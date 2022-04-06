https://ria.ru/20220406/sotrudnichestvo-1781996038.html

В МИД России рассказали о сотрудничестве со странами Латинской Америки

В МИД России рассказали о сотрудничестве со странами Латинской Америки - РИА Новости, 06.04.2022

В МИД России рассказали о сотрудничестве со странами Латинской Америки

Москва на фоне ухода бизнеса США и Европы из России открыта к международному сотрудничеству, в том числе со странами Латинской Америки, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T03:44

2022-04-06T03:44

2022-04-06T03:44

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в мире

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Москва на фоне ухода бизнеса США и Европы из России открыта к международному сотрудничеству, в том числе со странами Латинской Америки, заявил в интервью РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но РФ решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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