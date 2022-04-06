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В США сообщили Китаю о последствиях нарушения антироссийских санкций - РИА Новости, 06.04.2022
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В США сообщили Китаю о последствиях нарушения антироссийских санкций
В США сообщили Китаю о последствиях нарушения антироссийских санкций - РИА Новости, 06.04.2022
В США сообщили Китаю о последствиях нарушения антироссийских санкций
КНР пока не продемонстрировала явного желания нарушить режим санкций, введенных странами Запада в отношении России из-за ситуации на Украине, США будут... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T17:27
2022-04-06T17:41
в мире
сша
китай
россия
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. КНР пока не продемонстрировала явного желания нарушить режим санкций, введенных странами Запада в отношении России из-за ситуации на Украине, США будут внимательно следить за этим, заявил в среду журналистам высокопоставленный представитель Белого дома."Из публичной риторики Китая мы делаем вывод о том, что они не демонстрируют, по крайней мере явно, желания сделать это. Мы продолжаем внимательно следить за развитием событий на данном направлении", - сказал представитель администрации США, отвечая на вопрос о том, пытается ли КНР, по мнению Вашингтона, нарушить введенные санкции в отношении России.Как отметил чиновник Белого дома, США провели серию закрытых консультаций с представителями официального Пекина, в ходе которых обозначили китайской стороне возможные последствия таких нарушений.
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в мире, сша, китай, россия, санкции в отношении россии
17:27 06.04.2022 (обновлено: 17:41 06.04.2022)
 
В США сообщили Китаю о последствиях нарушения антироссийских санкций

В США сообщили Китаю о последствиях нарушения санкций против России

© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. КНР пока не продемонстрировала явного желания нарушить режим санкций, введенных странами Запада в отношении России из-за ситуации на Украине, США будут внимательно следить за этим, заявил в среду журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.
"Из публичной риторики Китая мы делаем вывод о том, что они не демонстрируют, по крайней мере явно, желания сделать это. Мы продолжаем внимательно следить за развитием событий на данном направлении", - сказал представитель администрации США, отвечая на вопрос о том, пытается ли КНР, по мнению Вашингтона, нарушить введенные санкции в отношении России.
Как отметил чиновник Белого дома, США провели серию закрытых консультаций с представителями официального Пекина, в ходе которых обозначили китайской стороне возможные последствия таких нарушений.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 10:33
Китай будет защищать свои права в случае санкций США, заявили в МИД КНР
 
В миреСШАКитайРоссияСанкции в отношении России
 
 
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