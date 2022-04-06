https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782161791.html

В Японии рассказали, почему антироссийские санкции не принесли результатов

В Японии рассказали, почему антироссийские санкции не принесли результатов - РИА Новости, 06.04.2022

В Японии рассказали, почему антироссийские санкции не принесли результатов

В антироссийских санкциях США и ЕС есть много лазеек, оставляющих России возможность для поддержания нормальной экономической активности, пишет JB Press со... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T18:27

2022-04-06T18:27

2022-04-06T19:09

экономика

цены на нефть

москва

украина

россия

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

в мире

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В антироссийских санкциях США и ЕС есть много лазеек, оставляющих России возможность для поддержания нормальной экономической активности, пишет JB Press со ссылкой на японского экономиста Кэйити Кая."Российская экономика не пострадала фатально от экономических ограничений, и надо признать, что последствия западных санкций против нее оказались недостаточными", — сказал эксперт, отметив, что замороженные российские активы — лишь годовая выручка от экспорта энергоресурсов.По словам Кая, Москва с помощью партнеров и союзников уже нащупала пути обхода ограничений."Россия и сегодня экспортирует сырую нефть и природный газ, а деньги получает в иностранной валюте. Более того, Россия начинает серьезно давить на Запад, требуя от него оплаты за нефть и газ в рублях. И как минимум некоторые страны ЕС либо уже согласились, либо подумывают о такой форме оплаты", — добавил он.Экономист подчеркнул, что Россия смогла справиться с введенными против нее ограничениями.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад объявил о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782115427.html

https://ria.ru/20220406/evropa-1781966918.html

москва

украина

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть, москва, украина, россия, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, в мире