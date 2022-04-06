16:14 06.04.2022 (обновлено: 16:50 06.04.2022)
Генсек НАТО пообещал учесть в стратегической концепции кризис на Украине
Генсек НАТО Столтенберг пообещал учесть в стратегической концепции кризис на Украине
© AP Photo / Francisco SecoГенсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО
© AP Photo / Francisco Seco
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО
БРЮССЕЛЬ, 6 апр – РИА Новости. НАТО в своей будущей стратегической концепции учтет кризис на Украине и усиление Китая, заявил генсек Йенс Столтенберг перед началом заседания в Брюсселе глав МИД стран альянса.
"Сегодня министры обсудят новую стратегическую концепцию НАТО. Она будет отражать новую реальность в области безопасности, с которой мы сталкиваемся. Это будет дорожная карта для НАТО в этот опасный период, она подтвердит способность защитить каждого члена НАТО", - сообщил он.
Он отметил, что ожидает в среду и обсуждение дальнейшего усиления поддержки Украины, а также усиления помощи партнерам, включая Грузию, на фоне сложившейся в Украине ситуации.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.