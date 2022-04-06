https://ria.ru/20220406/posolstva-1782156153.html

Речи о закрытии европейских посольств в Москве нет, заявили в МИД

Речи о закрытии европейских посольств в Москве нет, заявили в МИД - РИА Новости, 06.04.2022

Речи о закрытии европейских посольств в Москве нет, заявили в МИД

Речи о закрытии посольств европейских стран в Москве не идет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T18:03

2022-04-06T18:03

2022-04-06T18:13

россия

мария захарова

в мире

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Речи о закрытии посольств европейских стран в Москве не идет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы будем каждый раз отвечать, принцип взаимности никто не отменял в международных отношениях", - добавила Захарова.По ее словам, с конкретными решениями Россия будет определяться исходя из собственных интересов."Это, конечно, мера давления на Россию, она, конечно, недопустима. Инициатором подобных дипломатических войн мы никогда не были", - сказала Захарова."Это совершенно новое изобретение новейшей истории, когда демонстративно принимаются агрессивные шаги в отношении страны, используя этот инструмент – высылку дипломатов", - добавила она.

https://ria.ru/20220406/sloveniya-1782155248.html

россия

москва

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, мария захарова, в мире, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)