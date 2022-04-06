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В Германии предупредили о разрушительных последствиях нехватки газа - РИА Новости, 06.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220406/posledstviya-1782165151.html
В Германии предупредили о разрушительных последствиях нехватки газа
В Германии предупредили о разрушительных последствиях нехватки газа - РИА Новости, 06.04.2022
В Германии предупредили о разрушительных последствиях нехватки газа
Перебои в поставках газа грозят разрушительными последствиями для немецкого бизнеса, населения и цепочек поставок, заявил глава Федерального сетевого агентства... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T18:46
2022-04-06T18:46
обострение ситуации в днр и лнр
санкции в отношении россии
экономика
европа
сша
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Перебои в поставках газа грозят разрушительными последствиями для немецкого бизнеса, населения и цепочек поставок, заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер в интервью для Handelsblatt.Глава регулятора поддержал позицию правительства страны относительно поставок российского газа, указав на разрушительные последствия перебоев с обеспечением страны топливом."К сожалению, нельзя полностью исключить, что нам придется принимать решения, которые будут иметь ужасные последствия для компаний, для рабочих мест, для цепочек поставок, для целых регионов", — сказал он.Мюллер добавил, что агентство собирает данные, чтобы принять оптимальные решения, а также призвал немцев экономить топливо. Так, по его словам, уменьшив комнатную температуру на один градус, можно снизить расход газа на шесть процентов."Всем следует сократить потребление газа. Чем больше людей усвоят это, тем ниже риск того, что третий уровень чрезвычайного плана на случай прекращения поставок энергоносителей будет активирован", — добавил он.Западные страны ввели санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Они коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Также регулярно звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение технологических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего, к повышению цен на продукты и топливо.В Кремле эти действия назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к таким шагам. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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санкции в отношении россии, экономика, европа, сша, германия, россия
18:46 06.04.2022
 
В Германии предупредили о разрушительных последствиях нехватки газа

Глава сетевого агентства Германии Мюллер предупредил об ужасных последствиях нехватки газа

© REUTERS / Fabian BimmerГазовое хранилище в Редене, Германия
Газовое хранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© REUTERS / Fabian Bimmer
Газовое хранилище в Редене, Германия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Перебои в поставках газа грозят разрушительными последствиями для немецкого бизнеса, населения и цепочек поставок, заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер в интервью для Handelsblatt.
Глава регулятора поддержал позицию правительства страны относительно поставок российского газа, указав на разрушительные последствия перебоев с обеспечением страны топливом.
"К сожалению, нельзя полностью исключить, что нам придется принимать решения, которые будут иметь ужасные последствия для компаний, для рабочих мест, для цепочек поставок, для целых регионов", — сказал он.
Мюллер добавил, что агентство собирает данные, чтобы принять оптимальные решения, а также призвал немцев экономить топливо. Так, по его словам, уменьшив комнатную температуру на один градус, можно снизить расход газа на шесть процентов.
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"Всем следует сократить потребление газа. Чем больше людей усвоят это, тем ниже риск того, что третий уровень чрезвычайного плана на случай прекращения поставок энергоносителей будет активирован", — добавил он.
Западные страны ввели санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Они коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Также регулярно звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение технологических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего, к повышению цен на продукты и топливо.
В Кремле эти действия назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к таким шагам. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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