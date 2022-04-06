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"Росатом" начал разработку российских магнитных томографов для медицины - РИА Новости, 06.04.2022
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"Росатом" начал разработку российских магнитных томографов для медицины
"Росатом" начал разработку российских магнитных томографов для медицины - РИА Новости, 06.04.2022
"Росатом" начал разработку российских магнитных томографов для медицины
Госкорпорация "Росатом" начинает проект по созданию целиком отечественных магнитно-резонансных томографов для медицины, запуск их серийного производства... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T13:42
2022-04-06T13:42
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" начинает проект по созданию целиком отечественных магнитно-резонансных томографов для медицины, запуск их серийного производства планируется к 2026 году, сообщила пресс-служба дивизиона "Росатома" в области здравоохранения АО "Русатом Хэлскеа".Речь идет о разработке российских магнитно-резонансных томографов с напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла - это самые востребованные на медицинском рынке аппараты."Госкорпорация планирует запустить серийное производство к 2026 году. Томограф "Росатома" станет первым аппаратом, соответствующим требованиям о происхождении товара на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. Проект выполняется в рамках обеспечения технологического суверенитета РФ в медицине, подчеркивается в сообщении.МРТ-диагностика входит в перечень рекомендованных методов обследований для более, чем тридцати видов заболеваний, в том числе для беременных женщин и детей. На сегодняшний день на рынке магнитно-резонансных томографов нет отечественных аналогов - лидирующие позиции занимают зарубежные производители, что существенно отражается на стоимости оборудования и доступности услуг диагностики методом МРТ для населения."Мощности производства "Русатом Хэлскеа" позволят выпускать до 65 единиц МРТ ежегодно. Это позволит обеспечить существенную долю годовой потребности российского здравоохранения в магнитно-резонансных томографах", - говорится в сообщении."Росатом" является одним из мировых лидеров в создании сверхпроводящих материалов, необходимых для создания магнитно-резонансных томографов. Реализация проекта предусматривает разработку, испытания, регистрацию оборудования в "Росздравнадзоре", запуск серийного производства, создание центра использования опытного образца МРТ для обучения врачей-радиологов.
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технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
13:42 06.04.2022
 
"Росатом" начал разработку российских магнитных томографов для медицины

"Росатом" начал разработку полностью российских магнитных томографов для медицины

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" начинает проект по созданию целиком отечественных магнитно-резонансных томографов для медицины, запуск их серийного производства планируется к 2026 году, сообщила пресс-служба дивизиона "Росатома" в области здравоохранения АО "Русатом Хэлскеа".
Речь идет о разработке российских магнитно-резонансных томографов с напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла - это самые востребованные на медицинском рынке аппараты.
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"Госкорпорация планирует запустить серийное производство к 2026 году. Томограф "Росатома" станет первым аппаратом, соответствующим требованиям о происхождении товара на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. Проект выполняется в рамках обеспечения технологического суверенитета РФ в медицине, подчеркивается в сообщении.
МРТ-диагностика входит в перечень рекомендованных методов обследований для более, чем тридцати видов заболеваний, в том числе для беременных женщин и детей. На сегодняшний день на рынке магнитно-резонансных томографов нет отечественных аналогов - лидирующие позиции занимают зарубежные производители, что существенно отражается на стоимости оборудования и доступности услуг диагностики методом МРТ для населения.
"Мощности производства "Русатом Хэлскеа" позволят выпускать до 65 единиц МРТ ежегодно. Это позволит обеспечить существенную долю годовой потребности российского здравоохранения в магнитно-резонансных томографах", - говорится в сообщении.
"Росатом" является одним из мировых лидеров в создании сверхпроводящих материалов, необходимых для создания магнитно-резонансных томографов. Реализация проекта предусматривает разработку, испытания, регистрацию оборудования в "Росздравнадзоре", запуск серийного производства, создание центра использования опытного образца МРТ для обучения врачей-радиологов.
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