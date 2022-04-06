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Посольство России в Бухаресте получало сообщения с угрозами взрыва - РИА Новости, 06.04.2022
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Посольство России в Бухаресте получало сообщения с угрозами взрыва
Посольство России в Бухаресте получало сообщения с угрозами взрыва - РИА Новости, 06.04.2022
Посольство России в Бухаресте получало сообщения с угрозами взрыва
Российское посольство в Бухаресте получало сообщения с угрозами взрыва, заявил посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T10:55
2022-04-06T12:27
в мире
румыния
бухарест
россия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российское посольство в Бухаресте получало сообщения с угрозами взрыва, заявил посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин.По словам дипломата, в Румынии постепенно складывается "очень напряженная" атмосфера."Посольство неоднократно получало прямые угрозы по электронной почте - взорвать, отравить и тому подобное", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".Автомобиль врезался в среду утром в забор посольства России в Бухаресте, после столкновения машина загорелась, водителя спасти не удалось. Правоохранительные органы допускают, что действия водителя могли быть намеренными.
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Оцепление возле здания посольства РФ в Бухаресте
Машина врезалась в забор российского посольства в Румынии утром 6 апреля, водитель погиб, сообщил телеканал Digi 24. "Пожар произошел в среду утром около посольства России в Бухаресте. Водитель въехал на автомобиле в забор, который окружает здание, в результате столкновения машина загорелась, водителя спасти не удалось", — говорится на сайте СМИ. Источники телеканала в правоохранительных органах уточнили, что скорость автомобиля была высокая, они не исключают, что это был умышленный поступок. Машина снесла дополнительные ограждения, которые жандармерия установила несколько недель назад из-за протестов по поводу российской спецоперации на Украине.
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в мире, румыния, бухарест, россия
10:55 06.04.2022 (обновлено: 12:27 06.04.2022)
 
Посольство России в Бухаресте получало сообщения с угрозами взрыва

Посол России в Румынии Кузьмин: дипмиссия получала сообщения с угрозами взрыва

© AP Photo / Andreea AlexandruСотрудники правоохранительных органов у здания посольства России в Бухаресте, Румыния
Сотрудники правоохранительных органов у здания посольства России в Бухаресте, Румыния - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© AP Photo / Andreea Alexandru
Сотрудники правоохранительных органов у здания посольства России в Бухаресте, Румыния
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российское посольство в Бухаресте получало сообщения с угрозами взрыва, заявил посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин.
По словам дипломата, в Румынии постепенно складывается "очень напряженная" атмосфера.
"Посольство неоднократно получало прямые угрозы по электронной почте - взорвать, отравить и тому подобное", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".
Автомобиль врезался в среду утром в забор посольства России в Бухаресте, после столкновения машина загорелась, водителя спасти не удалось. Правоохранительные органы допускают, что действия водителя могли быть намеренными.
Сотрудники полиции на месте инцидента с автомобилем у посольства России в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
10:21
Посольство России связало инцидент в Бухаресте с провокацией в Буче
 
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