https://ria.ru/20220406/rusofobiya-1782132272.html
На Западе стремительно прогрессирует русофобия, заявили в МИД
На Западе стремительно прогрессирует русофобия, заявили в МИД - РИА Новости, 06.04.2022
На Западе стремительно прогрессирует русофобия, заявили в МИД
Русофобия в западных странах стремительно прогрессирует, нарушая все принципы цивилизованного поведения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T16:44
2022-04-06T16:44
2022-04-06T17:06
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
россия
мария захарова
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Русофобия в западных странах стремительно прогрессирует, нарушая все принципы цивилизованного поведения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы с сожалением констатируем, что на Западе стремительно прогрессирует русофобия, а принимаемые меры, дикие меры, нарушают все принципы цивилизованного поведения. Агрессивное навязывание так называемой "культуры отмены" перерождается в отмену культуры, историю-то они уже отменили", - сказала Захарова на брифинге.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, мария захарова
16:44 06.04.2022 (обновлено: 17:06 06.04.2022)
На Западе стремительно прогрессирует русофобия, заявили в МИД
МИД: рестриктивные меры на Западе нарушают все принципы цивилизации