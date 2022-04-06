18:27 06.04.2022 (обновлено: 19:09 06.04.2022)
В Японии рассказали, почему антироссийские санкции не принесли результатов
JB Press: западные антироссийские санкции оказались "дырявыми"
Люди на Красной площади в Москве
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В антироссийских санкциях США и ЕС есть много лазеек, оставляющих России возможность для поддержания нормальной экономической активности, пишет JB Press со ссылкой на японского экономиста Кэйити Кая.
"Российская экономика не пострадала фатально от экономических ограничений, и надо признать, что последствия западных санкций против нее оказались недостаточными", — сказал эксперт, отметив, что замороженные российские активы — лишь годовая выручка от экспорта энергоресурсов.
По словам Кая, Москва с помощью партнеров и союзников уже нащупала пути обхода ограничений.
"Россия и сегодня экспортирует сырую нефть и природный газ, а деньги получает в иностранной валюте. Более того, Россия начинает серьезно давить на Запад, требуя от него оплаты за нефть и газ в рублях. И как минимум некоторые страны ЕС либо уже согласились, либо подумывают о такой форме оплаты", — добавил он.
Экономист подчеркнул, что Россия смогла справиться с введенными против нее ограничениями.
"Москве удалось избежать расставленных сетей из ограничений, не попасть в дефолт и вовремя выплатить проценты по своим долговым обязательствам", — заключил эксперт.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад объявил о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.