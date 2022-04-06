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В МИД пообещали, что все пытавшие российских пленных будут найдены

В МИД пообещали, что все пытавшие российских пленных будут найдены - РИА Новости, 06.04.2022

В МИД пообещали, что все пытавшие российских пленных будут найдены

Все причастные к пыткам над российскими военнопленными будут найдены и преданы суду, они свою "награду" получат, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T16:40

2022-04-06T16:40

2022-04-06T16:50

обострение ситуации в днр и лнр

вооруженные силы украины

украина

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Все причастные к пыткам над российскими военнопленными будут найдены и преданы суду, они свою "награду" получат, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Все люди, которые причастны к подобным преступлениям в отношении российских военнослужащих, как об этом уже говорило руководство нашей страны и силовой блок нашей страны, те люди, которые занимаются раскрытием преступлений, они эту позицию четко обозначили, будут найдены и преданы суду", - сказала Захарова в ходе брифинга.По словам Захаровой, позже будет решено, в какой форме будут привлечены к ответственности причастные к пыткам, "но они свою "награду" получат".

https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html

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Кирилл Волков

вооруженные силы украины, украина, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр