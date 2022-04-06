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Речи о закрытии европейских посольств в Москве нет, заявили в МИД - РИА Новости, 06.04.2022
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Речи о закрытии европейских посольств в Москве нет, заявили в МИД
Речи о закрытии европейских посольств в Москве нет, заявили в МИД - РИА Новости, 06.04.2022
Речи о закрытии европейских посольств в Москве нет, заявили в МИД
Речи о закрытии посольств европейских стран в Москве не идет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T18:03
2022-04-06T18:13
россия
мария захарова
в мире
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Речи о закрытии посольств европейских стран в Москве не идет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы будем каждый раз отвечать, принцип взаимности никто не отменял в международных отношениях", - добавила Захарова.По ее словам, с конкретными решениями Россия будет определяться исходя из собственных интересов."Это, конечно, мера давления на Россию, она, конечно, недопустима. Инициатором подобных дипломатических войн мы никогда не были", - сказала Захарова."Это совершенно новое изобретение новейшей истории, когда демонстративно принимаются агрессивные шаги в отношении страны, используя этот инструмент – высылку дипломатов", - добавила она.
https://ria.ru/20220406/sloveniya-1782155248.html
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россия, мария захарова, в мире, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
18:03 06.04.2022 (обновлено: 18:13 06.04.2022)
 
Речи о закрытии европейских посольств в Москве нет, заявили в МИД

Представитель МИД Захарова: речи о закрытии европейских посольств в Москве нет

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Речи о закрытии посольств европейских стран в Москве не идет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"О прекращении работы европейских посольств в Москве речи не идет", - сказала она.
"Мы будем каждый раз отвечать, принцип взаимности никто не отменял в международных отношениях", - добавила Захарова.
По ее словам, с конкретными решениями Россия будет определяться исходя из собственных интересов.
"Это, конечно, мера давления на Россию, она, конечно, недопустима. Инициатором подобных дипломатических войн мы никогда не были", - сказала Захарова.
"Это совершенно новое изобретение новейшей истории, когда демонстративно принимаются агрессивные шаги в отношении страны, используя этот инструмент – высылку дипломатов", - добавила она.
Посольство Словении в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
18:02
Словения объяснила высылку российских дипломатов стремлением к паритету
 
РоссияМария ЗахароваВ миреМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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