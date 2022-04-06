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Словения объяснила высылку российских дипломатов стремлением к паритету - РИА Новости, 06.04.2022
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Словения объяснила высылку российских дипломатов стремлением к паритету
Словения объяснила высылку российских дипломатов стремлением к паритету - РИА Новости, 06.04.2022
Словения объяснила высылку российских дипломатов стремлением к паритету
Посольство Словении в Москве объяснило решение властей Любляны сократить число сотрудников российского посольства в стране желанием привести его в соответствие... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T18:02
2022-04-06T18:11
в мире
россия
словения
москва
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Посольство Словении в Москве объяснило решение властей Любляны сократить число сотрудников российского посольства в стране желанием привести его в соответствие с количеством словенских дипломатов, работающих в России."Республика Словения решила привести численность сотрудников дипломатической миссии Российской Федерации в соответствие с численностью сотрудников дипломатической миссии Республики Словении в Москве", - говорится в сообщении посольства, поступившем в РИА Новости.Во вторник МИД Словении сообщил послу РФ о решении сократить число сотрудников российского посольства в стране. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Словении, заявила РИА Новости, что Москва ответит на решение словенской стороны сократить число сотрудников российского посольства. По данным агентства Франс Пресс, Словения вышлет из страны 33 российских дипломата.После начала военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой российских дипломатов из стран Запада: по подсчетам РИА Новости, за месяц с небольшим их набралось около 300 человек, и цифра эта возрастет, поскольку пока не все стороны назвали число высылаемых россиян.Российский МИД каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия - часть иностранных дипломатов уже также покинули Россию. Комментируя эти события, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала их "срежиссированными США" и предположила, что "кто-то из них испытывает неловкость от участия в спектакле".Комментируя эти решения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле сожалеют о высылке из Европы российских дипломатов.
https://ria.ru/20220406/diplomaty-1782041741.html
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в мире, россия, словения, москва
18:02 06.04.2022 (обновлено: 18:11 06.04.2022)
 
Словения объяснила высылку российских дипломатов стремлением к паритету

Посольство Словении в Москве объяснило решение о сокращении числа российских дипломатов

© Фото : MoreorlessПосольство Словении в Москве
Посольство Словении в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© Фото : Moreorless
Посольство Словении в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Посольство Словении в Москве объяснило решение властей Любляны сократить число сотрудников российского посольства в стране желанием привести его в соответствие с количеством словенских дипломатов, работающих в России.
"Республика Словения решила привести численность сотрудников дипломатической миссии Российской Федерации в соответствие с численностью сотрудников дипломатической миссии Республики Словении в Москве", - говорится в сообщении посольства, поступившем в РИА Новости.
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
11:57
В МИД пообещали ответ на признание дипломатов персонами нон грата
Во вторник МИД Словении сообщил послу РФ о решении сократить число сотрудников российского посольства в стране. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Словении, заявила РИА Новости, что Москва ответит на решение словенской стороны сократить число сотрудников российского посольства. По данным агентства Франс Пресс, Словения вышлет из страны 33 российских дипломата.
После начала военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой российских дипломатов из стран Запада: по подсчетам РИА Новости, за месяц с небольшим их набралось около 300 человек, и цифра эта возрастет, поскольку пока не все стороны назвали число высылаемых россиян.
Российский МИД каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия - часть иностранных дипломатов уже также покинули Россию. Комментируя эти события, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала их "срежиссированными США" и предположила, что "кто-то из них испытывает неловкость от участия в спектакле".
Комментируя эти решения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле сожалеют о высылке из Европы российских дипломатов.
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
09:54
СМИ: в Японии испугались ответа Москвы и не решатся на высылку дипломатов
 
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