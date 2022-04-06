https://ria.ru/20220406/shvetsiya-1782143269.html

Шведская оппозиция призвала вступить в НАТО

Шведская оппозиция призвала вступить в НАТО - РИА Новости, 06.04.2022

Шведская оппозиция призвала вступить в НАТО

Лидер оппозиционной Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон заявил, что Швеция должна подать заявку на вступление в НАТО в июне этого года, сообщает... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T17:24

2022-04-06T17:24

2022-04-06T17:24

в мире

владимир путин

финляндия

россия

швеция

умеренная коалиционная партия

нато

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ЦЮРИХ, 6 апр - РИА Новости. Лидер оппозиционной Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон заявил, что Швеция должна подать заявку на вступление в НАТО в июне этого года, сообщает шведская радиостанция Radio Sweden."Швеция - вместе с Финляндией - должна подать заявку на вступление в НАТО, когда военный альянс проведет свой саммит в конце июня, считает лидер оппозиционной Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон. Он заявил об этом, выступая в Шведском университете обороны", - говорится в сообщении.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине.Россия начала ее 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью операции "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220404/merkel-1781687474.html

https://ria.ru/20220404/nato-1781672872.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, финляндия, россия, швеция, умеренная коалиционная партия, нато