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Более 3 миллионов рецептов на льготные лекарства оформили в Подмосковье
Более 3 миллионов рецептов на льготные лекарства оформили в Подмосковье - РИА Новости, 06.04.2022
Более 3 миллионов рецептов на льготные лекарства оформили в Подмосковье
Жители Московской области оформили уже 3,2 миллиона электронных рецептов на льготные лекарства. Услуга работает с сентября 2021 года, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T21:22
2022-04-06T21:22
2022-04-06T21:22
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Жители Московской области оформили уже 3,2 миллиона электронных рецептов на льготные лекарства. Услуга работает с сентября 2021 года, сообщил телеканал "360".Врач оформляет рецепт на приеме, он сохраняется в электронном формате. Пациенту достаточно назвать в аптеке свои данные, чтобы получить необходимые препараты. Услуга оказалась очень удобной для жителей региона, отметила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова."Рецепт невозможно потерять, забыть, испортить. За все время в Подмосковье было оформлено 3,2 миллиона электронных рецептов. В среднем в Московской области в неделю выписывается порядка 100 тысяч таких рецептов", – рассказала Светлана Стригункова.Информация о выданных рецептах сохраняется в личном кабинете пациента на сайте "Госуслуги". Получить лекарства можно в аптеках сети "Мособлмедсервис". В аптеке не нужно предъявлять рецепт, достаточно назвать фамилию, имя, отчество и дату рождения или номера полиса ОМС или СНИЛС.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости.
Жители Московской области оформили уже 3,2 миллиона электронных рецептов на льготные лекарства. Услуга работает с сентября 2021 года, сообщил телеканал "360"
.
Врач оформляет рецепт на приеме, он сохраняется в электронном формате. Пациенту достаточно назвать в аптеке свои данные, чтобы получить необходимые препараты. Услуга оказалась очень удобной для жителей региона, отметила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
"Рецепт невозможно потерять, забыть, испортить. За все время в Подмосковье было оформлено 3,2 миллиона электронных рецептов. В среднем в Московской области в неделю выписывается порядка 100 тысяч таких рецептов", – рассказала Светлана Стригункова.
Информация о выданных рецептах сохраняется в личном кабинете пациента на сайте "Госуслуги". Получить лекарства можно в аптеках сети "Мособлмедсервис". В аптеке не нужно предъявлять рецепт, достаточно назвать фамилию, имя, отчество и дату рождения или номера полиса ОМС или СНИЛС.