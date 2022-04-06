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В Японии рассказали, почему антироссийские санкции не принесли результатов - РИА Новости, 06.04.2022
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В Японии рассказали, почему антироссийские санкции не принесли результатов
В Японии рассказали, почему антироссийские санкции не принесли результатов - РИА Новости, 06.04.2022
В Японии рассказали, почему антироссийские санкции не принесли результатов
В антироссийских санкциях США и ЕС есть много лазеек, оставляющих России возможность для поддержания нормальной экономической активности, пишет JB Press со... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T18:27
2022-04-06T19:09
экономика
цены на нефть
москва
украина
россия
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
в мире
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В антироссийских санкциях США и ЕС есть много лазеек, оставляющих России возможность для поддержания нормальной экономической активности, пишет JB Press со ссылкой на японского экономиста Кэйити Кая."Российская экономика не пострадала фатально от экономических ограничений, и надо признать, что последствия западных санкций против нее оказались недостаточными", — сказал эксперт, отметив, что замороженные российские активы — лишь годовая выручка от экспорта энергоресурсов.По словам Кая, Москва с помощью партнеров и союзников уже нащупала пути обхода ограничений."Россия и сегодня экспортирует сырую нефть и природный газ, а деньги получает в иностранной валюте. Более того, Россия начинает серьезно давить на Запад, требуя от него оплаты за нефть и газ в рублях. И как минимум некоторые страны ЕС либо уже согласились, либо подумывают о такой форме оплаты", — добавил он.Экономист подчеркнул, что Россия смогла справиться с введенными против нее ограничениями.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад объявил о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782115427.html
https://ria.ru/20220406/evropa-1781966918.html
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экономика, цены на нефть, москва, украина, россия, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, в мире
18:27 06.04.2022 (обновлено: 19:09 06.04.2022)
 
В Японии рассказали, почему антироссийские санкции не принесли результатов

JB Press: западные антироссийские санкции оказались "дырявыми"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Люди на Красной площади в Москве
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В антироссийских санкциях США и ЕС есть много лазеек, оставляющих России возможность для поддержания нормальной экономической активности, пишет JB Press со ссылкой на японского экономиста Кэйити Кая.
"Российская экономика не пострадала фатально от экономических ограничений, и надо признать, что последствия западных санкций против нее оказались недостаточными", — сказал эксперт, отметив, что замороженные российские активы — лишь годовая выручка от экспорта энергоресурсов.
По словам Кая, Москва с помощью партнеров и союзников уже нащупала пути обхода ограничений.
"Россия и сегодня экспортирует сырую нефть и природный газ, а деньги получает в иностранной валюте. Более того, Россия начинает серьезно давить на Запад, требуя от него оплаты за нефть и газ в рублях. И как минимум некоторые страны ЕС либо уже согласились, либо подумывают о такой форме оплаты", — добавил он.
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Экономист подчеркнул, что Россия смогла справиться с введенными против нее ограничениями.

"Москве удалось избежать расставленных сетей из ограничений, не попасть в дефолт и вовремя выплатить проценты по своим долговым обязательствам", — заключил эксперт.

После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад объявил о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
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