https://ria.ru/20220406/posolstva-1782156153.html
Речи о закрытии европейских посольств в Москве нет, заявили в МИД
Речи о закрытии европейских посольств в Москве нет, заявили в МИД - РИА Новости, 06.04.2022
Речи о закрытии европейских посольств в Москве нет, заявили в МИД
Речи о закрытии посольств европейских стран в Москве не идет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T18:03
2022-04-06T18:03
2022-04-06T18:13
россия
мария захарова
в мире
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Речи о закрытии посольств европейских стран в Москве не идет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы будем каждый раз отвечать, принцип взаимности никто не отменял в международных отношениях", - добавила Захарова.По ее словам, с конкретными решениями Россия будет определяться исходя из собственных интересов."Это, конечно, мера давления на Россию, она, конечно, недопустима. Инициатором подобных дипломатических войн мы никогда не были", - сказала Захарова."Это совершенно новое изобретение новейшей истории, когда демонстративно принимаются агрессивные шаги в отношении страны, используя этот инструмент – высылку дипломатов", - добавила она.
https://ria.ru/20220406/sloveniya-1782155248.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария захарова, в мире, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
18:03 06.04.2022 (обновлено: 18:13 06.04.2022)
Речи о закрытии европейских посольств в Москве нет, заявили в МИД
Представитель МИД Захарова: речи о закрытии европейских посольств в Москве нет
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Речи о закрытии посольств европейских стран в Москве не идет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"О прекращении работы европейских посольств в Москве
речи не идет", - сказала она.
"Мы будем каждый раз отвечать, принцип взаимности никто не отменял в международных отношениях", - добавила Захарова.
По ее словам, с конкретными решениями Россия
будет определяться исходя из собственных интересов.
"Это, конечно, мера давления на Россию, она, конечно, недопустима. Инициатором подобных дипломатических войн мы никогда не были", - сказала Захарова.
"Это совершенно новое изобретение новейшей истории, когда демонстративно принимаются агрессивные шаги в отношении страны, используя этот инструмент – высылку дипломатов", - добавила она.