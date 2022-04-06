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В МИД пообещали, что все пытавшие российских пленных будут найдены
В МИД пообещали, что все пытавшие российских пленных будут найдены - РИА Новости, 06.04.2022
В МИД пообещали, что все пытавшие российских пленных будут найдены
Все причастные к пыткам над российскими военнопленными будут найдены и преданы суду, они свою "награду" получат, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T16:40
2022-04-06T16:40
2022-04-06T16:50
обострение ситуации в днр и лнр
вооруженные силы украины
украина
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Все причастные к пыткам над российскими военнопленными будут найдены и преданы суду, они свою "награду" получат, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Все люди, которые причастны к подобным преступлениям в отношении российских военнослужащих, как об этом уже говорило руководство нашей страны и силовой блок нашей страны, те люди, которые занимаются раскрытием преступлений, они эту позицию четко обозначили, будут найдены и преданы суду", - сказала Захарова в ходе брифинга.По словам Захаровой, позже будет решено, в какой форме будут привлечены к ответственности причастные к пыткам, "но они свою "награду" получат".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, украина, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр
16:40 06.04.2022 (обновлено: 16:50 06.04.2022)
В МИД пообещали, что все пытавшие российских пленных будут найдены
Захарова пообещала, что все пытавшие российских пленных будут найдены и преданы суду
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Все причастные к пыткам над российскими военнопленными будут найдены и преданы суду, они свою "награду" получат, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Все люди, которые причастны к подобным преступлениям в отношении российских военнослужащих, как об этом уже говорило руководство нашей страны и силовой блок нашей страны, те люди, которые занимаются раскрытием преступлений, они эту позицию четко обозначили, будут найдены и преданы суду", - сказала Захарова в ходе брифинга.
По словам Захаровой, позже будет решено, в какой форме будут привлечены к ответственности причастные к пыткам, "но они свою "награду" получат".