https://ria.ru/20220406/tokio-1782142041.html

Токио нагнетает антироссийскую истерию в стране, заявили в МИД России

Токио нагнетает антироссийскую истерию в стране, заявили в МИД России - РИА Новости, 06.04.2022

Токио нагнетает антироссийскую истерию в стране, заявили в МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Токио продолжает нагнетать антироссийскую истерию в Японии, пытается навязать зарубежным партнерам... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T17:17

2022-04-06T17:17

2022-04-06T17:37

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

токио

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Токио продолжает нагнетать антироссийскую истерию в Японии, пытается навязать зарубежным партнерам идеологизированную повестку дня."Официальный Токио с завидным упорством продолжает нагнетать антироссийскую истерику в японском обществе, пытается навязать зарубежным партнерам идеологизированную повестку дня, послушно отрабатывая полученные из-за океана указания", - сказала она.Захарова добавила, что "складывается впечатление, что это направление приложения усилий стало для японского руководства даже важнее, чем постковидное восстановление страны, обеспечение стабильного экономического развития".Она уверена, что "таким образом, нынешние японские власти последовательно разрушают бережно созданный за долгие годы их предшественниками позитив в развитии взаимовыгодного сотрудничества".Захарова отметила, что "со своей стороны, намерены планомерно прорабатывать, эффективно реализовывать дальнейшие контрмеры".

https://ria.ru/20220331/kitay-1781130846.html

токио

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), токио