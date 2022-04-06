https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782144161.html
В США сообщили Китаю о последствиях нарушения антироссийских санкций
В США сообщили Китаю о последствиях нарушения антироссийских санкций - РИА Новости, 06.04.2022
В США сообщили Китаю о последствиях нарушения антироссийских санкций
КНР пока не продемонстрировала явного желания нарушить режим санкций, введенных странами Запада в отношении России из-за ситуации на Украине, США будут... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T17:27
2022-04-06T17:27
2022-04-06T17:41
в мире
сша
китай
россия
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. КНР пока не продемонстрировала явного желания нарушить режим санкций, введенных странами Запада в отношении России из-за ситуации на Украине, США будут внимательно следить за этим, заявил в среду журналистам высокопоставленный представитель Белого дома."Из публичной риторики Китая мы делаем вывод о том, что они не демонстрируют, по крайней мере явно, желания сделать это. Мы продолжаем внимательно следить за развитием событий на данном направлении", - сказал представитель администрации США, отвечая на вопрос о том, пытается ли КНР, по мнению Вашингтона, нарушить введенные санкции в отношении России.Как отметил чиновник Белого дома, США провели серию закрытых консультаций с представителями официального Пекина, в ходе которых обозначили китайской стороне возможные последствия таких нарушений.
https://ria.ru/20220316/kitay-1778393589.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, россия, санкции в отношении россии
17:27 06.04.2022 (обновлено: 17:41 06.04.2022)
В США сообщили Китаю о последствиях нарушения антироссийских санкций
В США сообщили Китаю о последствиях нарушения санкций против России