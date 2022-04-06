https://ria.ru/20220406/pogoda-1782036772.html

Москвичей предупредили о дождливой и пасмурной погоде в выходные

Москвичей предупредили о дождливой и пасмурной погоде в выходные - РИА Новости, 06.04.2022

Москвичей предупредили о дождливой и пасмурной погоде в выходные

Облачно, дождливо и теплее нормы ожидается в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T11:33

2022-04-06T11:33

2022-04-06T11:36

общество

москва

погода

татьяна позднякова

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Облачно, дождливо и теплее нормы ожидается в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."Выходные в Москве будут не такими тёплыми, как в конце рабочей недели, мы попадём в более прохладную воздушную массу. В субботу и воскресенье будет преобладать облачная погода, днём с редкими прояснениями, минимальная температура в столице будет порядка плюс 1-3 градусов, дневная температура в субботу - плюс 8-10, в воскресенье - на один-два градуса повыше. Но в дневные часы у нас местами небольшой дождь, а ночью временами дождь, то есть дождя будет достаточно", - рассказала Позднякова.По её словам, температура воздуха в выходные дни будет выше климатической нормы на 2-3 градуса, но погода будет довольно дождливой и пасмурной. "Для кого-то это, может быть, хорошо, а для снега плохо, потому что дожди и высокая температура постараются быстро расправиться со снежным покровом в столичном регионе", - добавила синоптик.

https://ria.ru/20220402/pogoda-1781436262.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, москва, погода, татьяна позднякова