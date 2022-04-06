"Росатом" начал разработку российских магнитных томографов для медицины
"Росатом" начал разработку полностью российских магнитных томографов для медицины
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" начинает проект по созданию целиком отечественных магнитно-резонансных томографов для медицины, запуск их серийного производства планируется к 2026 году, сообщила пресс-служба дивизиона "Росатома" в области здравоохранения АО "Русатом Хэлскеа".
Речь идет о разработке российских магнитно-резонансных томографов с напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла - это самые востребованные на медицинском рынке аппараты.
"Госкорпорация планирует запустить серийное производство к 2026 году. Томограф "Росатома" станет первым аппаратом, соответствующим требованиям о происхождении товара на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. Проект выполняется в рамках обеспечения технологического суверенитета РФ в медицине, подчеркивается в сообщении.
МРТ-диагностика входит в перечень рекомендованных методов обследований для более, чем тридцати видов заболеваний, в том числе для беременных женщин и детей. На сегодняшний день на рынке магнитно-резонансных томографов нет отечественных аналогов - лидирующие позиции занимают зарубежные производители, что существенно отражается на стоимости оборудования и доступности услуг диагностики методом МРТ для населения.
"Мощности производства "Русатом Хэлскеа" позволят выпускать до 65 единиц МРТ ежегодно. Это позволит обеспечить существенную долю годовой потребности российского здравоохранения в магнитно-резонансных томографах", - говорится в сообщении.
"Росатом" является одним из мировых лидеров в создании сверхпроводящих материалов, необходимых для создания магнитно-резонансных томографов. Реализация проекта предусматривает разработку, испытания, регистрацию оборудования в "Росздравнадзоре", запуск серийного производства, создание центра использования опытного образца МРТ для обучения врачей-радиологов.