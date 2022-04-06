https://ria.ru/20220406/sberbank-1782161418.html
Британия ввела санкции против Сбербанка
Британия ввела санкции против Сбербанка - РИА Новости, 06.04.2022
Британия ввела санкции против Сбербанка
Власти Великобритании ужесточили санкции против Сбербанка, которые теперь предусматривают заморозку активов, следует из опубликованного документа. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T18:25
2022-04-06T18:25
2022-04-06T18:34
экономика
санкции в отношении россии
сбербанк россии
великобритания
россия
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ЛОНДОН, 6 апр - РИА Новости. Власти Великобритании ужесточили санкции против Сбербанка, которые теперь предусматривают заморозку активов, следует из опубликованного документа.В связи со специальной военной операцией России на Украине Британия 1 марта ввела в отношении Сбербанка санкции, предполагающие запрет на обслуживание корреспондентских счетов банка и проведение клиринговых операций в фунтах стерлингов.В среду против Сбербанка ввели санкции и США. Высокопоставленный представитель администрации США ранее объявил, что полные блокирующие санкции вводятся против Сбербанка и Альфа-банка. Такие санкции обычно означают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на сделки для физических и юридических лиц США.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782143769.html
https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779824030.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкции в отношении россии, сбербанк россии, великобритания, россия
18:25 06.04.2022 (обновлено: 18:34 06.04.2022)
Британия ввела санкции против Сбербанка
Британия заморозит активы Сбербанка