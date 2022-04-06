В МИД России рассказали о сотрудничестве со странами Латинской Америки
Дипломат Щетинин заявил, что Россия открыта к сотрудничеству со странами Латинской Америки
Здание МИД России
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Москва на фоне ухода бизнеса США и Европы из России открыта к международному сотрудничеству, в том числе со странами Латинской Америки, заявил в интервью РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
"Убежден, что открывшиеся ниши будут заняты, в том числе отечественным бизнесом. При этом мы, безусловно, открыты к международному сотрудничеству, включая латиноамериканских партнеров. По каким направлениям будет продолжаться сотрудничество, какие новые сферы оно будет включать – это вопрос бизнес-кругов наших стран. Диалог с ними не прерывается", - заявил Щетинин, отвечая на вопрос, могут ли компании из Латинской Америки заменить европейские и американские предприятия, решившие уйти с российского рынка.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но РФ решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.