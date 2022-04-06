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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского - РИА Новости, 06.04.2022
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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского - РИА Новости, 06.04.2022
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского, подчеркнув, что он многое сделал для становления и РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T14:08
2022-04-06T14:24
общество
владимир жириновский
умер владимир жириновский
вячеслав володин
россия
госдума рф
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского, подчеркнув, что он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что после тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни Владимир Жириновский."Владимир Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом. Основатель и бессменный лидер одной из старейших политических партий страны, он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, отечественного законодательства, искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач", - говорится в сообщении.Глава РФ подчеркнул, что Жириновский всегда, в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы России."Мы сохраним о нём добрую, светлую память. Прошу передать мои соболезнования родным и близким Владимира Вольфовича", - добавляется в сообщении.Глава РФ подчеркнул, что Жириновский всегда, в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы России."Мы сохраним о нём добрую, светлую память. Прошу передать мои соболезнования родным и близким Владимира Вольфовича", - добавляется в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220406/zhirinovskiy-1782084506.html
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"Я такой, какой есть. В этом моя прелесть". Умер Владимир Жириновский
На 76-м году жизни скончался Владимир Жириновский. Харизматичный, полный энергии, блестящий оратор, всегда в центре событий. Один из самых известных политиков в стране. Особую популярность ему принесли его острые заявления. Более 30 лет он возглавлял партию ЛДПР. Жириновского госпитализировали с коронавирусом еще в начале февраля. Политика несколько раз вводили в состояние искусственной комы.
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общество, владимир жириновский, умер владимир жириновский, вячеслав володин, россия, госдума рф
14:08 06.04.2022 (обновлено: 14:24 06.04.2022)
 
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского

Президент Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛидер партии ЛДПР Владимир Жириновский
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского, подчеркнув, что он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что после тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни Владимир Жириновский.
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
13:59В России
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"Владимир Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом. Основатель и бессменный лидер одной из старейших политических партий страны, он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, отечественного законодательства, искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач", - говорится в сообщении.
Глава РФ подчеркнул, что Жириновский всегда, в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы России.
"Мы сохраним о нём добрую, светлую память. Прошу передать мои соболезнования родным и близким Владимира Вольфовича", - добавляется в сообщении.
"Владимир Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом. Основатель и бессменный лидер одной из старейших политических партий страны, он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, отечественного законодательства, искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач", - говорится в сообщении.
Глава РФ подчеркнул, что Жириновский всегда, в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы России.
"Мы сохраним о нём добрую, светлую память. Прошу передать мои соболезнования родным и близким Владимира Вольфовича", - добавляется в сообщении.
 
ОбществоВладимир ЖириновскийУмер Владимир ЖириновскийВячеслав ВолодинРоссияГосдума РФ
 
 
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