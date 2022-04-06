https://ria.ru/20220406/soobscheniya-1782029147.html

Посольство России в Бухаресте получало сообщения с угрозами взрыва

Посольство России в Бухаресте получало сообщения с угрозами взрыва - РИА Новости, 06.04.2022

Посольство России в Бухаресте получало сообщения с угрозами взрыва

Российское посольство в Бухаресте получало сообщения с угрозами взрыва, заявил посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T10:55

2022-04-06T10:55

2022-04-06T12:27

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румыния

бухарест

россия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российское посольство в Бухаресте получало сообщения с угрозами взрыва, заявил посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин.По словам дипломата, в Румынии постепенно складывается "очень напряженная" атмосфера."Посольство неоднократно получало прямые угрозы по электронной почте - взорвать, отравить и тому подобное", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".Автомобиль врезался в среду утром в забор посольства России в Бухаресте, после столкновения машина загорелась, водителя спасти не удалось. Правоохранительные органы допускают, что действия водителя могли быть намеренными.

https://ria.ru/20220406/bukharest-1782022428.html

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Оцепление возле здания посольства РФ в Бухаресте Машина врезалась в забор российского посольства в Румынии утром 6 апреля, водитель погиб, сообщил телеканал Digi 24. "Пожар произошел в среду утром около посольства России в Бухаресте. Водитель въехал на автомобиле в забор, который окружает здание, в результате столкновения машина загорелась, водителя спасти не удалось", — говорится на сайте СМИ. Источники телеканала в правоохранительных органах уточнили, что скорость автомобиля была высокая, они не исключают, что это был умышленный поступок. Машина снесла дополнительные ограждения, которые жандармерия установила несколько недель назад из-за протестов по поводу российской спецоперации на Украине. 2022-04-06T10:55 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, румыния, бухарест, россия