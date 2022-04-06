https://ria.ru/20220406/provokatsii-1782137031.html

В Минобороны заявили, что Украина подготовила новые провокации по типу Бучи

В Минобороны заявили, что Украина подготовила новые провокации по типу Бучи - РИА Новости, 06.04.2022

В Минобороны заявили, что Украина подготовила новые провокации по типу Бучи

Украина завершила подготовку новых провокаций с привлечением мирного населения в Конотопе, Тростянце, Бородянке и Катюжанке по типу "бучинского сценария",... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T17:01

2022-04-06T17:01

2022-04-06T18:23

обострение ситуации в днр и лнр

сумская область

конотоп

киев

михаил мизинцев

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Украина завершила подготовку новых провокаций с привлечением мирного населения в Конотопе, Тростянце, Бородянке и Катюжанке по типу "бучинского сценария", заявил в среду начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В настоящее время завершена подготовка подобных провокаций с привлечением мирного населения в городах Конотоп и Тростянец Сумской области, а также в Бородянке и Катюжанке Киевской области", - сказал он.По словам Мизинцева, Киев готовит очередные провокационные материалы о гибели мирного населения, якобы в результате действий российской армии.

https://ria.ru/20220406/provokatsiya-1782129294.html

сумская область

конотоп

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны: "Киевский режим готовит очередные провокации с участием мирного населения" Минобороны России заявило, что после провокации неонацистов в Буче "украинские власти не останавливаются" - завершена подготовка подобных провокаций с привлечением мирного населения 2022-04-06T17:01 true PT1M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сумская область, конотоп, киев, михаил мизинцев, вооруженные силы украины, украина