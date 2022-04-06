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Снаряд, выпущенный ВСУ по Александровке, попал в здание школы - РИА Новости, 06.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220406/shkola-1782108821.html
Снаряд, выпущенный ВСУ по Александровке, попал в здание школы
Снаряд, выпущенный ВСУ по Александровке, попал в здание школы - РИА Новости, 06.04.2022
Снаряд, выпущенный ВСУ по Александровке, попал в здание школы
Здание общеобразовательной школы повреждено в результате обстрела Александровки в Донецкой народной республике со стороны украинских войск, заявило... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T15:25
2022-04-06T15:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
сцкк
украина
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Здание общеобразовательной школы повреждено в результате обстрела Александровки в Донецкой народной республике со стороны украинских войск, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о прямом попадании в МОУ "Александровская общеобразовательная школа" по адресу: ул. Ленина 171. В результате обстрела зафиксированы повреждения несущих конструкций, кровли и остекления образовательного учреждения", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что в среду днем украинские войска выпустили по Александровке 12 снарядов калибром 122 миллиметра. Как отметили в штабе территориальной обороны ДНР, эта школа является единственной в поселке.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220406/svichbleyd-1781910751.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, россия, вооруженные силы украины
15:25 06.04.2022 (обновлено: 15:43 06.04.2022)
 
Снаряд, выпущенный ВСУ по Александровке, попал в здание школы

Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле ВСУ Александровки снаряд попал в здание школы

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФрагменты снаряда, найденные на месте обстрела поселка Александровка в Донецкой области
Фрагменты снаряда, найденные на месте обстрела поселка Александровка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагменты снаряда, найденные на месте обстрела поселка Александровка в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Здание общеобразовательной школы повреждено в результате обстрела Александровки в Донецкой народной республике со стороны украинских войск, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о прямом попадании в МОУ "Александровская общеобразовательная школа" по адресу: ул. Ленина 171. В результате обстрела зафиксированы повреждения несущих конструкций, кровли и остекления образовательного учреждения", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Украинские военные в городе Буче - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
08:00
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Ранее сообщалось, что в среду днем украинские войска выпустили по Александровке 12 снарядов калибром 122 миллиметра. Как отметили в штабе территориальной обороны ДНР, эта школа является единственной в поселке.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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