11:33 06.04.2022 (обновлено: 11:36 06.04.2022)
Москвичей предупредили о дождливой и пасмурной погоде в выходные
Синоптик Позднякова: облачно, дождливо и теплее нормы ожидается в Москве в выходные
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМоскворецкая набережная и Большой Москворецкий мост в Москве
Москворецкая набережная и Большой Москворецкий мост в Москве
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Облачно, дождливо и теплее нормы ожидается в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Выходные в Москве будут не такими тёплыми, как в конце рабочей недели, мы попадём в более прохладную воздушную массу. В субботу и воскресенье будет преобладать облачная погода, днём с редкими прояснениями, минимальная температура в столице будет порядка плюс 1-3 градусов, дневная температура в субботу - плюс 8-10, в воскресенье - на один-два градуса повыше. Но в дневные часы у нас местами небольшой дождь, а ночью временами дождь, то есть дождя будет достаточно", - рассказала Позднякова.
По её словам, температура воздуха в выходные дни будет выше климатической нормы на 2-3 градуса, но погода будет довольно дождливой и пасмурной. "Для кого-то это, может быть, хорошо, а для снега плохо, потому что дожди и высокая температура постараются быстро расправиться со снежным покровом в столичном регионе", - добавила синоптик.
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