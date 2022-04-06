https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782161110.html

Европа вводит антироссийские санкции в ущерб себе, заявил Гаврилов

Европа вводит антироссийские санкции в ущерб себе, заявил Гаврилов - РИА Новости, 06.04.2022

Европа вводит антироссийские санкции в ущерб себе, заявил Гаврилов

Европа вводит антироссийские санкции в ущерб себе, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T18:23

2022-04-06T18:23

2022-04-06T18:32

санкции в отношении россии

в мире

россия

сша

евросоюз

константин гаврилов

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Европа вводит антироссийские санкции в ущерб себе, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.Он отметил, что европейские страны "идут в фарватере США и не осмеливаются ничего сделать"."Даже в ущерб себе вводят экономические санкции, которые по ним ударяют, когда Россия в ответ еще не ввела никакие санкции", - сказал Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220331/polsha-1780983757.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, россия, сша, евросоюз, константин гаврилов