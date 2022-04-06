https://ria.ru/20220406/puteshestviya-1782072945.html

Эксперты рассказали, как изменились цены на перелеты за рубеж

Эксперты рассказали, как изменились цены на перелеты за рубеж - РИА Новости, 06.04.2022

Эксперты рассказали, как изменились цены на перелеты за рубеж

На фоне стабилизации курса рубля средняя стоимость авиабилетов из России снижается даже при растущем интересе к международным перелетам, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T18:15

2022-04-06T18:15

2022-04-06T18:15

туризм

туризм

новости - туризм

россия

франция

египет

праздники

авиабилеты

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. На фоне стабилизации курса рубля средняя стоимость авиабилетов из России снижается даже при растущем интересе к международным перелетам, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали динамику изменения цен и спрос на поездки за рубеж на прошлой неделе в сравнении с предыдущей. Оказалось, что в период с 28 марта по 3 апреля стоимость билетов снизилась в среднем на 20 процентов, до 22,8 тысячи рублей.Рекордное снижение — на 60 процентов — у проездных документов во Францию и Египет. Теперь улететь в эти страны можно, заплатив в среднем 52 и 24 тысячи рублей соответственно. На 40 процентов уменьшились траты на визит на Маврикий и в Болгарию. Перелет туда стоит в среднем 42 и 29 тысяч рублей.Одновременно за прошлую неделю на 20 процентов выросло количество запросов на проездные документы, отмечают аналитики. Самый большой интерес вызывает Египет, спрос на билеты в который за неделю увеличился на 200 процентов. Возможность улететь на Мальдивы заботила на 80 процентов больше клиентов, чем в предыдущие семь дней. Спрос на Турцию увеличился на 35 процентов, на визит в Израиль — на 30 процентов, а в Белоруссию — на 20 процентов.Эксперты онлайн-сервиса прогнозируют дальнейший рост интереса к международным перелетам. Этому способствуют снятие ряда ограничений на чартерные рейсы, ослабление коронавирусных мер во многих странах, приближающийся отпускной сезон и майские праздники.

https://ria.ru/20220405/puteshestviya-1781717964.html

https://ria.ru/20220406/aksessuary-1781670484.html

россия

франция

египет

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, россия, франция, египет, праздники, авиабилеты