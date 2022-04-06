https://ria.ru/20220406/produkty-1782109160.html

Немцев предупредили о росте цен на мясные и молочные продукты

Немцев предупредили о росте цен на мясные и молочные продукты - РИА Новости, 06.04.2022

Немцев предупредили о росте цен на мясные и молочные продукты

Цены на мясные и молочные продукты в Германии могут стать еще выше к лету, передает агентство Блумберг со ссылкой на немецкую ассоциацию работников сельского... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T15:27

2022-04-06T15:27

2022-04-06T15:27

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Цены на мясные и молочные продукты в Германии могут стать еще выше к лету, передает агентство Блумберг со ссылкой на немецкую ассоциацию работников сельского хозяйства (DBV).По данным агентства, за последнее время в Германии в три раза выросла стоимость удобрений, поднялась и цена на газ. При этом рост цен может вновь произойти в июне, когда будут обновляться заключенные на полгода контракты между предприятиями пищевой промышленности и ритейлерами."На этой неделе производители молочной продукции увеличили цены на ряд товаров на 10% из-за непредвиденной стоимости энергоресурсов. В июне мы столкнемся с еще более высокими ценами", - заявил агентству заместитель генсека ассоциации работников сельского хозяйства Удо Хеммерлинг.При этом, как отмечает агентство, не только немецкие фермеры и потребители столкнулись с подобными проблемами: ассоциация сельскохозяйственных работников Британии ранее также заявляла, что молочное производство стало убыточным из-за роста цен на топливо, удобрения и корм.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. После этого зарубежные страны стали вводить санкции, а компании - массово приостанавливать деятельность в РФ. В Европе на разных уровнях периодически звучат заявления об отказе от импорта российских нефти и газа, отдельные ограничения вводятся на уровне компаний.

https://ria.ru/20220404/tseny-1781722377.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220404/ispaniya-1781719439.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, украина, россия, европа, германия