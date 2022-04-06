https://ria.ru/20220406/tsentrizbirkom-1782044498.html
ЦИК ведет переговоры с компаниями по обслуживанию КОИБ
ЦИК ведет переговоры с компаниями по обслуживанию КОИБ - РИА Новости, 06.04.2022
ЦИК ведет переговоры с компаниями по обслуживанию КОИБ
Центризбирком России ведет переговоры с разными компаниями по производству и обеспечению работы комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), потому что РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T12:09
2022-04-06T12:09
2022-04-06T12:09
политика
технологии
россия
ростех
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Центризбирком России ведет переговоры с разными компаниями по производству и обеспечению работы комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), потому что по линии "Ростеха" могут возникнуть сложности, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.На заседании комиссии в среду она рассказала, что на фоне введенных против России санкций "у многих наших компаний возникли определённые трудности по разным причинам". По словам Памфиловой, поставщиком по КОИБам подразумевался "Ростех", но "они не стопроцентно уверены <…>, что могут выполнить наш контракт"."В этой ситуации мы интенсивно ведем переговоры с теми, кто уверен, что они смогут это сделать. Таковые у нас есть в стране… И я надеюсь, степень уверенности у меня довольно высокая, что мы найдём достойную замену и наши планы будут осуществлены", - сказала Памфилова."По остальным направлениям по созданию цифровой платформы у нас все идет строго по плану", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20211203/urny-1762029048.html
https://ria.ru/20220404/aviakompanii-1781640422.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, технологии, россия, ростех
ЦИК ведет переговоры с компаниями по обслуживанию КОИБ
ЦИК ведет переговоры с компаниями по КОИБ из-за возможных сложностей у Ростеха
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Центризбирком России ведет переговоры с разными компаниями по производству и обеспечению работы комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), потому что по линии "Ростеха" могут возникнуть сложности, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
На заседании комиссии в среду она рассказала, что на фоне введенных против России
санкций "у многих наших компаний возникли определённые трудности по разным причинам". По словам Памфиловой, поставщиком по КОИБам подразумевался "Ростех
", но "они не стопроцентно уверены <…>, что могут выполнить наш контракт".
"В этой ситуации мы интенсивно ведем переговоры с теми, кто уверен, что они смогут это сделать. Таковые у нас есть в стране… И я надеюсь, степень уверенности у меня довольно высокая, что мы найдём достойную замену и наши планы будут осуществлены", - сказала Памфилова.
"По остальным направлениям по созданию цифровой платформы у нас все идет строго по плану", - подчеркнула она.