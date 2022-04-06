Россияне стали хуже относиться к США, показал опрос ВЦИОМ
ВЦИОМ: доля россиян, очень плохо относящихся к США, выросла до 47 процентов за четыре года
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛюди собираются на трибунах стадиона "Лужники" на митинг-концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией
Люди собираются на трибунах стадиона "Лужники" на митинг-концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Число россиян, которые очень плохо относятся к США, с 2018 года увеличилось больше, чем на 30 процентных пунктов - с 13% до 47%, следует из результатов мониторингового исследования ВЦИОМ об отношении россиян к США.
На вопрос, как вы в целом относитесь сейчас к США, 1% граждан ответили, что очень хорошо, число тех, кто в основном хорошо относился к США, с 2018 года сократился с 31% до 13%, в основном плохо относятся 24% респондентов, а 47% россиян ответили, что очень плохо, причем в 2018 году таковых было всего лишь 13%.
Также 15% участников опроса затруднились с ответом, индекс отношения россиян к США упал с -9 до -57.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 19 марта 2022 года, в нем принимали участие 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.
Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.