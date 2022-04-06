https://ria.ru/20220406/tokio-1782142041.html
Токио нагнетает антироссийскую истерию в стране, заявили в МИД России
Токио нагнетает антироссийскую истерию в стране, заявили в МИД России - РИА Новости, 06.04.2022
Токио нагнетает антироссийскую истерию в стране, заявили в МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Токио продолжает нагнетать антироссийскую истерию в Японии, пытается навязать зарубежным партнерам... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T17:17
2022-04-06T17:17
2022-04-06T17:37
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
токио
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Токио продолжает нагнетать антироссийскую истерию в Японии, пытается навязать зарубежным партнерам идеологизированную повестку дня."Официальный Токио с завидным упорством продолжает нагнетать антироссийскую истерику в японском обществе, пытается навязать зарубежным партнерам идеологизированную повестку дня, послушно отрабатывая полученные из-за океана указания", - сказала она.Захарова добавила, что "складывается впечатление, что это направление приложения усилий стало для японского руководства даже важнее, чем постковидное восстановление страны, обеспечение стабильного экономического развития".Она уверена, что "таким образом, нынешние японские власти последовательно разрушают бережно созданный за долгие годы их предшественниками позитив в развитии взаимовыгодного сотрудничества".Захарова отметила, что "со своей стороны, намерены планомерно прорабатывать, эффективно реализовывать дальнейшие контрмеры".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), токио
17:17 06.04.2022 (обновлено: 17:37 06.04.2022)
Токио нагнетает антироссийскую истерию в стране, заявили в МИД России
МИД России: Токио продолжает нагнетает антироссийскую истерию в стране
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Токио продолжает нагнетать антироссийскую истерию в Японии, пытается навязать зарубежным партнерам идеологизированную повестку дня.
"Официальный Токио
с завидным упорством продолжает нагнетать антироссийскую истерику в японском обществе, пытается навязать зарубежным партнерам идеологизированную повестку дня, послушно отрабатывая полученные из-за океана указания", - сказала она.
Захарова добавила, что "складывается впечатление, что это направление приложения усилий стало для японского руководства даже важнее, чем постковидное восстановление страны, обеспечение стабильного экономического развития".
Она уверена, что "таким образом, нынешние японские власти последовательно разрушают бережно созданный за долгие годы их предшественниками позитив в развитии взаимовыгодного сотрудничества".
Захарова отметила, что "со своей стороны, намерены планомерно прорабатывать, эффективно реализовывать дальнейшие контрмеры".