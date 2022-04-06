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Европа вводит антироссийские санкции в ущерб себе, заявил Гаврилов - РИА Новости, 06.04.2022
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Европа вводит антироссийские санкции в ущерб себе, заявил Гаврилов
Европа вводит антироссийские санкции в ущерб себе, заявил Гаврилов - РИА Новости, 06.04.2022
Европа вводит антироссийские санкции в ущерб себе, заявил Гаврилов
Европа вводит антироссийские санкции в ущерб себе, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T18:23
2022-04-06T18:32
санкции в отношении россии
в мире
россия
сша
евросоюз
константин гаврилов
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Европа вводит антироссийские санкции в ущерб себе, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.Он отметил, что европейские страны "идут в фарватере США и не осмеливаются ничего сделать"."Даже в ущерб себе вводят экономические санкции, которые по ним ударяют, когда Россия в ответ еще не ввела никакие санкции", - сказал Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".
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санкции в отношении россии, в мире, россия, сша, евросоюз, константин гаврилов
18:23 06.04.2022 (обновлено: 18:32 06.04.2022)
 
Европа вводит антироссийские санкции в ущерб себе, заявил Гаврилов

Глава делегации в Вене Гаврилов: Европа вводит антироссийские санкции в ущерб себе

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПрохожие на улице Кертнерштрассе в Вене
Прохожие на улице Кертнерштрассе в Вене - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Прохожие на улице Кертнерштрассе в Вене
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Европа вводит антироссийские санкции в ущерб себе, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Он отметил, что европейские страны "идут в фарватере США и не осмеливаются ничего сделать".
"Даже в ущерб себе вводят экономические санкции, которые по ним ударяют, когда Россия в ответ еще не ввела никакие санкции", - сказал Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".
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Санкции в отношении РоссииВ миреРоссияСШАЕвросоюзКонстантин Гаврилов
 
 
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