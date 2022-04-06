https://ria.ru/20220406/rassledovanie-1782134518.html
Россия призвала международные организации расследовать преступление в Буче
Россия призвала международные организации расследовать преступление в Буче - РИА Новости, 06.04.2022
Россия призвала международные организации расследовать преступление в Буче
Бесчеловечное и ужасное преступление киевского режима в Буче должно быть тщательно расследовано с привлечением международных правозащитных организаций, это... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T16:51
2022-04-06T16:51
2022-04-06T16:51
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
киевская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781854409_0:486:2777:2048_1920x0_80_0_0_3d1ac96beb55997182b73ac03501e5aa.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Бесчеловечное и ужасное преступление киевского режима в Буче должно быть тщательно расследовано с привлечением международных правозащитных организаций, это геноцид собственного народа, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Кроме того, циничная провокация украинских неонацистов с массовой гибелью гражданского населения в Буче, проведенная при полной поддержке киевского режима, является очередным свидетельством геноцида по отношению к своему собственному народу… Это бесчеловечное и ужасное преступление киевского режима должно быть тщательно расследовано с привлечением международных правозащитных организаций", - сказал Мизинцев на брифинге.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781778401.html
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
россия
киевская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781854409_293:439:2439:2048_1920x0_80_0_0_b10d70d55d8d6a502d008c517a5e80c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, киевская область, украина
Россия призвала международные организации расследовать преступление в Буче
Минобороны: международные организации должны расследовать преступление в Буче
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Бесчеловечное и ужасное преступление киевского режима в Буче должно быть тщательно расследовано с привлечением международных правозащитных организаций, это геноцид собственного народа, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Кроме того, циничная провокация украинских неонацистов с массовой гибелью гражданского населения в Буче, проведенная при полной поддержке киевского режима, является очередным свидетельством геноцида по отношению к своему собственному народу… Это бесчеловечное и ужасное преступление киевского режима должно быть тщательно расследовано с привлечением международных правозащитных организаций", - сказал Мизинцев на брифинге.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области
, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева
в адрес Москвы
, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил в понедельник, что Россия
категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН
.