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Премьер Венгрии уверен, что за санкции против России придется заплатить - РИА Новости, 06.04.2022
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Премьер Венгрии уверен, что за санкции против России придется заплатить
Премьер Венгрии уверен, что за санкции против России придется заплатить - РИА Новости, 06.04.2022
Премьер Венгрии уверен, что за санкции против России придется заплатить
Премьер Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что за антироссийские санкции придется заплатить, сообщает агентство Рейтер. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T15:52
2022-04-06T15:52
экономика
россия
европа
венгрия
виктор орбан
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что за антироссийские санкции придется заплатить, сообщает агентство Рейтер."Премьер-министр Венгрии сказал, что убежден, что мы заплатим за санкции против России", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. После этого зарубежные страны стали вводить санкции, а компании - массово приостанавливать деятельность в РФ. В Европе на разных уровнях периодически звучат заявления об отказе от импорта российских нефти и газа, отдельные ограничения вводятся на уровне компаний.
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экономика, россия, европа, венгрия, виктор орбан
15:52 06.04.2022
 
Премьер Венгрии уверен, что за санкции против России придется заплатить

Премьер Венгрии Орбан уверен, что за санкции против России придется заплатить

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что за антироссийские санкции придется заплатить, сообщает агентство Рейтер.
"Премьер-министр Венгрии сказал, что убежден, что мы заплатим за санкции против России", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. После этого зарубежные страны стали вводить санкции, а компании - массово приостанавливать деятельность в РФ. В Европе на разных уровнях периодически звучат заявления об отказе от импорта российских нефти и газа, отдельные ограничения вводятся на уровне компаний.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
12:28В мире
Медведев сравнил антироссийские санкции с методами инквизиции
 
ЭкономикаРоссияЕвропаВенгрияВиктор Орбан
 
 
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