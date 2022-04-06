https://ria.ru/20220406/socialmedia-1782097823.html
Валерия и Иосиф Пригожин запустили свои соцсети
Валерия и Иосиф Пригожин запустили свои соцсети - РИА Новости, 06.04.2022
Валерия и Иосиф Пригожин запустили свои соцсети
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин объявили о создании социальной сети для творческих людей и платформы для проведения live-трансляций. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T14:51
2022-04-06T14:51
2022-04-06T14:51
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин объявили о создании социальной сети для творческих людей и платформы для проведения live-трансляций.По его словам, цель платформы Musicgram – объединить творческих людей России – музыкантов, артистов, певцов, блогеров, режиссеров, – и помочь им состояться в их творческой деятельности."Это музыкальный инструмент, назовем это так, платформа. Мы последние годы принимали активное участие в финансировании разных стартапов. Мы давно хотели сделать свой музыкальный проект, такой нишевый. Сама идея Musicgram давно существует", – пояснил Пригожин.В свою очередь, платформа TalkMe для проведения live-трансляций должна собрать на одной площадке "неравнодушных и ярких людей, которым есть чем поделиться и есть о чем рассказать миру, звезд кино и шоу-бизнеса, а также видных экспертов из самых разных сфер"."На платформе более 100 тематических категорий: от обучения и бизнеса до путешествий, развлечений, кулинарии и астрологии", – говорится в сообщении от пресс-службы проекта.Пригожин подчеркнул, что оба проекта планировалось запустить осенью, но "учитывая, что сейчас многое меняется, решили ускорить процесс".
https://ria.ru/20220323/valeriya-1779594085.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, валерия (алла перфилова), иосиф пригожин, соцсети, музыка
Валерия и Иосиф Пригожин запустили свои соцсети
Валерия и Иосиф Пригожин объявили о создании двух соцсетей
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин объявили о создании социальной сети для творческих людей и платформы для проведения live-трансляций.
"Мы запустили две сети. Это нишевый, специфический Musicgram и, соответственно, запустили Talk me. Talk me – это стриминговая платформа, ее тоже уже можно скачать и пользоваться", – сказал РИА Новости Пригожин.
По его словам, цель платформы Musicgram – объединить творческих людей России – музыкантов, артистов, певцов, блогеров, режиссеров, – и помочь им состояться в их творческой деятельности.
"Это музыкальный инструмент, назовем это так, платформа. Мы последние годы принимали активное участие в финансировании разных стартапов. Мы давно хотели сделать свой музыкальный проект, такой нишевый. Сама идея Musicgram давно существует", – пояснил Пригожин.
В свою очередь, платформа TalkMe для проведения live-трансляций должна собрать на одной площадке "неравнодушных и ярких людей, которым есть чем поделиться и есть о чем рассказать миру, звезд кино и шоу-бизнеса, а также видных экспертов из самых разных сфер".
"На платформе более 100 тематических категорий: от обучения и бизнеса до путешествий, развлечений, кулинарии и астрологии", – говорится в сообщении от пресс-службы проекта.
Пригожин подчеркнул, что оба проекта планировалось запустить осенью, но "учитывая, что сейчас многое меняется, решили ускорить процесс".