И мы это будем развивать", - заключила она.

https://ria.ru/20220406/zapad-1782043830.html

венгрия

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венгрия, россия, элла памфилова