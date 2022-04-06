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Посольство Турции на Украине вернули в Киев, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.04.2022
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Посольство Турции на Украине вернули в Киев, сообщили СМИ
Посольство Турции на Украине вернули в Киев, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.04.2022
Посольство Турции на Украине вернули в Киев, сообщили СМИ
МИД Турции возобновил работу посольства на Украине в Киеве после эвакуации в Черновцы, сообщает телеканал A Haber. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T00:09
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в мире
украина
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АНКАРА, 5 апр - РИА Новости. МИД Турции возобновил работу посольства на Украине в Киеве после эвакуации в Черновцы, сообщает телеканал A Haber.Эвакуация турецкого посольства из столицы Украины состоялась в начале марта."Диппредставительство начнет полноценную работу со среды", - сообщил телеканал.
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в мире, украина
00:09 06.04.2022 (обновлено: 00:10 06.04.2022)
 
Посольство Турции на Украине вернули в Киев, сообщили СМИ

A Haber: МИД Турции возобновил работу посольства на Украине в Киеве после эвакуации

© AP Photo / Emilio MorenattiКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Киев
Читать ria.ru в
АНКАРА, 5 апр - РИА Новости. МИД Турции возобновил работу посольства на Украине в Киеве после эвакуации в Черновцы, сообщает телеканал A Haber.
Эвакуация турецкого посольства из столицы Украины состоялась в начале марта.
Посольство Белоруссии в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 15:33
Белоруссия отказалась закрывать посольство в Киеве
"Диппредставительство начнет полноценную работу со среды", - сообщил телеканал.
 
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