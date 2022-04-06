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Шведская оппозиция призвала вступить в НАТО - РИА Новости, 06.04.2022
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Шведская оппозиция призвала вступить в НАТО
Шведская оппозиция призвала вступить в НАТО - РИА Новости, 06.04.2022
Шведская оппозиция призвала вступить в НАТО
Лидер оппозиционной Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон заявил, что Швеция должна подать заявку на вступление в НАТО в июне этого года, сообщает... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T17:24
2022-04-06T17:24
в мире
владимир путин
финляндия
россия
швеция
умеренная коалиционная партия
нато
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ЦЮРИХ, 6 апр - РИА Новости. Лидер оппозиционной Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон заявил, что Швеция должна подать заявку на вступление в НАТО в июне этого года, сообщает шведская радиостанция Radio Sweden."Швеция - вместе с Финляндией - должна подать заявку на вступление в НАТО, когда военный альянс проведет свой саммит в конце июня, считает лидер оппозиционной Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон. Он заявил об этом, выступая в Шведском университете обороны", - говорится в сообщении.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине.Россия начала ее 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью операции "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, финляндия, россия, швеция, умеренная коалиционная партия, нато
17:24 06.04.2022
 
Шведская оппозиция призвала вступить в НАТО

Лидер Умеренной коалиционной партии Швеции Кристерссон призвал вступить в НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
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ЦЮРИХ, 6 апр - РИА Новости. Лидер оппозиционной Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон заявил, что Швеция должна подать заявку на вступление в НАТО в июне этого года, сообщает шведская радиостанция Radio Sweden.
"Швеция - вместе с Финляндией - должна подать заявку на вступление в НАТО, когда военный альянс проведет свой саммит в конце июня, считает лидер оппозиционной Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон. Он заявил об этом, выступая в Шведском университете обороны", - говорится в сообщении.
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Россия начала ее 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью операции "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреВладимир ПутинФинляндияРоссияШвецияУмеренная коалиционная партияНАТО
 
 
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