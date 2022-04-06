Минские соглашения: почему не удалось остановить геноцид? Карточки

Геноцид мирного населения Донбасса. Женщины, старики, дети Это ужасающие кадры. В мирное время публиковать такое нельзя. Но мир 8 лет притворялся, что время – мирное. Мы стали современниками и отчасти пассивными участниками геноцида. "Горловская мадонна", дети, старики, женщины, истекающие кровью на улицах своих городов. Молчать об их смертях – преступление. Смотреть на эти фото невозможно. Но вы смотрите.