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Россияне стали хуже относиться к США, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 06.04.2022
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Россияне стали хуже относиться к США, показал опрос ВЦИОМ
Россияне стали хуже относиться к США, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 06.04.2022
Россияне стали хуже относиться к США, показал опрос ВЦИОМ
Число россиян, которые очень плохо относятся к США, с 2018 года увеличилось больше, чем на 30 процентных пунктов - с 13% до 47%, следует из результатов... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T12:24
2022-04-06T12:24
вциом
россия
сша
общество
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Число россиян, которые очень плохо относятся к США, с 2018 года увеличилось больше, чем на 30 процентных пунктов - с 13% до 47%, следует из результатов мониторингового исследования ВЦИОМ об отношении россиян к США.На вопрос, как вы в целом относитесь сейчас к США, 1% граждан ответили, что очень хорошо, число тех, кто в основном хорошо относился к США, с 2018 года сократился с 31% до 13%, в основном плохо относятся 24% респондентов, а 47% россиян ответили, что очень плохо, причем в 2018 году таковых было всего лишь 13%.Также 15% участников опроса затруднились с ответом, индекс отношения россиян к США упал с -9 до -57.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 19 марта 2022 года, в нем принимали участие 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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вциом, россия, сша, общество
12:24 06.04.2022
 
Россияне стали хуже относиться к США, показал опрос ВЦИОМ

ВЦИОМ: доля россиян, очень плохо относящихся к США, выросла до 47 процентов за четыре года

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛюди собираются на трибунах стадиона "Лужники" на митинг-концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией
Люди собираются на трибунах стадиона Лужники на митинг-концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Люди собираются на трибунах стадиона "Лужники" на митинг-концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Число россиян, которые очень плохо относятся к США, с 2018 года увеличилось больше, чем на 30 процентных пунктов - с 13% до 47%, следует из результатов мониторингового исследования ВЦИОМ об отношении россиян к США.
На вопрос, как вы в целом относитесь сейчас к США, 1% граждан ответили, что очень хорошо, число тех, кто в основном хорошо относился к США, с 2018 года сократился с 31% до 13%, в основном плохо относятся 24% респондентов, а 47% россиян ответили, что очень плохо, причем в 2018 году таковых было всего лишь 13%.
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Также 15% участников опроса затруднились с ответом, индекс отношения россиян к США упал с -9 до -57.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 19 марта 2022 года, в нем принимали участие 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.
Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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