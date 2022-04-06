https://ria.ru/20220406/posolstvo-1781990039.html

Посольство Турции на Украине вернули в Киев, сообщили СМИ

Посольство Турции на Украине вернули в Киев, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.04.2022

Посольство Турции на Украине вернули в Киев, сообщили СМИ

МИД Турции возобновил работу посольства на Украине в Киеве после эвакуации в Черновцы, сообщает телеканал A Haber. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T00:09

2022-04-06T00:09

2022-04-06T00:10

в мире

украина

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АНКАРА, 5 апр - РИА Новости. МИД Турции возобновил работу посольства на Украине в Киеве после эвакуации в Черновцы, сообщает телеканал A Haber.Эвакуация турецкого посольства из столицы Украины состоялась в начале марта."Диппредставительство начнет полноценную работу со среды", - сообщил телеканал.

https://ria.ru/20220323/ukraina-1779653249.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина