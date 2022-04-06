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Источник: Украина готовит провокации с гибелью жителей Херсонской области - РИА Новости, 06.04.2022
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Источник: Украина готовит провокации с гибелью жителей Херсонской области
Источник: Украина готовит провокации с гибелью жителей Херсонской области - РИА Новости, 06.04.2022
Источник: Украина готовит провокации с гибелью жителей Херсонской области
Украинская диверсионная группа находится в районе поселка Александровка Херсонской области и готовит провокации с гибелью мирных жителей, чтобы обвинить в этом... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T03:03
2022-04-06T07:38
в мире
украина
россия
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ХЕРСОН, 6 апр - РИА Новости. Украинская диверсионная группа находится в районе поселка Александровка Херсонской области и готовит провокации с гибелью мирных жителей, чтобы обвинить в этом Россию, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах в Херсоне со ссылкой на своих информаторов в украинских войсках в Николаевской области.Задачами группы, по словам информатора, является диверсионно-подрывная деятельность, связанная с организацией артобстрелов, минированием жилых домов и школ, что может привести к большому количеству жертв среди мирного населения. По данным источника, диверсанты, среди прочего, рассматривали в качестве своих целей школы. Боевики, очевидно, занимаются наведением артиллерии на жилые кварталы прифронтовых населенных пунктов, чтобы в дальнейшем обвинить российских военных, сказал он."Им уже удавалось провести несколько подобных мероприятий на территории ДНР", - отметил собеседник агентства.Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской и на юге Запорожской области Украины, которые находятся под контролем российских военных, начали формировать военно-гражданские администрации, запустили трансляции российского телерадиовещания, а население стало все шире использовать российские рубли при расчетах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220404/kherson-1781748420.html
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в мире, украина, россия
03:03 06.04.2022 (обновлено: 07:38 06.04.2022)
 
Источник: Украина готовит провокации с гибелью жителей Херсонской области

Диверсанты ВСУ готовят провокации с гибелью мирных жителей в Херсонской области

© REUTERS / Zohra BensemraУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© REUTERS / Zohra Bensemra
Украинские военные
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ХЕРСОН, 6 апр - РИА Новости. Украинская диверсионная группа находится в районе поселка Александровка Херсонской области и готовит провокации с гибелью мирных жителей, чтобы обвинить в этом Россию, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах в Херсоне со ссылкой на своих информаторов в украинских войсках в Николаевской области.

"Диверсионная группа, в которой находятся боевики "Пионер" и "Дед", настоящие имена: Клименко Евгений и Баранник Ярослав, ранее работавшие на Донбассе, переброшены на николаевское направление", - процитировал собеседник агентства своего информатора.

Задачами группы, по словам информатора, является диверсионно-подрывная деятельность, связанная с организацией артобстрелов, минированием жилых домов и школ, что может привести к большому количеству жертв среди мирного населения.
По данным источника, диверсанты, среди прочего, рассматривали в качестве своих целей школы. Боевики, очевидно, занимаются наведением артиллерии на жилые кварталы прифронтовых населенных пунктов, чтобы в дальнейшем обвинить российских военных, сказал он.
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"Им уже удавалось провести несколько подобных мероприятий на территории ДНР", - отметил собеседник агентства.
Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской и на юге Запорожской области Украины, которые находятся под контролем российских военных, начали формировать военно-гражданские администрации, запустили трансляции российского телерадиовещания, а население стало все шире использовать российские рубли при расчетах.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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