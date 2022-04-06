https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782144161.html

В США сообщили Китаю о последствиях нарушения антироссийских санкций

В США сообщили Китаю о последствиях нарушения антироссийских санкций - РИА Новости, 06.04.2022

В США сообщили Китаю о последствиях нарушения антироссийских санкций

КНР пока не продемонстрировала явного желания нарушить режим санкций, введенных странами Запада в отношении России из-за ситуации на Украине, США будут... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T17:27

2022-04-06T17:27

2022-04-06T17:41

в мире

сша

китай

россия

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153695/97/1536959794_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a180d26a239c822c776520395ee36861.jpg

ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. КНР пока не продемонстрировала явного желания нарушить режим санкций, введенных странами Запада в отношении России из-за ситуации на Украине, США будут внимательно следить за этим, заявил в среду журналистам высокопоставленный представитель Белого дома."Из публичной риторики Китая мы делаем вывод о том, что они не демонстрируют, по крайней мере явно, желания сделать это. Мы продолжаем внимательно следить за развитием событий на данном направлении", - сказал представитель администрации США, отвечая на вопрос о том, пытается ли КНР, по мнению Вашингтона, нарушить введенные санкции в отношении России.Как отметил чиновник Белого дома, США провели серию закрытых консультаций с представителями официального Пекина, в ходе которых обозначили китайской стороне возможные последствия таких нарушений.

https://ria.ru/20220316/kitay-1778393589.html

сша

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, китай, россия, санкции в отношении россии