https://ria.ru/20220406/posolstvo-1781990039.html
Посольство Турции на Украине вернули в Киев, сообщили СМИ
Посольство Турции на Украине вернули в Киев, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.04.2022
Посольство Турции на Украине вернули в Киев, сообщили СМИ
МИД Турции возобновил работу посольства на Украине в Киеве после эвакуации в Черновцы, сообщает телеканал A Haber. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T00:09
2022-04-06T00:09
2022-04-06T00:10
в мире
украина
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АНКАРА, 5 апр - РИА Новости. МИД Турции возобновил работу посольства на Украине в Киеве после эвакуации в Черновцы, сообщает телеканал A Haber.Эвакуация турецкого посольства из столицы Украины состоялась в начале марта."Диппредставительство начнет полноценную работу со среды", - сообщил телеканал.
https://ria.ru/20220323/ukraina-1779653249.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
00:09 06.04.2022 (обновлено: 00:10 06.04.2022)
Посольство Турции на Украине вернули в Киев, сообщили СМИ
A Haber: МИД Турции возобновил работу посольства на Украине в Киеве после эвакуации