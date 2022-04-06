Минские соглашения: почему не удалось остановить геноцид? Карточки

Предпосылки
1 из 9
Предпосылки
Кем и когда были приняты Минские соглашения?
2 из 9
Кем и когда были приняты Минские соглашения?
Зачем потребовалось второе минское соглашение?
3 из 9
Зачем потребовалось второе минское соглашение?
Какие основные меры были прописаны в соглашениях?
4 из 9
Какие основные меры были прописаны в соглашениях?
Кто контролирует выполнение условий?
5 из 9
Кто контролирует выполнение условий?
Как исполнялись Минские соглашения?
6 из 9
Как исполнялись Минские соглашения?
Что такое формула Штайнмайера?
7 из 9
Что такое формула Штайнмайера?
Когда Минские соглашения перестали работать окончательно?
8 из 9
Когда Минские соглашения перестали работать окончательно?
Что изменилось в 2020-м году?
9 из 9
Что изменилось в 2020-м году?
1 из 9
Предпосылки
2 из 9
Кем и когда были приняты Минские соглашения?
3 из 9
Зачем потребовалось второе минское соглашение?
4 из 9
Какие основные меры были прописаны в соглашениях?
5 из 9
Кто контролирует выполнение условий?
6 из 9
Как исполнялись Минские соглашения?
7 из 9
Что такое формула Штайнмайера?
8 из 9
Когда Минские соглашения перестали работать окончательно?
9 из 9
Что изменилось в 2020-м году?
Геноцид мирного населения Донбасса. Женщины, старики, детиЭто ужасающие кадры. В мирное время публиковать такое нельзя. Но мир 8 лет притворялся, что время – мирное. Мы стали современниками и отчасти пассивными участниками геноцида. "Горловская мадонна", дети, старики, женщины, истекающие кровью на улицах своих городов. Молчать об их смертях – преступление. Смотреть на эти фото невозможно. Но вы смотрите.