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Европа вводит антироссийские санкции в ущерб себе, заявил Гаврилов
Европа вводит антироссийские санкции в ущерб себе, заявил Гаврилов - РИА Новости, 06.04.2022
Европа вводит антироссийские санкции в ущерб себе, заявил Гаврилов
Европа вводит антироссийские санкции в ущерб себе, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T18:23
2022-04-06T18:23
2022-04-06T18:32
санкции в отношении россии
в мире
россия
сша
евросоюз
константин гаврилов
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Европа вводит антироссийские санкции в ущерб себе, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.Он отметил, что европейские страны "идут в фарватере США и не осмеливаются ничего сделать"."Даже в ущерб себе вводят экономические санкции, которые по ним ударяют, когда Россия в ответ еще не ввела никакие санкции", - сказал Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, в мире, россия, сша, евросоюз, константин гаврилов
18:23 06.04.2022 (обновлено: 18:32 06.04.2022)
Европа вводит антироссийские санкции в ущерб себе, заявил Гаврилов
Глава делегации в Вене Гаврилов: Европа вводит антироссийские санкции в ущерб себе