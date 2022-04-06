https://ria.ru/20220406/putin-1782086439.html

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского - РИА Новости, 06.04.2022

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского, подчеркнув, что он многое сделал для становления и РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T14:08

2022-04-06T14:08

2022-04-06T14:24

общество

владимир жириновский

умер владимир жириновский

вячеслав володин

россия

госдума рф

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского, подчеркнув, что он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что после тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни Владимир Жириновский."Владимир Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом. Основатель и бессменный лидер одной из старейших политических партий страны, он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, отечественного законодательства, искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач", - говорится в сообщении.Глава РФ подчеркнул, что Жириновский всегда, в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы России."Мы сохраним о нём добрую, светлую память. Прошу передать мои соболезнования родным и близким Владимира Вольфовича", - добавляется в сообщении.Глава РФ подчеркнул, что Жириновский всегда, в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы России."Мы сохраним о нём добрую, светлую память. Прошу передать мои соболезнования родным и близким Владимира Вольфовича", - добавляется в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220406/zhirinovskiy-1782084506.html

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"Я такой, какой есть. В этом моя прелесть". Умер Владимир Жириновский На 76-м году жизни скончался Владимир Жириновский. Харизматичный, полный энергии, блестящий оратор, всегда в центре событий. Один из самых известных политиков в стране. Особую популярность ему принесли его острые заявления. Более 30 лет он возглавлял партию ЛДПР. Жириновского госпитализировали с коронавирусом еще в начале февраля. Политика несколько раз вводили в состояние искусственной комы. 2022-04-06T14:08 true PT1M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир жириновский, умер владимир жириновский, вячеслав володин, россия, госдума рф