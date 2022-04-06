https://ria.ru/20220406/strategiya-1782122756.html

Генсек НАТО пообещал учесть в стратегической концепции кризис на Украине

Генсек НАТО пообещал учесть в стратегической концепции кризис на Украине - РИА Новости, 06.04.2022

Генсек НАТО пообещал учесть в стратегической концепции кризис на Украине

НАТО в своей будущей стратегической концепции учтет кризис на Украине и усиление Китая, заявил генсек Йенс Столтенберг перед началом заседания в Брюсселе глав... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T16:14

2022-04-06T16:14

2022-04-06T16:50

в мире

грузия

россия

китай

нато

украина

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 6 апр – РИА Новости. НАТО в своей будущей стратегической концепции учтет кризис на Украине и усиление Китая, заявил генсек Йенс Столтенберг перед началом заседания в Брюсселе глав МИД стран альянса."Сегодня министры обсудят новую стратегическую концепцию НАТО. Она будет отражать новую реальность в области безопасности, с которой мы сталкиваемся. Это будет дорожная карта для НАТО в этот опасный период, она подтвердит способность защитить каждого члена НАТО", - сообщил он.Столтенберг добавил, что в этом документе должна быть учтена российская военная операция на Украине, а также последствия для безопасности союзников от усиления Китая. "Вызовы, которые представляют для миропорядка Китай и Россия", - добавил генсек.Он отметил, что ожидает в среду и обсуждение дальнейшего усиления поддержки Украины, а также усиления помощи партнерам, включая Грузию, на фоне сложившейся в Украине ситуации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220406/nato-1782090654.html

https://ria.ru/20220406/nato-1782040175.html

грузия

россия

китай

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, грузия, россия, китай, нато, украина, йенс столтенберг