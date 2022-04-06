https://ria.ru/20220406/provokatsiya-1782179299.html

Киев готовит провокацию с хлором в Харьковской области, заявило Минобороны

Киев готовит провокацию с хлором в Харьковской области, заявило Минобороны - РИА Новости, 06.04.2022

Киев готовит провокацию с хлором в Харьковской области, заявило Минобороны

Украинские спецслужбы готовят в Первомайском Харьковской области "крупную провокацию с использованием отравляющих веществ", заявил официальный представитель... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T20:32

2022-04-06T20:32

2022-04-06T21:46

обострение ситуации в днр и лнр

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россия

служба безопасности украины

украина

харьковская область

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Украинские спецслужбы готовят в Первомайском Харьковской области "крупную провокацию с использованием отравляющих веществ", заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков."На территории производственного объединения "Химпром" сотрудниками СБУ заминировано хранилище с 120 тоннами хлора", — сказал он.По словам представителя ведомства, Россию собираются обвинить в "создании химической катастрофы, повлекшей гибель местных жителей".Сегодня начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев также заявил, что украинские националисты обстреляли населенный пункт Дергачи, а военнослужащие 72-го центра информационно-психологических операций ВСУ при участии журналистов западных информагентств сняли там постановочные кадры с разрушениями и погибшими, чтобы обвинить российских военных в преступлениях. По данным министерства, аналогичные действия силовики провели в Конотопе и Тростянце под Сумами, а также в Катюжанке в Киевской области.Накануне Россия представила в ООН аргументы по ситуации вокруг публикации материалов из Бучи, которые Минобороны называет провокацией украинских властей и западных СМИ.Ведомство ранее заявило, что за время нахождения этого населенного пункта под контролем Вооруженных сил "ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий", а военные, как заявлено, полностью вышли из Бучи еще 30 марта. При этом выезды из города в северном направлении не блокировались, а южные окраины, включая жилые кварталы, находились под обстрелами украинских силовиков.Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и призывает членов Совбеза ООН "абстрагироваться от эмоционального восприятия, которое ни на чем не основано, а просто подумать головой и сопоставить факты". По его словам, речь идет "о чудовищном подлоге", цель которого — очернить российскую армию.В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что в Буче имело место "военное преступление", но не "геноцид", как это ранее назвал Зеленский. Накануне представитель Пентагона также отметил, что у американской стороны нет независимого подтверждения информации об этих событиях.

https://ria.ru/20220406/biolaboratorii-1782147166.html

https://ria.ru/20220406/dergachi-1782131962.html

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харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ о подготовке СБУ провокации в Харьковской области Вечерний брифинг официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова от 6 апреля 2022-04-06T20:32 true PT1M53S

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Кирилл Волков

в мире, россия, служба безопасности украины, украина, харьковская область, ситуация в днр и лнр