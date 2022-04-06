https://ria.ru/20220406/rusofobiya-1782132272.html

На Западе стремительно прогрессирует русофобия, заявили в МИД

На Западе стремительно прогрессирует русофобия, заявили в МИД - РИА Новости, 06.04.2022

На Западе стремительно прогрессирует русофобия, заявили в МИД

Русофобия в западных странах стремительно прогрессирует, нарушая все принципы цивилизованного поведения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T16:44

2022-04-06T16:44

2022-04-06T17:06

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

россия

мария захарова

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Русофобия в западных странах стремительно прогрессирует, нарушая все принципы цивилизованного поведения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы с сожалением констатируем, что на Западе стремительно прогрессирует русофобия, а принимаемые меры, дикие меры, нарушают все принципы цивилизованного поведения. Агрессивное навязывание так называемой "культуры отмены" перерождается в отмену культуры, историю-то они уже отменили", - сказала Захарова на брифинге.

https://ria.ru/20220404/avtoprobeg-1781735525.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, мария захарова