https://ria.ru/20220406/socialmedia-1782097823.html

Валерия и Иосиф Пригожин запустили свои соцсети

Валерия и Иосиф Пригожин запустили свои соцсети - РИА Новости, 06.04.2022

Валерия и Иосиф Пригожин запустили свои соцсети

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин объявили о создании социальной сети для творческих людей и платформы для проведения live-трансляций. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T14:51

2022-04-06T14:51

2022-04-06T14:51

шоубиз

новости культуры

валерия (алла перфилова)

иосиф пригожин

соцсети

музыка

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин объявили о создании социальной сети для творческих людей и платформы для проведения live-трансляций.По его словам, цель платформы Musicgram – объединить творческих людей России – музыкантов, артистов, певцов, блогеров, режиссеров, – и помочь им состояться в их творческой деятельности."Это музыкальный инструмент, назовем это так, платформа. Мы последние годы принимали активное участие в финансировании разных стартапов. Мы давно хотели сделать свой музыкальный проект, такой нишевый. Сама идея Musicgram давно существует", – пояснил Пригожин.В свою очередь, платформа TalkMe для проведения live-трансляций должна собрать на одной площадке "неравнодушных и ярких людей, которым есть чем поделиться и есть о чем рассказать миру, звезд кино и шоу-бизнеса, а также видных экспертов из самых разных сфер"."На платформе более 100 тематических категорий: от обучения и бизнеса до путешествий, развлечений, кулинарии и астрологии", – говорится в сообщении от пресс-службы проекта.Пригожин подчеркнул, что оба проекта планировалось запустить осенью, но "учитывая, что сейчас многое меняется, решили ускорить процесс".

https://ria.ru/20220323/valeriya-1779594085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

новости культуры, валерия (алла перфилова), иосиф пригожин, соцсети, музыка