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В Минобороны заявили, что Украина подготовила новые провокации по типу Бучи - РИА Новости, 06.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220406/provokatsii-1782137031.html
В Минобороны заявили, что Украина подготовила новые провокации по типу Бучи
В Минобороны заявили, что Украина подготовила новые провокации по типу Бучи - РИА Новости, 06.04.2022
В Минобороны заявили, что Украина подготовила новые провокации по типу Бучи
Украина завершила подготовку новых провокаций с привлечением мирного населения в Конотопе, Тростянце, Бородянке и Катюжанке по типу "бучинского сценария",... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T17:01
2022-04-06T18:23
обострение ситуации в днр и лнр
сумская область
конотоп
киев
михаил мизинцев
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Украина завершила подготовку новых провокаций с привлечением мирного населения в Конотопе, Тростянце, Бородянке и Катюжанке по типу "бучинского сценария", заявил в среду начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В настоящее время завершена подготовка подобных провокаций с привлечением мирного населения в городах Конотоп и Тростянец Сумской области, а также в Бородянке и Катюжанке Киевской области", - сказал он.По словам Мизинцева, Киев готовит очередные провокационные материалы о гибели мирного населения, якобы в результате действий российской армии.
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сумская область
конотоп
киев
украина
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Минобороны: "Киевский режим готовит очередные провокации с участием мирного населения"
Минобороны России заявило, что после провокации неонацистов в Буче "украинские власти не останавливаются" - завершена подготовка подобных провокаций с привлечением мирного населения
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сумская область, конотоп, киев, михаил мизинцев, вооруженные силы украины, украина
17:01 06.04.2022 (обновлено: 18:23 06.04.2022)
 
В Минобороны заявили, что Украина подготовила новые провокации по типу Бучи

Минобороны заявило о подготовке Украиной новых провокаций в четырех населенных пунктах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Украина завершила подготовку новых провокаций с привлечением мирного населения в Конотопе, Тростянце, Бородянке и Катюжанке по типу "бучинского сценария", заявил в среду начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В настоящее время завершена подготовка подобных провокаций с привлечением мирного населения в городах Конотоп и Тростянец Сумской области, а также в Бородянке и Катюжанке Киевской области", - сказал он.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
16:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Захарова назвала спонсоров провокаций, подобных той, что была в Буче
По словам Мизинцева, Киев готовит очередные провокационные материалы о гибели мирного населения, якобы в результате действий российской армии.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСумская областьКонотопКиевМихаил МизинцевВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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