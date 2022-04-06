https://ria.ru/20220406/shkola-1782108821.html

Снаряд, выпущенный ВСУ по Александровке, попал в здание школы

Снаряд, выпущенный ВСУ по Александровке, попал в здание школы - РИА Новости, 06.04.2022

Снаряд, выпущенный ВСУ по Александровке, попал в здание школы

Здание общеобразовательной школы повреждено в результате обстрела Александровки в Донецкой народной республике со стороны украинских войск, заявило... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T15:25

2022-04-06T15:25

2022-04-06T15:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

сцкк

украина

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Здание общеобразовательной школы повреждено в результате обстрела Александровки в Донецкой народной республике со стороны украинских войск, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о прямом попадании в МОУ "Александровская общеобразовательная школа" по адресу: ул. Ленина 171. В результате обстрела зафиксированы повреждения несущих конструкций, кровли и остекления образовательного учреждения", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что в среду днем украинские войска выпустили по Александровке 12 снарядов калибром 122 миллиметра. Как отметили в штабе территориальной обороны ДНР, эта школа является единственной в поселке.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220406/svichbleyd-1781910751.html

https://ria.ru/20220405/lepestok-1781852555.html

донецкая народная республика

украина

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, россия, вооруженные силы украины