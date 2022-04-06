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Российская армия уничтожила 125 самолетов и 408 дронов украинских войск - РИА Новости, 06.04.2022
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Российская армия уничтожила 125 самолетов и 408 дронов украинских войск
Российская армия уничтожила 125 самолетов и 408 дронов украинских войск - РИА Новости, 06.04.2022
Российская армия уничтожила 125 самолетов и 408 дронов украинских войск
Российская армия с начала военной спецоперации на Украине уничтожила 125 самолетов и 408 беспилотников украинских войск, заявил в среду официальный... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T21:16
2022-04-06T21:16
в мире
владимир путин
россия
украина
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российская армия с начала военной спецоперации на Украине уничтожила 125 самолетов и 408 беспилотников украинских войск, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 93 вертолета, 408 беспилотных летательных аппаратов, 227 зенитных ракетных комплексов, 1987 танков и других боевых бронированных машин, 216 установок реактивных систем залпового огня, 862 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1888 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
21:16 06.04.2022
 
Российская армия уничтожила 125 самолетов и 408 дронов украинских войск

Минобороны: ВС России за спецоперацию уничтожили 125 украинских самолетов и 408 дронов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУкраинскй беспилотный летательный аппарат
Украинскй беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Украинскй беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российская армия с начала военной спецоперации на Украине уничтожила 125 самолетов и 408 беспилотников украинских войск, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 93 вертолета, 408 беспилотных летательных аппаратов, 227 зенитных ракетных комплексов, 1987 танков и других боевых бронированных машин, 216 установок реактивных систем залпового огня, 862 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1888 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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