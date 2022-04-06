Рейтинг@Mail.ru
Факельный марш подростков-неонацистов в центре Киева - РИА Новости, 06.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хедер спецпроекта Донбасс. 2014-2022
Донбасс. Геноцид. 2014-2022
https://ria.ru/20220406/podrostki-1780742337.html
Факельный марш подростков-неонацистов в центре Киева
Факельный марш подростков-неонацистов в центре Киева - РИА Новости, 06.04.2022
Факельный марш подростков-неонацистов в центре Киева
Тысячи украинских подростков были вовлечены в массовые неонацистские объединения. Эти движения романтизировались, продвигались с использованием психотехних и технологий массовых манипуляций. Многие приемы вовлечения представляли усовершенствованную матрицу германского "Гитлерюгенд".
2022-04-06T14:51
2022-04-06T14:51
донбасс. геноцид. 2014-2022
нацификация
неонацизм
киев
батальон "азов"
степан бандера
роман шухевич
украинская повстанческая армия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780742300_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_250fe84340e452bb73b6cce63acef006.jpg
https://ria.ru/20220406/uchebniki-1781881388.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Факельный марш подросток — неонацистов в центре Киева
Тысячи украинских подростков были вовлечены в массовые неонацистские объединения. Эти движения романтизировались, продвигались с использованием психотехних и технологий массовых манипуляций. Многие приемы вовлечения представляли усовершенствованную матрицу германского "Гитлерюгенд".
2022-04-06T14:51
true
PT1M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780742300_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_62f910692f9c14b67d9a24e4411ad5fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нацификация, неонацизм, киев, батальон "азов", степан бандера, роман шухевич, украинская повстанческая армия, организация украинских националистов (бандеровское движение), украина
14:51 06.04.2022
 

Факельный марш подростков-неонацистов в центре Киева

Читать ria.ru в
Тысячи украинских подростков были вовлечены в массовые неонацистские объединения. Эти движения романтизировались, продвигались с использованием психотехних и технологий массовых манипуляций. Многие приемы вовлечения представляли усовершенствованную матрицу германского "Гитлерюгенд".
Разворот комикса Противостояние: Красный террор
14:08Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Техника зомбирования: как украинских детей учили ненавидеть "москалей"Фронт информационно-психологических операций на Украине был развернут еще в начале 2000-х, а после Евромайдана стал ключевой стратегией. Западные консультанты и кураторы распределяли бюджет интервенций разнопланово. Важный фокус информационных стратегий был направлен на детей. С самого младшего возраста. Без оглядки на вред детской психике.
 
Донбасс. Геноцид. 2014-2022НацификациянеонацизмКиевБатальон "Азов"Степан БандераРоман ШухевичУкраинская повстанческая армияОрганизация украинских националистов (бандеровское движение)Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала