https://ria.ru/20220406/ssha-1782047901.html

Россияне стали хуже относиться к США, показал опрос ВЦИОМ

Россияне стали хуже относиться к США, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 06.04.2022

Россияне стали хуже относиться к США, показал опрос ВЦИОМ

Число россиян, которые очень плохо относятся к США, с 2018 года увеличилось больше, чем на 30 процентных пунктов - с 13% до 47%, следует из результатов... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T12:24

2022-04-06T12:24

2022-04-06T12:24

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Число россиян, которые очень плохо относятся к США, с 2018 года увеличилось больше, чем на 30 процентных пунктов - с 13% до 47%, следует из результатов мониторингового исследования ВЦИОМ об отношении россиян к США.На вопрос, как вы в целом относитесь сейчас к США, 1% граждан ответили, что очень хорошо, число тех, кто в основном хорошо относился к США, с 2018 года сократился с 31% до 13%, в основном плохо относятся 24% респондентов, а 47% россиян ответили, что очень плохо, причем в 2018 году таковых было всего лишь 13%.Также 15% участников опроса затруднились с ответом, индекс отношения россиян к США упал с -9 до -57.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 19 марта 2022 года, в нем принимали участие 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20220406/voyna-1782011770.html

https://ria.ru/20220406/napryazhennost-1782010916.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вциом, россия, сша, общество