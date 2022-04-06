Немцев предупредили о росте цен на мясные и молочные продукты
Bloomberg: цены на мясные и молочные продукты в Германии к лету могут стать еще выше
Фермерская молочная продукция
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Цены на мясные и молочные продукты в Германии могут стать еще выше к лету, передает агентство Блумберг со ссылкой на немецкую ассоциацию работников сельского хозяйства (DBV).
По данным агентства, за последнее время в Германии в три раза выросла стоимость удобрений, поднялась и цена на газ. При этом рост цен может вновь произойти в июне, когда будут обновляться заключенные на полгода контракты между предприятиями пищевой промышленности и ритейлерами.
"На этой неделе производители молочной продукции увеличили цены на ряд товаров на 10% из-за непредвиденной стоимости энергоресурсов. В июне мы столкнемся с еще более высокими ценами", - заявил агентству заместитель генсека ассоциации работников сельского хозяйства Удо Хеммерлинг.
При этом, как отмечает агентство, не только немецкие фермеры и потребители столкнулись с подобными проблемами: ассоциация сельскохозяйственных работников Британии ранее также заявляла, что молочное производство стало убыточным из-за роста цен на топливо, удобрения и корм.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. После этого зарубежные страны стали вводить санкции, а компании - массово приостанавливать деятельность в РФ. В Европе на разных уровнях периодически звучат заявления об отказе от импорта российских нефти и газа, отдельные ограничения вводятся на уровне компаний.