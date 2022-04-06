https://ria.ru/20220406/puteshestviya-1782021834.html

Названа дата старта прямых рейсов из Сочи в Каир

Названа дата старта прямых рейсов из Сочи в Каир - РИА Новости, 06.04.2022

Названа дата старта прямых рейсов из Сочи в Каир

Авиакомпания "Россия" впервые будет выполнять прямые рейсы из сочинского международного аэропорта в столицу Египта Каир с 7 апреля по 31 мая, сообщает... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T12:05

2022-04-06T12:05

2022-04-06T12:06

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СОЧИ, 6 апр — РИА Новости. Авиакомпания "Россия" впервые будет выполнять прямые рейсы из сочинского международного аэропорта в столицу Египта Каир с 7 апреля по 31 мая, сообщает пресс-служба ГК "Аэродинамика"."Это новое направление для аэропорта. Ранее в истории сочинской воздушной гавани такой маршрут не обслуживался", — отмечается в релизе.Указывается, что рейсы будут выполняться ежедневно на авиалайнерах, вмещающих 87 пассажиров, а время в пути составит не более трех часов.Ранее сообщалось, что с апреля 2022 года авиакомпания "Россия" запустит международную программу, в рамках которой пассажиры смогут вылететь из аэропорта Сочи в 17 государств, 11 направлений являются новыми.

https://ria.ru/20220405/kirgiziya-1781835662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, сочи, каир (город), египет, новости - туризм, пассажиры, туристы, россия