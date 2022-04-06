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В РПЦ объяснили, может ли судья в отставке стать священником - РИА Новости, 06.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220406/sudi-1782138291.html
В РПЦ объяснили, может ли судья в отставке стать священником
В РПЦ объяснили, может ли судья в отставке стать священником - РИА Новости, 06.04.2022
В РПЦ объяснили, может ли судья в отставке стать священником
Судьи не могут становиться священниками, то же касается судей в отставке из-за особого регулирования их статуса, если же судья в отставке хочет стать... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T18:35
2022-04-06T18:36
религия
россия
русская православная церковь
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Судьи не могут становиться священниками, то же касается судей в отставке из-за особого регулирования их статуса, если же судья в отставке хочет стать священником, ему нужно написать заявление о прекращении отставки судьи, следует из комментария правового управления РПЦ (имеется в распоряжении РИА Новости).Комиссия по этике Совета судей РФ ранее выпустила заключение, в котором пояснила, что "судья, пребывающий в отставке, не может работать в религиозной организации по трудовому договору и не может быть (служить) священнослужителем". В комиссии уточнили, что оплачиваемая деятельность в сане священнослужителя РПЦ, несмотря на отсутствие трудового договора (контракта), подпадает под регулирование Закона о статусе судей. То есть для судьи, пребывающего в отставке, но сохраняющего звание и принадлежность к судейскому сообществу, "работать в религиозной организации не предусматривается пунктом 4 статьи 3 Закона о статусе судей, что согласуется с конституционным принципом отделения религиозных объединений от государства".Кроме того, в комиссии рекомендовали во внесудебной деятельности избегать чрезмерной публичной демонстрации своих религиозных взглядов. Подчеркивается, что заключение комиссии носит рекомендательный характер."Судья, находящийся в отставке, продолжает оставаться судьей, что делает невозможным совмещение его профессии со священством", - говорится в комментарии правового управления РПЦ."Таким образом, если судья, находящийся в отставке, изъявил желание стать священником, то он должен написать заявление в соответствующую квалификационную коллегию судей о прекращении отставки судьи в соответствии со ст. 15 закона Российской Федерации от 26.06.1992 г. № 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации", - сказали в патриархии.Там также обратили внимание на статью 120 Конституции РФ, где содержатся положения о том, что судьи независимы и подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону, и пояснили, что "речь идет, в том числе, и о специальном законе о статусе судей, что исключает их возможное подчинение священноначалию". "Согласно ст. 14 Конституции Российской Федерации (Основы конституционного строя), религиозные объединения отделены от государства (при этом священник, как правило, является священнослужителем на приходе конкретной религиозной организации)", - напомнили в правовом управлении.Также в управлении указали на проект разработанного в Церкви документа "Профессии, совместимые и не совместимые со священством", где указано, что профессия судьи несовместима со священством.
https://ria.ru/20220405/sudi-1781913075.html
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россия, русская православная церковь
18:35 06.04.2022 (обновлено: 18:36 06.04.2022)
 
В РПЦ объяснили, может ли судья в отставке стать священником

В РПЦ согласились с рекомендацией судьям в отставке не становиться священниками

© РИА Новости / Игорь Палкин / Перейти в фотобанкЗдание Синодальной резиденции Патриарха Московского и Всея Руси в Свято-Даниловом монастыре в Москве
Здание Синодальной резиденции Патриарха Московского и Всея Руси в Свято-Даниловом монастыре в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Игорь Палкин
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Судьи не могут становиться священниками, то же касается судей в отставке из-за особого регулирования их статуса, если же судья в отставке хочет стать священником, ему нужно написать заявление о прекращении отставки судьи, следует из комментария правового управления РПЦ (имеется в распоряжении РИА Новости).
Комиссия по этике Совета судей РФ ранее выпустила заключение, в котором пояснила, что "судья, пребывающий в отставке, не может работать в религиозной организации по трудовому договору и не может быть (служить) священнослужителем". В комиссии уточнили, что оплачиваемая деятельность в сане священнослужителя РПЦ, несмотря на отсутствие трудового договора (контракта), подпадает под регулирование Закона о статусе судей. То есть для судьи, пребывающего в отставке, но сохраняющего звание и принадлежность к судейскому сообществу, "работать в религиозной организации не предусматривается пунктом 4 статьи 3 Закона о статусе судей, что согласуется с конституционным принципом отделения религиозных объединений от государства".
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Кроме того, в комиссии рекомендовали во внесудебной деятельности избегать чрезмерной публичной демонстрации своих религиозных взглядов. Подчеркивается, что заключение комиссии носит рекомендательный характер.
"Судья, находящийся в отставке, продолжает оставаться судьей, что делает невозможным совмещение его профессии со священством", - говорится в комментарии правового управления РПЦ.
"Таким образом, если судья, находящийся в отставке, изъявил желание стать священником, то он должен написать заявление в соответствующую квалификационную коллегию судей о прекращении отставки судьи в соответствии со ст. 15 закона Российской Федерации от 26.06.1992 г. № 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации", - сказали в патриархии.
Там также обратили внимание на статью 120 Конституции РФ, где содержатся положения о том, что судьи независимы и подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону, и пояснили, что "речь идет, в том числе, и о специальном законе о статусе судей, что исключает их возможное подчинение священноначалию". "Согласно ст. 14 Конституции Российской Федерации (Основы конституционного строя), религиозные объединения отделены от государства (при этом священник, как правило, является священнослужителем на приходе конкретной религиозной организации)", - напомнили в правовом управлении.
Также в управлении указали на проект разработанного в Церкви документа "Профессии, совместимые и не совместимые со священством", где указано, что профессия судьи несовместима со священством.
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