https://ria.ru/20220406/sloveniya-1782155248.html

Словения объяснила высылку российских дипломатов стремлением к паритету

Словения объяснила высылку российских дипломатов стремлением к паритету - РИА Новости, 06.04.2022

Словения объяснила высылку российских дипломатов стремлением к паритету

Посольство Словении в Москве объяснило решение властей Любляны сократить число сотрудников российского посольства в стране желанием привести его в соответствие... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T18:02

2022-04-06T18:02

2022-04-06T18:11

в мире

россия

словения

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/99017/26/990172604_44:0:3130:1736_1920x0_80_0_0_cbf06ebdce92d6ada6e985b4ddd0d7c9.jpg

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Посольство Словении в Москве объяснило решение властей Любляны сократить число сотрудников российского посольства в стране желанием привести его в соответствие с количеством словенских дипломатов, работающих в России."Республика Словения решила привести численность сотрудников дипломатической миссии Российской Федерации в соответствие с численностью сотрудников дипломатической миссии Республики Словении в Москве", - говорится в сообщении посольства, поступившем в РИА Новости.Во вторник МИД Словении сообщил послу РФ о решении сократить число сотрудников российского посольства в стране. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Словении, заявила РИА Новости, что Москва ответит на решение словенской стороны сократить число сотрудников российского посольства. По данным агентства Франс Пресс, Словения вышлет из страны 33 российских дипломата.После начала военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой российских дипломатов из стран Запада: по подсчетам РИА Новости, за месяц с небольшим их набралось около 300 человек, и цифра эта возрастет, поскольку пока не все стороны назвали число высылаемых россиян.Российский МИД каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия - часть иностранных дипломатов уже также покинули Россию. Комментируя эти события, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала их "срежиссированными США" и предположила, что "кто-то из них испытывает неловкость от участия в спектакле".Комментируя эти решения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле сожалеют о высылке из Европы российских дипломатов.

https://ria.ru/20220406/diplomaty-1782041741.html

https://ria.ru/20220406/diplomat-1782018661.html

россия

словения

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, словения, москва