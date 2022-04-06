Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО пообещал учесть в стратегической концепции кризис на Украине - РИА Новости, 06.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220406/strategiya-1782122756.html
Генсек НАТО пообещал учесть в стратегической концепции кризис на Украине
Генсек НАТО пообещал учесть в стратегической концепции кризис на Украине - РИА Новости, 06.04.2022
Генсек НАТО пообещал учесть в стратегической концепции кризис на Украине
НАТО в своей будущей стратегической концепции учтет кризис на Украине и усиление Китая, заявил генсек Йенс Столтенберг перед началом заседания в Брюсселе глав... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T16:14
2022-04-06T16:50
в мире
грузия
россия
китай
нато
украина
йенс столтенберг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156192/40/1561924083_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_abbecbfefce1ee4bbeb98ac4a9b5b50e.jpg
БРЮССЕЛЬ, 6 апр – РИА Новости. НАТО в своей будущей стратегической концепции учтет кризис на Украине и усиление Китая, заявил генсек Йенс Столтенберг перед началом заседания в Брюсселе глав МИД стран альянса."Сегодня министры обсудят новую стратегическую концепцию НАТО. Она будет отражать новую реальность в области безопасности, с которой мы сталкиваемся. Это будет дорожная карта для НАТО в этот опасный период, она подтвердит способность защитить каждого члена НАТО", - сообщил он.Столтенберг добавил, что в этом документе должна быть учтена российская военная операция на Украине, а также последствия для безопасности союзников от усиления Китая. "Вызовы, которые представляют для миропорядка Китай и Россия", - добавил генсек.Он отметил, что ожидает в среду и обсуждение дальнейшего усиления поддержки Украины, а также усиления помощи партнерам, включая Грузию, на фоне сложившейся в Украине ситуации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220406/nato-1782090654.html
https://ria.ru/20220406/nato-1782040175.html
грузия
россия
китай
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156192/40/1561924083_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_301894bfd613d2f7064dc045697a3ff0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, россия, китай, нато, украина, йенс столтенберг
16:14 06.04.2022 (обновлено: 16:50 06.04.2022)
 
Генсек НАТО пообещал учесть в стратегической концепции кризис на Украине

Генсек НАТО Столтенберг пообещал учесть в стратегической концепции кризис на Украине

© AP Photo / Francisco SecoГенсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 6 апр – РИА Новости. НАТО в своей будущей стратегической концепции учтет кризис на Украине и усиление Китая, заявил генсек Йенс Столтенберг перед началом заседания в Брюсселе глав МИД стран альянса.
"Сегодня министры обсудят новую стратегическую концепцию НАТО. Она будет отражать новую реальность в области безопасности, с которой мы сталкиваемся. Это будет дорожная карта для НАТО в этот опасный период, она подтвердит способность защитить каждого члена НАТО", - сообщил он.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
14:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
НАТО не станет стороной конфликта на Украине, заявил Шольц
Столтенберг добавил, что в этом документе должна быть учтена российская военная операция на Украине, а также последствия для безопасности союзников от усиления Китая. "Вызовы, которые представляют для миропорядка Китай и Россия", - добавил генсек.
Он отметил, что ожидает в среду и обсуждение дальнейшего усиления поддержки Украины, а также усиления помощи партнерам, включая Грузию, на фоне сложившейся в Украине ситуации.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
11:51
С НАТО сейчас не о чем говорить, заявил Грушко
 
В миреГрузияРоссияКитайНАТОУкраинаЙенс Столтенберг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала