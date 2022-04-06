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Британия ввела санкции против Сбербанка - РИА Новости, 06.04.2022
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Британия ввела санкции против Сбербанка
Британия ввела санкции против Сбербанка - РИА Новости, 06.04.2022
Британия ввела санкции против Сбербанка
Власти Великобритании ужесточили санкции против Сбербанка, которые теперь предусматривают заморозку активов, следует из опубликованного документа. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T18:25
2022-04-06T18:34
экономика
санкции в отношении россии
сбербанк россии
великобритания
россия
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ЛОНДОН, 6 апр - РИА Новости. Власти Великобритании ужесточили санкции против Сбербанка, которые теперь предусматривают заморозку активов, следует из опубликованного документа.В связи со специальной военной операцией России на Украине Британия 1 марта ввела в отношении Сбербанка санкции, предполагающие запрет на обслуживание корреспондентских счетов банка и проведение клиринговых операций в фунтах стерлингов.В среду против Сбербанка ввели санкции и США. Высокопоставленный представитель администрации США ранее объявил, что полные блокирующие санкции вводятся против Сбербанка и Альфа-банка. Такие санкции обычно означают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на сделки для физических и юридических лиц США.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782143769.html
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экономика, санкции в отношении россии, сбербанк россии, великобритания, россия
18:25 06.04.2022 (обновлено: 18:34 06.04.2022)
 
Британия ввела санкции против Сбербанка

Британия заморозит активы Сбербанка

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкОфис Сбербанка на Тверской улице в Москве
Офис Сбербанка на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Офис Сбербанка на Тверской улице в Москве
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 6 апр - РИА Новости. Власти Великобритании ужесточили санкции против Сбербанка, которые теперь предусматривают заморозку активов, следует из опубликованного документа.
В связи со специальной военной операцией России на Украине Британия 1 марта ввела в отношении Сбербанка санкции, предполагающие запрет на обслуживание корреспондентских счетов банка и проведение клиринговых операций в фунтах стерлингов.
Сбербанк открыл первый офис в новом формате - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
Вчера, 17:26
США ввели блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка
В среду против Сбербанка ввели санкции и США. Высокопоставленный представитель администрации США ранее объявил, что полные блокирующие санкции вводятся против Сбербанка и Альфа-банка. Такие санкции обычно означают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на сделки для физических и юридических лиц США.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Глава Сбербанка Герман Греф
24 марта, 12:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Британия ввела санкции против Грефа и Тинькова
 
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