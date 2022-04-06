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Названа дата старта прямых рейсов из Сочи в Каир - РИА Новости, 06.04.2022
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Туризм
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Названа дата старта прямых рейсов из Сочи в Каир
Названа дата старта прямых рейсов из Сочи в Каир - РИА Новости, 06.04.2022
Названа дата старта прямых рейсов из Сочи в Каир
Авиакомпания "Россия" впервые будет выполнять прямые рейсы из сочинского международного аэропорта в столицу Египта Каир с 7 апреля по 31 мая, сообщает... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T12:05
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СОЧИ, 6 апр — РИА Новости. Авиакомпания "Россия" впервые будет выполнять прямые рейсы из сочинского международного аэропорта в столицу Египта Каир с 7 апреля по 31 мая, сообщает пресс-служба ГК "Аэродинамика"."Это новое направление для аэропорта. Ранее в истории сочинской воздушной гавани такой маршрут не обслуживался", — отмечается в релизе.Указывается, что рейсы будут выполняться ежедневно на авиалайнерах, вмещающих 87 пассажиров, а время в пути составит не более трех часов.Ранее сообщалось, что с апреля 2022 года авиакомпания "Россия" запустит международную программу, в рамках которой пассажиры смогут вылететь из аэропорта Сочи в 17 государств, 11 направлений являются новыми.
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туризм, сочи, каир (город), египет, новости - туризм, пассажиры, туристы, россия
12:05 06.04.2022 (обновлено: 12:06 06.04.2022)
 
Названа дата старта прямых рейсов из Сочи в Каир

Прямые рейсы из Сочи в Каир начнут летать с 7 апреля

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкРоссийские туристы во время получения багажа в международном аэропорту Каира
Российские туристы во время получения багажа в международном аэропорту Каира - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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СОЧИ, 6 апр — РИА Новости. Авиакомпания "Россия" впервые будет выполнять прямые рейсы из сочинского международного аэропорта в столицу Египта Каир с 7 апреля по 31 мая, сообщает пресс-служба ГК "Аэродинамика".
"Это новое направление для аэропорта. Ранее в истории сочинской воздушной гавани такой маршрут не обслуживался", — отмечается в релизе.
Указывается, что рейсы будут выполняться ежедневно на авиалайнерах, вмещающих 87 пассажиров, а время в пути составит не более трех часов.
Ранее сообщалось, что с апреля 2022 года авиакомпания "Россия" запустит международную программу, в рамках которой пассажиры смогут вылететь из аэропорта Сочи в 17 государств, 11 направлений являются новыми.
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