https://ria.ru/20220406/puteshestviya-1782021834.html
Названа дата старта прямых рейсов из Сочи в Каир
Названа дата старта прямых рейсов из Сочи в Каир - РИА Новости, 06.04.2022
Названа дата старта прямых рейсов из Сочи в Каир
Авиакомпания "Россия" впервые будет выполнять прямые рейсы из сочинского международного аэропорта в столицу Египта Каир с 7 апреля по 31 мая, сообщает... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T12:05
2022-04-06T12:05
2022-04-06T12:06
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СОЧИ, 6 апр — РИА Новости. Авиакомпания "Россия" впервые будет выполнять прямые рейсы из сочинского международного аэропорта в столицу Египта Каир с 7 апреля по 31 мая, сообщает пресс-служба ГК "Аэродинамика"."Это новое направление для аэропорта. Ранее в истории сочинской воздушной гавани такой маршрут не обслуживался", — отмечается в релизе.Указывается, что рейсы будут выполняться ежедневно на авиалайнерах, вмещающих 87 пассажиров, а время в пути составит не более трех часов.Ранее сообщалось, что с апреля 2022 года авиакомпания "Россия" запустит международную программу, в рамках которой пассажиры смогут вылететь из аэропорта Сочи в 17 государств, 11 направлений являются новыми.
https://ria.ru/20220405/kirgiziya-1781835662.html
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РИА Новости
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туризм, сочи, каир (город), египет, новости - туризм, пассажиры, туристы, россия
12:05 06.04.2022 (обновлено: 12:06 06.04.2022)
Названа дата старта прямых рейсов из Сочи в Каир
Прямые рейсы из Сочи в Каир начнут летать с 7 апреля
СОЧИ, 6 апр — РИА Новости. Авиакомпания "Россия" впервые будет выполнять прямые рейсы из сочинского международного аэропорта в столицу Египта Каир с 7 апреля по 31 мая, сообщает пресс-служба ГК "Аэродинамика".
"Это новое направление для аэропорта. Ранее в истории сочинской воздушной гавани такой маршрут не обслуживался", — отмечается в релизе.
Указывается, что рейсы будут выполняться ежедневно на авиалайнерах, вмещающих 87 пассажиров, а время в пути составит не более трех часов.
Ранее сообщалось, что с апреля 2022 года авиакомпания "Россия" запустит международную программу, в рамках которой пассажиры смогут вылететь из аэропорта Сочи в 17 государств, 11 направлений являются новыми.