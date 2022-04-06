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На Западе стремительно прогрессирует русофобия, заявили в МИД - РИА Новости, 06.04.2022
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На Западе стремительно прогрессирует русофобия, заявили в МИД
На Западе стремительно прогрессирует русофобия, заявили в МИД - РИА Новости, 06.04.2022
На Западе стремительно прогрессирует русофобия, заявили в МИД
Русофобия в западных странах стремительно прогрессирует, нарушая все принципы цивилизованного поведения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T16:44
2022-04-06T17:06
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
россия
мария захарова
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Русофобия в западных странах стремительно прогрессирует, нарушая все принципы цивилизованного поведения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы с сожалением констатируем, что на Западе стремительно прогрессирует русофобия, а принимаемые меры, дикие меры, нарушают все принципы цивилизованного поведения. Агрессивное навязывание так называемой "культуры отмены" перерождается в отмену культуры, историю-то они уже отменили", - сказала Захарова на брифинге.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, мария захарова
16:44 06.04.2022 (обновлено: 17:06 06.04.2022)
 
На Западе стремительно прогрессирует русофобия, заявили в МИД

МИД: рестриктивные меры на Западе нарушают все принципы цивилизации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Русофобия в западных странах стремительно прогрессирует, нарушая все принципы цивилизованного поведения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы с сожалением констатируем, что на Западе стремительно прогрессирует русофобия, а принимаемые меры, дикие меры, нарушают все принципы цивилизованного поведения. Агрессивное навязывание так называемой "культуры отмены" перерождается в отмену культуры, историю-то они уже отменили", - сказала Захарова на брифинге.
Демонстрация в Берлине: Хватит ненавидеть русских - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 16:58
Демонстрация в Берлине: "Хватит ненавидеть русских"В Берлине состоялся автопробег с российскими флагами.
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреРоссияМария Захарова
 
 
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