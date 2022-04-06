Техника зомбирования: как украинских детей учили ненавидеть "москалей"Фронт информационно-психологических операций на Украине был развернут еще в начале 2000-х, а после Евромайдана стал ключевой стратегией. Западные консультанты и кураторы распределяли бюджет интервенций разнопланово. Важный фокус информационных стратегий был направлен на детей. С самого младшего возраста. Без оглядки на вред детской психике.
https://ria.ru/20220406/podrostki-1780742337.html
Факельный марш подростков-неонацистов в центре Киева
Факельный марш подростков-неонацистов в центре Киева - РИА Новости, 06.04.2022
Факельный марш подростков-неонацистов в центре Киева
Тысячи украинских подростков были вовлечены в массовые неонацистские объединения. Эти движения романтизировались, продвигались с использованием психотехних и технологий массовых манипуляций. Многие приемы вовлечения представляли усовершенствованную матрицу германского "Гитлерюгенд".
2022-04-06T14:51
2022-04-06T14:51
2022-04-06T14:51
донбасс. геноцид. 2014-2022
нацификация
неонацизм
киев
батальон "азов"
степан бандера
роман шухевич
украинская повстанческая армия
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киев
украина
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Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Факельный марш подросток — неонацистов в центре Киева
Тысячи украинских подростков были вовлечены в массовые неонацистские объединения. Эти движения романтизировались, продвигались с использованием психотехних и технологий массовых манипуляций. Многие приемы вовлечения представляли усовершенствованную матрицу германского "Гитлерюгенд".
2022-04-06T14:51
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
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нацификация, неонацизм, киев, батальон "азов", степан бандера, роман шухевич, украинская повстанческая армия, организация украинских националистов (бандеровское движение), украина
Факельный марш подростков-неонацистов в центре Киева
Тысячи украинских подростков были вовлечены в массовые неонацистские объединения. Эти движения романтизировались, продвигались с использованием психотехних и технологий массовых манипуляций. Многие приемы вовлечения представляли усовершенствованную матрицу германского "Гитлерюгенд".
Донбасс. Геноцид. 2014-2022НацификациянеонацизмКиевБатальон "Азов"Степан БандераРоман ШухевичУкраинская повстанческая армияОрганизация украинских националистов (бандеровское движение)Украина